Осмогласие есть основной и древний принцип богослужебного пения Православной Церкви. В клиросной практике осмогласие используется на протяжении всего богослужебного года. Восемь гласов, сменяющихся в течении восьми недель, образуют цикл - осмогласный столп, которых в году бывает несколько. Таким образом, принцип осмогласия является не только певческим понятием, но и календарно-богослужебным.

Осмогласие на «Бог Господь»

Редактор-составитель М. И. Ващенко

Издательство Санкт-Петербургская духовная академия, 2017 год — 100 с.

ISBN 978-5-906627-35-3

Осмогласие на «Бог Господь» - Содержание

От редактора - составителя

Условные обозначения

Глас 1-й, греческий распев

Глас 2-й, греческий распев

сокращенный греческий распев

киевский распев

сокращенный киевский распев

Глас 3-й, греческий распев

Глас 4-й, греческий распев

сокращенный греческий распев

Глас 5-й, киевский распев

Глас 6-й, болгарский распев

Глас 7-й, греческий распев

болгарский распев

Глас 8-й, киевский распев

Осмогласие на «Бог Господь» – От редактора-составителя

Письменные упоминания о пении на гласы относятся к IV веку. Окончательное формирование осмогласия связано с именем преп. Иоанна Дамаскина (VIII в.). Ему принадлежит создание Октоиха - богослужебно-певческой книги Православной Церкви.

Осмогласие, представленное здесь, является собранием различных мелодий, которые возникали в результате его исторического развития. В Русской Церкви в составе осмогласия имеются: знаменный, киевский, греческий и болгарский распевы. Мелодическая структура осмогласия многоразлична. Каждый из восьми гласов состоит из стихирного, тропарного, ирмологического и других напевов.

Знание гласов предполагает правильное распределение и распевание богослужебного текста с помощью мелодических строк осмогласия.

Песнопения, зафиксированные нотами, рассматриваются как образцы, знание которых позволяет распевать не нотированные тексты богослужебных книг.

Предлагаемый сборник осмогласия на "Бог Господь" (тропарные напевы) содержит не только нотный материал, но и вмещает тексты тропарей и кондаков двуна - десятых, великих и особо чтимых праздников богослужебного года.

Сборник составлен на основе Обихода Придворной певческой капеллы, Обихода Синодального хора, Церковно - певческого сборника и мелодий из Спутника псаломщика.

Основными критериями при составлении сборника послужили простота и общедоступность осмогласия в гармонизации вышеуказанных обиходов.