Византийская библиотека. Исследования»

Настоящая монография посвящена становлению особой системы исторических представлений на рубеже античной и средневековой эпох, проблеме восприятия и осмысления первыми христианами своего прошлого и всей человеческой истории.

Сочинения первого христианского историка, основателя церковно-исторического жанра и основоположника ранневизантийской церковной историографии Евсевия Кесарийского рассматриваются как исходный пункт в процессе формирования раннесредневекового типа историзма. В работе последовательно исследуются изменение временной и пространственной ориентации людей на пороге средневековья, представления о движущих силах истории, направлении ее развития, ее цели и смысле, и, наконец, специально и систематически рассматривается техника историописания церковного историка, отношение его к источникам и приемы работы. Исследование данной темы затрагивает чрезвычайно актуальную и мало изученную в современной исторической науке проблему – проблему глобальной трансформации ментальных структур при переходе от античности к средневековью и дает материал для осмысления ментальных сдвигов в переломные эпохи истории.

Ващева И. Ю. - Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового историзма

СПб. Алетейя, 2006. – 272 с.

(Серия «Византийская библиотека. Исследования»)

ISBN 5 89329-880-2

Ващеева - Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового историзма - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЕВСЕВИЯ КЕСАРИЙСКОГО

§ 1 Время и история. Античные и библеиские истоки

§ 2 Евсевии Кесариискии и система временных представлении на рубеже III—IV веков. Формирование новой концепции

§ 3 Этно-географическое пространство у Евсевия Кесарийского

ГЛАВА 2.КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРИЧИННОСТИ ЕВСЕВИЯ КЕСАРИЙСКОГО

§ 1 Судьба, рок случай в исторической концепции Евсевия

§2 Бог Промысел, Провидение

§3 Дьявол, демоны

§4 Место человека в истории

ГЛАВА 3. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ЕВСЕВИЯ

§1 Техника исследования

§ 2 Критический метод Евсевия

§ 3 Теоретические установки и принципы историописания

§ 4 Проблема объективности

§ 5 Проблема авторского самосознания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

Источники

Литература

Ващеева - Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового историзма - Заключение

Жизнь и творчество Евсевия Кесарийского (260-340 гг. н. э.) в хронологическом отношении целиком укладываются в рамки еще античной цивилизации. Он не знал ни о разделении единой Римской империи на две части — Восточную и Западную — в 395 г., ни о массовых нашествиях варваров и разграблении Рима в 410 г., ни о падении Западной Римской империи в 476 г. и т д. Всем своим образованием, воспитанием он был обязан традициям античного мира. В то же время он был христианским епископом, и это обстоятельство наложило свой очень глубокий отпечаток на все его творчество.

Античное образование и греческий язык, на котором говорил и писал Евсевий, обусловили устойчивость традиционных представлений в новой системе мировосприятия. Вместе с тем христианские установки оказали огромное влияние на становление большинства мировоззренческих категорий и формирование совершенно иной концептуальной основы всех исторических воззрений Евсевия Кесарийского, как и многих других создателей и носителей новой культуры. При этом новая система представлений, естественно, не была простым механическим набором, во многом случайным соединением разнородных и порой противоречивых представлений. Они оказались как бы заново осмысленными, пережитыми, прочувствованными.

«Церковная история» представляет собой очень сложный и интересный в этом отношении источник, показывающий особенности переходной эпохи, сложный процесс формирования новой системы мировосприятия, его исходные моменты, определенные «открытия», воспринятые средневековьем, и — главное — механизмы формирования этой новой системы.