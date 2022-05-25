Варламова - С ума сойти
Наше общество устроено парадоксально. Здесь считается нормальным жаловаться в ответ на риторический светский вопрос «Как дела?» или сидеть в общественном транспорте с мрачным видом человека, чья жизнь давно потеряла всякий смысл, – и в то же время совершенно не принято открыто обсуждать серьезные вопросы психического здоровья. Популярная психология нашла пристанище в блогах и социальных сетях, многие читатели которых, несмотря на старания нескольких компетентных блогеров, до сих пор так и не поняли разницы между соционикой и официальной психологической наукой, не говоря уже о психиатрии. Попытки профессионалов объяснить самые простые понятия широкому кругу неспециалистов часто приводят к тому, что последние начинают заниматься кухонной диагностикой: «Это у тебя, Вася, нарциссизм». Но поход к психотерапевту до сих пор считается у нас показателем позорной слабости духа – дескать, нормальный человек свои проблемы должен решать сам.
Параллельно в нашем сознании существует целый пласт разнообразных мифов и образов, связанных с «подлинным» безумием: от страшилок про Кащенко и карикатурных образов из «Кавказской пленницы» до дьявольски обаятельного психа Николсона в «Сиянии» и (для продвинутых) записок остроумного невролога Оливера Сакса о человеке, принявшем жену за шляпу. Но между этим фантасмагорическим миром и биографией среднестатистического обывателя нет (и не может быть) ничего общего: подобные ужасные вещи, конечно, с кем-то случаются, но только не с такими аккуратными, здравыми, уравновешенными людьми, как мы. В представлении большинства психическая норма – нечто незыблемое, вроде двух рук и двух ног. Теоретически, конечно, можно потерять конечность, но только в экстремальных обстоятельствах. В любых других случаях ей ничего не угрожает – как и нашему рассудку. Мир Канатчиковой дачи так же далек от нас, как гнездо пиратов на Сомали или будни сицилийской мафии.
Но что если – чисто гипотетически – допустить, будто обычный россиянин (скажем, учитель, медсестра или офис-менеджер) вдруг может заболеть серьезным психическим расстройством? Как с этим справиться? Как не потерять трудоспособность? Как объяснить родным, что с тобой происходит? Как самому это понять? Как научиться отличать объективную реальность от странных продуктов своего сознания? И наконец, есть ли способ принять мысль о том, что ты теперь «не такой, как все»?
Дарья Варламова - С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города
М.: ООО «Альпина Паблишер», 2016. - 231 с.
ISBN 978-5-9614-4294-6
Дарья Варламова - С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города - Содержание
Предисловие научного редактора
Введение
Глава 1. В безумии есть свой метод, или откуда берутся расстройства
Резюме
Глава 2. Поцелуй дементора: что такое депрессия
Резюме
Глава 3. Качели настроения: что такое биполярное расстройство
Резюме
Глава 4. Как страшно жить: что такое тревожные расстройства
Лечение
Резюме
Глава 5. Потеря фокуса: что такое синдром дефицита внимания
Резюме
Глава 6. Весь в себе: что такое синдром Аспергера
Резюме
Глава 7. Расщепление души: что такое шизофрения
Резюме
Глава 8. Игра в имитацию: что такое антисоциальное расстройство
Резюме
Глава 9. Без полутонов: что такое пограничное расстройство
Резюме
Глава 10. Кажется, со мной что-то не так. Что делать?
Резюме. Итак, стоит ли оно того?
Благодарности
Список фильмов и книг для тех, кому интересна психиатрия
Депрессия
Биполярное расстройство
Тревожные расстройства
Синдром Аспергера
СДВГ
Шизофрения
Антисоциальное расстройство
Пограничное расстройство
Комментарии
спасибо
Отличная книга, которая ещё раз подтверждает моё убеждениев том, что эталона "нормальности" не существует)