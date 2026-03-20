Василенко - Введение в философию религии

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Religious Studies Atheism

Леонид Иванович Василенко - Введение в философию религии: Курс лекций

Издательство Православного Свято - Тихоновского гуманитарного университета, 2009г. - 248 с.

ISBN 978-5-7429-0382-6

Леонид Иванович Василенко - Введение в философию религии: Курс лекций - Содержание

Предисловие

Глава 1. Исходные философско-методологические вопросы

  • 1. Кратко о становлении философии религии

  • 2. Предваряющие допущения

  • 3. Особенности светского отношения к религии

  • 4. Ситуация выбора

  • 5. Вопрос об истине

  • 6. Религиозный опыт и духовная практика

Глава 2. Становление философии религии и проект Просвещения

Глава 3. «Идея Бога»: от Декарта к современности

Глава 4. Религиозное чувство и религиозный опыт

  • 1. «Речи» Шлейермахера и споры вокруг них

  • 2. О прскогнитивности чувств

  • 3. «Многообразие религиозного опыта» Джеймса

  • 4. Полемика вокруг Джеймса

Глава 5. Встречи со Святым Богом и «Святое» Рудольфа Отто

Глава 6. Феноменология религии: основные идеи

Глава 7. Феноменология религии: основные представители

  • 1. Ван дер Леув

  • 2. Мирча Элиаде

  • 3. Фридрих Хайл ер

  • 4. Иоахим Вах

  • 5. Опыт Святого или опыт веры

  • 6. Герменевтическая схема

Глава 8. Макс Шелер о ценностях и Святыне

  • 1. Мир ценностей, духовные чувства и «порядок любви»

  • 2. Отношения и вера

  • 3. Личностные типы

Глава 9. Экзистенция и религиозная истина

  • 1. Бытие и экзистенция

  • 2. Вера и духовный страх (Серен Кьеркегор)

  • 3. Вера и истина (Мартин Хайдеггер)

  • 4. Вера и коммуникация (Карл Ясперс)

  • 5. Вера, верность и надежда (Габриэль Марсель)

Глава 10. Поль Тиллих о мужестве веры

  • 1. Предельный интерес и идолы

  • 2. Предельный риск и мужество веры

  • 3. Протестантский профетизм и мужество веры

  • 4. Религии и квазирелигии

Глава 11. Персонализм о личности перед Богом

  • 1. Эмманюэль Мунье: «персонализация веры» и социальная ответственность

  • 2. Мартин Бубер об отношении «я — ты»

Глава 12. Психологи о религии

  • 1. Зигмунд Фрейд о подсознании и религии

  • 2. Карл Густав Юнг об архетипах и даймонах

  • 3. Поль Рикер и психоанализ

  • 4. Измененные состояния сознания

  • 5. Эрих Фромм о духовной радости, благоговении и идолах

  • 6. Виктор Франкл о религиозной вере и смысле жизни..

Глава 13. Философские вопросы социологии религии.

  • 1. Эмиль Дюркгейм .

  • 2. Гражданская религия

  • 3. Макс Вебер о протестантской этике и духе капитализма

  • 4. Секуляризация, модернизация и дссекуляризация

