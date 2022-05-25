Наше общество устроено парадоксально. Здесь считается нормальным жаловаться в ответ на риторический светский вопрос «Как дела?» или сидеть в общественном транспорте с мрачным видом человека, чья жизнь давно потеряла всякий смысл, – и в то же время совершенно не принято открыто обсуждать серьезные вопросы психического здоровья. Популярная психология нашла пристанище в блогах и социальных сетях, многие читатели которых, несмотря на старания нескольких компетентных блогеров, до сих пор так и не поняли разницы между соционикой и официальной психологической наукой, не говоря уже о психиатрии. Попытки профессионалов объяснить самые простые понятия широкому кругу неспециалистов часто приводят к тому, что последние начинают заниматься кухонной диагностикой: «Это у тебя, Вася, нарциссизм». Но поход к психотерапевту до сих пор считается у нас показателем позорной слабости духа – дескать, нормальный человек свои проблемы должен решать сам.

Параллельно в нашем сознании существует целый пласт разнообразных мифов и образов, связанных с «подлинным» безумием: от страшилок про Кащенко и карикатурных образов из «Кавказской пленницы» до дьявольски обаятельного психа Николсона в «Сиянии» и (для продвинутых) записок остроумного невролога Оливера Сакса о человеке, принявшем жену за шляпу. Но между этим фантасмагорическим миром и биографией среднестатистического обывателя нет (и не может быть) ничего общего: подобные ужасные вещи, конечно, с кем-то случаются, но только не с такими аккуратными, здравыми, уравновешенными людьми, как мы. В представлении большинства психическая норма – нечто незыблемое, вроде двух рук и двух ног. Теоретически, конечно, можно потерять конечность, но только в экстремальных обстоятельствах. В любых других случаях ей ничего не угрожает – как и нашему рассудку. Мир Канатчиковой дачи так же далек от нас, как гнездо пиратов на Сомали или будни сицилийской мафии.

Но что если – чисто гипотетически – допустить, будто обычный россиянин (скажем, учитель, медсестра или офис-менеджер) вдруг может заболеть серьезным психическим расстройством? Как с этим справиться? Как не потерять трудоспособность? Как объяснить родным, что с тобой происходит? Как самому это понять? Как научиться отличать объективную реальность от странных продуктов своего сознания? И наконец, есть ли способ принять мысль о том, что ты теперь «не такой, как все»?

Дарья Варламова - С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города

М.: ООО «Альпина Паблишер», 2016. - 231 с.

ISBN 978-5-9614-4294-6

Дарья Варламова - С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города - Содержание

Предисловие научного редактора

Введение

Глава 1. В безумии есть свой метод, или откуда берутся расстройства

Резюме

Глава 2. Поцелуй дементора: что такое депрессия

Резюме

Глава 3. Качели настроения: что такое биполярное расстройство

Резюме

Глава 4. Как страшно жить: что такое тревожные расстройства

Лечение

Резюме

Глава 5. Потеря фокуса: что такое синдром дефицита внимания

Резюме

Глава 6. Весь в себе: что такое синдром Аспергера

Резюме

Глава 7. Расщепление души: что такое шизофрения

Резюме

Глава 8. Игра в имитацию: что такое антисоциальное расстройство

Резюме

Глава 9. Без полутонов: что такое пограничное расстройство

Резюме

Глава 10. Кажется, со мной что-то не так. Что делать?

Резюме. Итак, стоит ли оно того?

Благодарности

Список фильмов и книг для тех, кому интересна психиатрия

Депрессия

Биполярное расстройство

Тревожные расстройства

Синдром Аспергера

СДВГ

Шизофрения

Антисоциальное расстройство

Пограничное расстройство

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