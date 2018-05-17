Брат! Вспоминай, что сказал Господь ученикам Своим: аще ли и вы без разума есте? (Мф. 15, 16). Писал я к тебе, говоря: прилежно испытывай свои помыслы. Если бы ты потрудился внимательно испытать себя, то мог бы уразуметь, что сущность того, о чем ты спрашиваешь ныне, уже заключается в написанном мною прежде, и мне незачем было бы писать тебе теперь; впрочем, прибавлю что-нибудь на вторичный вопрос твой. Но сперва обличу тебя: ты называешь себя грешным, а на деле не показываешь себя сознающим сие. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. И если помыслы, ругаясь над тобою, говорят тебе, что это так и есть на самом деле, то как же они возбуждают сердце твое противу лучших тебя? Будь внимателен, брат – это неправда: мы еще не достигли того, чтобы считать себя грешными.

Кто любит обличающего его, тот премудр (см. Притч. 9, 8). Если же кто любит его и не исполняет того, что слышит от него, то это более походит на ненависть. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего и обвиняешь его, будто чрез него приходит к тебе скорбь? Разве не знаешь, что всякий искушается собственным сознанием (см. Рим. 14, 22), и это рождает ему скорбь. Сие-то и есть то самое, что я написал тебе относительно братии, чтобы не показывали тебе (помыслы твои) комара верблюдом и прочее. Лучше же помолись, чтобы принимать вам участие (друг в друге), по страху Божию. А касательно того, что ты назвал себя неразумным (скажу тебе): берегись, как бы не быть тебе обманутым; испытай себя и найдешь, что наделе не считаешь себя таковым; ибо если думаешь так о себе, то не должен ни на кого гневаться, будучи не в состоянии рассудить, хорошо ли или худо исполнено дело; ведь безумный называется несмысленным, а безумный и несмысленный, как сказано, не имеет в себе соли (мудрости); не имеющий же соли в себе как приправит и осолит других? Смотри, брат, как мы бываем поруганы, говорим только устами, а дела показывают иное. Почему, когда противоречим помыслам, не получаем силы отвергать их? Потому, что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и (чрез то) ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Если веришь, что все зависит не от воли хотящаго или текущаго, но от милующаго Бога (Рим. 9, 16), то почему не обращаешь на это внимания и не любишь брата своего совершенною любовью?

Сколь многие желали (принять к себе) нас, старцев, и искали этого, но не дано было им того, а Бог послал нас к авве Сериду, не искавшему сего, и сделал его искренним нашим сыном; ибо Бог любит внутреннее произволение. А на сказанное тобою: единою глаголах и прочее (отвечаю): блажен, если будешь подвизаться приобрести это; ибо оно не всем дается. И о прочих помыслах (скажу): возложи на Бога всякий помысл, говоря: Бог знает полезное, – и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Не зарекайся вовсе говорить (братии). Если же скажешь и не послушают тебя, или слово твое не произведет желаемого действия, не опечаливайся: это более принесет тебе пользы. На то, чему ты удивляешься (скажу): совершенная любовь не отпадает (1 Кор. 13, 8), и приобретший ее пребывает в теплоте, возгараясь любовью к Богу и ближнему. А касательно молений, о которых ты написал в конце, – ты должен быть доволен словами, написанными мною (прежде): что я и день и ночь непрестанно молюсь о тебе к Богу. Итак, излишне написал ты и это; ибо уже имеешь от меня духовную пищу в наставлениях по Богу, на долгое время; пожди и потерпи Господа о Христе Иисусе, Господе нашем; Ему слава во веки, аминь.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк - Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошания учеников

Москва, Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2011

ISBN 978-5-7789-0126-1

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк - Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошания учеников

Краткое сказание о жизни преподобных отцов Варсонофия и Иоанна, составленное Никодимом, монахом св. Афонской горы.

Предуведомление одного древнего святого мужа, предавшего писанию сии вопросы и ответы, к желающим читать предлежащую книгу

Ответы на вопрошения учеников

Из жизни святого Нифонта Цареградского

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк - Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошания учеников - Краткое сказание о жизни преподобных отцов Варсонофия и Иоанна, составленное Никодимом, монахом св. Афонской горы

Писатели сей богомудрой и душеполезнейшей книги были поистине богоносные, христоносные и духоносные отцы Варсонофий и Иоанн – образцы подвижничества, ведцы безмолвия, светильники рассуждения, неусыпающие очи прозорливости, сокровищницы добродетелей, вместилища Духа Святого. Но время, которое все сокрушает и доброе покрывает мглою забвения, не оставило нам повествования о жизни сих богоносных светил Варсонофия и Иоанна; а потому я, немощный, постарался выбрать из предлагаемой здесь собственной их книги некоторые частные свидетельства (о их жизни) и представить оные тем, которые пожелают узнать, какими добродетелями сии богоносные отцы достигли крайнего, доступного смертным, совершенства.

Великий и божественный отец Варсонофий родился в Египте, как свидетельствует Евагрий схоластик в 32-й главе 4-й книги своей Церковной истории. И из 55-го ответа самого Старца[2] видно, что он был обучен египетскому и греческому языкам. Приснопамятный муж сей с юного возраста желал вести подвижническую жизнь. Проходя однажды мимо конского ристалища, где люди вместе с бессловесными животными пускаются в бег, и видя, как там один старается предупредить и обогнать другого, сказал себе мысленно: «Видишь ли, как усердно подвизаются слуги диавола? Не тем ли более должны подвизаться мы, наследники Царствия Небесного». И сделавшись чрез это зрелище еще более усердным, святой Варсонофий удалился на духовный подвиг, как пишет о нем другой Старец Иоанн (в ответе 450). Пришедши в окрестности Газы Палестинской и найдя там общежительную обитель аввы Серида, он устроил себе малую келлию сначала вне обители и, затворившись в ней, наслаждался сладчайшим медом безмолвия (как это видно из 221-го ответа). Кажется, что он устроил себе и другую затворническую келлию и безмолвствовал в ней, но где устроил ее, неизвестно; можно только предполагать, что вблизи той же обители.

В начале его безмолвия ему приносили из обители только три хлеба в неделю, которыми он питался (отв. 72), но в то же время предавался и плачу, и такую сладость почерпал от слез, что от ощущения сей неизреченной сладости довольствовался только одним малым хлебом, а многократно забывал вкушать и его, по словам Давида: забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей (Пс. 101, 5–6). Так вкушал он пищу иногда два раза в неделю, иногда один раз, а иногда, приходя в трапезу, подходил к пище как бы насыщенный и, принимая ее, осуждал самого себя, говоря: «Отчего я не всегда в таком состоянии», ибо от сладости духовной пищи он забывал чувственную (отв. 96). И что еще более удивительно, – он мог пробыть даже и всю жизнь, не вкушая пищи и пития и не облекаясь в одежды, ибо пища, питие и одеяние его был Дух Святой (отв. 78).

С течением же времени, омывая себя всегдашними слезами, блаженный так очистил сердце свое не только от телесных, но и от душевных страстей: самомнения, тщеславия, человекоугодия, лукавства и других подобных, еще глубже сокрытых в сердце, что стал превыше стрел вражеских, приобрел мир помыслов, который есть вместилище дарований Святого Духа, как говорит божественный Григорий Солунский (в Слове к монахине Ксении), приобрел и то, что в нем уснуло или, лучше сказать, умерло всякое страстное движение и мудрование, почему и назвал затвор свой гробницею, – как то объяснил другой Старец Иоанн, когда он на вопрос: почему Великий Старец так назвал свою келлию? отвечал: Потому, что он почил от всех страстей, ибо совершенно умер греху, и келлия его, в которой он заключился, как бы во гробе, ради имени Иисусова, есть место упокоения, куда не входит ни демон, ни князь его, диавол; она сделалась святилищем, вместивши в себя жилище Божие (отв. 73). С того самого времени, как он очистил сердце свое от страстей и сподобился быть храмом и жилищем Святого Духа, вследствие такой чистоты обогатился он высокотворным истинным и совершенным смирением, не тем, говорю, внешним смирением, которое составляют смиренные одежды и смиренные слова, но тем, которое, по слову великого Григория Солунского (см. Слово его к монахине Ксении), созидает Дух Святой, обновляемый во утробе (см. Пс. 50, 12).

Почему отцы, в особенности же божественный Григорий Синаит, и называют сие смирение богодарованным. Смирение, по словам самого Варсонофия, состоит в том чтобы считать себя землею и пеплом на деле, а не на словах только; и чтобы говорить: Кто я такой? И кто считает меня за что-либо? Ни с кем я не имею дела (отв. 191). Чрез такое смирение (Великий Старец) сподобился и большей из всех добродетелей – рассуждения, которое, по слову того же Варсонофия, дано от Бога иноку как управитель. А по словам божественного Мелетия исповедника: «Рассуждение есть восхождение добродетелей, начало, средина и конец всего благого, светильник, сияющий во тьме, путеводитель заблуждающихся, пристанище обуреваемых» (Степ. 166). От рассуждения же великий Варсонофий удостоился получить прозрение, которым, по изъяснению преподобного Петра Дамаскина, постигаются мысленные и сокровенные сущности чувственных и мысленных тварей.

Чрез прозрение же сподобился он получить дарование прозорливости и пророчества, чтобы видеть происходящее вдали, как находящееся вблизи, и будущее, как настоящее. Сие дарование в таком изобилии дано было преблаженному сему отцу, что он за два года предузнал и предвозвестил прибытие в их общежитие преподобного Иоанна, инока святого Саввы обители (отв. 1). Предузнал и предсказал и то, что некоторые богатые люди придут в монастырь и останутся в нем на жительство (отв. 31). Он знал также по благодати и сердечные расположения людей и отвечал вопрошавшим его, не сообразуясь с словами их, но сообразно с направлением их ума и мысли (отв. 54 и 161). И предсказания его подтверждались самим делом. Так он предсказал о князе, посланном от царя поставить на Газский престол недостойного епископа, и что «хотя сей епископ и достигнет городских ворот, но в город не войдет, ибо Бог не допустит его до этого». И действительно так и случилось: внезапно получена была весть о смерти царя, и все надежды и замыслы епископа разрушились (отв. 812).

Кто же в состоянии изобразить преизбыточествующую любовь сего блаженного к Богу? Ибо он носил в сердце своем любовь ко Христу, горящую подобно сильнейшему огненному пламени, как и сам он свидетельствует (отв. 109). Потому ничто и не могло привести ее к падению, ибо любовь, по изречению апостола, николиже отпадает (1 Кор. 13, 8), и, по словам божественного Варсонофия, совершенная любовь никогда не падает, и приобретший ее пребывает в горячности, возгораясь вместе любовию к Богу и ближнему. Кто же изъяснит и любовь к ближнему, горевшую в нем? Сердобольный отец не переставал день и ночь умолять Бога о том, чтобы Он всех братий соделал богоносными. Выслушаем собственные слова его о сем: «Я и прежде прошения вашего, ради горящей во мне (подобно сильнейшему огненному пламени) любви ко Христу, сказавшему: возлюбиши искренняго твоего яко сам себе (Мф. 22, 39), от воспламенения оной и оттого, что горю духом, не престаю день и ночь молить Бога, чтобы Он соделал вас богоносными, чтобы вселился в вас и походил, и ниспослал вам Духа Святого… Я был для вас как отец, который старается включить детей своих в светлые полки царя, без их собственной заботы о сем» (отв. 109). И Старец не только молился о сем Богу, но и на деле совершал то, что братия делались поистине богоносными и духоносными. Так и Серида, игумена обители, Великий Старец просветил своею молитвою и отверз ему ум постигать неудобопонятное (отв. 10). И на преподобного Андрея молитвами своими низвел Духа Святого, чтобы укрепить его в терпении и благодарении (отв. 211), ибо молитвы его восходили к Богу, как блистающая молния и как лучи солнечные, так что ими веселился Отец, радовался Сын и услаждался Дух Святой (отв. 110), и во всех полезных прошениях они бывали услышаны.

Пламенея такою любовию к ближнему, небесный человек сей, подражая Христу, полагал душу свою за братий своих и давал за них ответ Богу (отв. 57 и 58), ибо видел и покрывал грехи человеческие, как и Бог видит и покрывает их (отв. 236). Ради такого преизбытка любви к ближнему дана ему была, непосредственно от Бога, (сила) вязать и решить грехи (отв. 207), что составляет совершенство дарований, как сам Варсонофий говорит, что совершенство дарований (есть) «прощать грехи, освобождать души от тьмы и изводить их на свет» (отв. 211). Потому и Господь даровал апостолам различные дарования прежде Своего воскресения, сие же совершенство дарований дал им после воскресения, по словам того же Варсонофия: «Рассмотри в Евангелии, как и сколько раз давал Христос ученикам Своим дарования исцелений, изгнания бесов, а совершенство (дарований) – когда дал им власть отпускать грехи, сказав им: имже отпустите грехи, отпустятся (Ин. 20, 23)» (отв. 10).