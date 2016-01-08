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Ващева - Евсевий Кесарийский

Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового историзма - Ващева И. Ю.
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Category ESXATOS BOOKS, History
Византийская библиотека. Исследования»
Настоящая монография посвящена становлению особой системы исторических представлений на рубеже античной и средневековой эпох, проблеме восприятия и осмысления первыми христианами своего прошлого и всей человеческой истории.
Сочинения первого христианского историка, основателя церковно-исторического жанра и основоположника ранневизантийской церковной историографии Евсевия Кесарийского рассматриваются как исходный пункт в процессе формирования раннесредневекового типа историзма. В работе последовательно исследуются изменение временной и пространственной ориентации людей на пороге средневековья, представления о движущих силах истории, направлении ее развития, ее цели и смысле, и, наконец, специально и систематически рассматривается техника историописания церковного историка, отношение его к источникам и приемы работы. Исследование данной темы затрагивает чрезвычайно актуальную и мало изученную в современной исторической науке проблему – проблему глобальной трансформации ментальных структур при переходе от античности к средневековью и дает материал для осмысления ментальных сдвигов в переломные эпохи истории.

Ващева И. Ю. - Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового историзма

СПб. Алетейя, 2006. – 272 с.
(Серия «Византийская библиотека. Исследования»)
ISBN 5 89329-880-2

Ващеева - Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового историзма - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЕВСЕВИЯ КЕСАРИЙСКОГО
  • § 1 Время и история. Античные и библеиские истоки
  • § 2 Евсевии Кесариискии и система временных представлении на рубеже III—IV веков. Формирование новой концепции
  • § 3 Этно-географическое пространство у Евсевия Кесарийского
ГЛАВА 2.КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРИЧИННОСТИ ЕВСЕВИЯ КЕСАРИЙСКОГО
  • § 1 Судьба, рок случай в исторической концепции Евсевия
  • §2 Бог Промысел, Провидение
  • §3 Дьявол, демоны
  • §4 Место человека в истории
ГЛАВА 3. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ЕВСЕВИЯ
  • §1 Техника исследования
  • § 2 Критический метод Евсевия
  • § 3 Теоретические установки и принципы историописания
  • § 4 Проблема объективности
  • § 5 Проблема авторского самосознания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БИБЛИОГРАФИЯ
Источники
Литература

Ващеева - Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового историзма - Заключение

Жизнь и творчество Евсевия Кесарийского (260-340 гг. н. э.) в хронологическом отношении целиком укладываются в рамки еще античной цивилизации. Он не знал ни о разделении единой Римской империи на две части — Восточную и Западную — в 395 г., ни о массовых нашествиях варваров и разграблении Рима в 410 г., ни о падении Западной Римской империи в 476 г. и т д. Всем своим образованием, воспитанием он был обязан традициям античного мира. В то же время он был христианским епископом, и это обстоятельство наложило свой очень глубокий отпечаток на все его творчество.
Античное образование и греческий язык, на котором говорил и писал Евсевий, обусловили устойчивость традиционных представлений в новой системе мировосприятия. Вместе с тем христианские установки оказали огромное влияние на становление большинства мировоззренческих категорий и формирование совершенно иной концептуальной основы всех исторических воззрений Евсевия Кесарийского, как и многих других создателей и носителей новой культуры. При этом новая система представлений, естественно, не была простым механическим набором, во многом случайным соединением разнородных и порой противоречивых представлений. Они оказались как бы заново осмысленными, пережитыми, прочувствованными.
«Церковная история» представляет собой очень сложный и интересный в этом отношении источник, показывающий особенности переходной эпохи, сложный процесс формирования новой системы мировосприятия, его исходные моменты, определенные «открытия», воспринятые средневековьем, и — главное — механизмы формирования этой новой системы.
Views 1 127
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2016
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (3 comments)

T
tarasenko 2 years ago

Вот только вчерась решаил спросить сайт, почему нет ничего о самом Евсевии, но из-за субботы, а затем и воскресенья отложил свое вопрошание до наступления сумерек перед понедельником. В послений момент решил все же проверить, есть ли там что, и к счастью своему обнаружил монографию Ващевой, к-я у меня в плохом качестве (простой неоцифрованный скан).

Спасиьо! Продолжайте и дальше выкладывать книги о первом исторке Церкви!
V
viktor_bn 5 years ago
Скан не очень. Но все же лучше чем ничего. Спасибо.
P
pikalov 13 years ago
Отлично!Спасибо!

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