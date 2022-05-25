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Варламова - С ума сойти

Дарья Варламова - С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города
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Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Наше общество устроено парадоксально. Здесь считается нормальным жаловаться в ответ на риторический светский вопрос «Как дела?» или сидеть в общественном транспорте с мрачным видом человека, чья жизнь давно потеряла всякий смысл, – и в то же время совершенно не принято открыто обсуждать серьезные вопросы психического здоровья. Популярная психология нашла пристанище в блогах и социальных сетях, многие читатели которых, несмотря на старания нескольких компетентных блогеров, до сих пор так и не поняли разницы между соционикой и официальной психологической наукой, не говоря уже о психиатрии. Попытки профессионалов объяснить самые простые понятия широкому кругу неспециалистов часто приводят к тому, что последние начинают заниматься кухонной диагностикой: «Это у тебя, Вася, нарциссизм». Но поход к психотерапевту до сих пор считается у нас показателем позорной слабости духа – дескать, нормальный человек свои проблемы должен решать сам.
Параллельно в нашем сознании существует целый пласт разнообразных мифов и образов, связанных с «подлинным» безумием: от страшилок про Кащенко и карикатурных образов из «Кавказской пленницы» до дьявольски обаятельного психа Николсона в «Сиянии» и (для продвинутых) записок остроумного невролога Оливера Сакса о человеке, принявшем жену за шляпу. Но между этим фантасмагорическим миром и биографией среднестатистического обывателя нет (и не может быть) ничего общего: подобные ужасные вещи, конечно, с кем-то случаются, но только не с такими аккуратными, здравыми, уравновешенными людьми, как мы. В представлении большинства психическая норма – нечто незыблемое, вроде двух рук и двух ног. Теоретически, конечно, можно потерять конечность, но только в экстремальных обстоятельствах. В любых других случаях ей ничего не угрожает – как и нашему рассудку. Мир Канатчиковой дачи так же далек от нас, как гнездо пиратов на Сомали или будни сицилийской мафии.
Но что если – чисто гипотетически – допустить, будто обычный россиянин (скажем, учитель, медсестра или офис-менеджер) вдруг может заболеть серьезным психическим расстройством? Как с этим справиться? Как не потерять трудоспособность? Как объяснить родным, что с тобой происходит? Как самому это понять? Как научиться отличать объективную реальность от странных продуктов своего сознания? И наконец, есть ли способ принять мысль о том, что ты теперь «не такой, как все»?

Дарья Варламова - С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города

М.: ООО «Альпина Паблишер», 2016. - 231 с.
ISBN 978-5-9614-4294-6

Дарья Варламова - С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города - Содержание

Предисловие научного редактора
Введение
Глава 1. В безумии есть свой метод, или откуда берутся расстройства
Резюме
Глава 2. Поцелуй дементора: что такое депрессия
Резюме
Глава 3. Качели настроения: что такое биполярное расстройство
Резюме
Глава 4. Как страшно жить: что такое тревожные расстройства
Лечение
Резюме
Глава 5. Потеря фокуса: что такое синдром дефицита внимания
Резюме
Глава 6. Весь в себе: что такое синдром Аспергера
Резюме
Глава 7. Расщепление души: что такое шизофрения
Резюме
Глава 8. Игра в имитацию: что такое антисоциальное расстройство
Резюме
Глава 9. Без полутонов: что такое пограничное расстройство
Резюме
Глава 10. Кажется, со мной что-то не так. Что делать?
Резюме. Итак, стоит ли оно того?
Благодарности
Список фильмов и книг для тех, кому интересна психиатрия
Депрессия
Биполярное расстройство
Тревожные расстройства
Синдром Аспергера
СДВГ
Шизофрения
Антисоциальное расстройство
Пограничное расстройство
Комментарии
Views 361
Rating 5.0 / 5
Added 25.05.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

G
gios76 4 years ago

спасибо
B
brat Eduard 4 years ago

Отличная книга, которая ещё раз подтверждает моё убеждениев том, что эталона "нормальности" не существует)

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