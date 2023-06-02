Васильев - История философии

Философия — один из самых удивительных феноменов человеческой культуры. Она вырастает на социальной почве и выражает дух эпохи, но неподвластна общественной конъюнктуре. Она поднимает абстрактнейшие вопросы о первоначалах бытия и познания и в то же время помогает ориентироваться в предельно конкретных экзистенциальных ситуациях. Она может быть образцом строгости мысли и вместе с тем иллюстрирует свободу человеческого разума, его независимость от внешних авторитетов.

История философии являет собой галерею интеллектуальных подвигов и провокаций, гениальных прозрений и грандиозных ошибок. Здесь можно встретить буквально все, от всеохватных реконструкций мирового процесса, до анализа нюансов обыденной речи. Авторы этого учебника пытались раскрыть перед читателем все богатство философии, от ее истоков до наших дней. Сегодня в мире настоящий расцвет философии. Он неизбежен и в России. Люди все больше понимают, что именно философия помогает находить свое место в жизни, преодолевать культурную и национальную ограниченность и смягчать разного рода конфликты. И хотя она не в силах устранить все проблемы, она может показывать пути их решения.

Мы надеемся, что эта книга не только станет хорошим пособием для студентов в их предэкзаменационные периоды, но и поможет им полюбить философию и пробудить дух критической рефлексии, свойственный мыслителям прошлого и настоящего. Мы благодарны философскому факультету МГУ им. М. В. Ломоносова за создание благоприятных условий для научной и преподавательской деятельности, одним из результатов которой стал данный учебник. Мы посвящаем его 250-летию нашего университета.

История философии - Учебник для вузов

Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. — М.: Академический Проект: 2005. — 680 с. — («Фундаментальный учебник»).

ISBN 5-8291-0531-4

История философии - Содержание

Предисловие

Раздел I. Философия Древнего Воспока

Глава 1. Индийская философия (Н. А. Железнова)

Глава 2. Китайская философия (Н. А. Жезезнова)

Раздел II. Философия Античности

Глава 1. Становление философии в Древней Греции (С. А. Мельников)

Глава 2. «Досократики» (С. А. Мельников)

Античная философская классика

Глава 3. Софисты и Сократ (С. А. Мельников)

Глава 4. Платон (Д. В. Бугай)

Глава 5. Аристотель (Д. В. Бугай)

Философия эпохи эллинизма

Глава 6. Эпикур (Д. В. Бугай)

Глава 7. Философия Стой (Д. В. Бугай)

Глава 8. Скептицизм (Д. В. Бугай)

Глава 9. Философия эпохи Империи (Д. В. Бугай)

Раздел III. Философия о Средине века

Глава 1. Патристика (С. А. Мельников)

Глава 2. Схоластика (С. А. Мельников)

Раздел IV. Философия эпохи Возрождения (Е. В. Фалев)

Раздел V. Философия Нового времени

Глава 1. Бэкон (Ю. Р. Селиванов)

Глава 2. Декарт (А. А. Кротов)

Глава 3. Гоббс (Ю. Р. Селиванов)

Глава 4. Паскаль (Г. Я. Стрельцова)

Глава 5. Спиноза (А. А. Кротов)

Глава 6. Мальбранш (А. А. Кротов)

Глава 7. Локк (Ю. Р. Селиванов)

Глава 8. Лейбниц (В. В. Васильев)

Глава 9. Беркли (В. В. Васильев)

Глава 10. Юм (В. В. Васильев)

Глава 11. Французское Просвещение (А. А. Кротов)

Глава 12. Кант (В. В. Васильев)

Глава 13. Фихте (В. В. Васильев)

Глава 14. Шеллинг (В. В. Васильев)

Глава 15. Гегель (Ю. Р. Селиванов)

Раздел VI. Современная философия

Глава 1. Шопенгауэр (В. В. Васильев)

Глава 2. Фейербах (А. А. Костикова)

Глава 3. Кьеркегор (Е. А. Войниканис)

Глава 4. Гегельянство (Ю. Р. Селиванов)

Глава 5. Марксизм (Ю. Р. Селиванов)

Глава 6. Первый позитивизм (А. А. Кротов)

Глава 7. Второй позитивизм (В. В. Васильев)

Глава 8. Неокантианство (Е. В. Фалев)

Глава 9. Ницше (А. А. Костикова)

Глава 10. Бергсон (А. А. Костикова)

Глава 11. Прагматизм (Е. А. Войниканис)

Глава 12. Психоанализ (А. А. Костикова)

Глава 13. Гуссерль (Е. В. Фалев)

Глава 14. Ясперс (Е. В. Фалев)

Глава 15. Хайдеггер (Е. В. Фалев)

Глава 16. Сартр (Г. Я. Стрельцова)

Глава 17. Рассел (А. А. Костикова)

Глава 18. Витгенштейн (Е. А. Войниканис)

Глава 19. Венский кружок (А. А. Костикова)

Глава 20. Постпозитивизм (Е. В. Косилова)

Глава 21. Структурализм (А. А. Костикова)

Глава 22. Постмодернизм (А. А. Костикова)

Глава 23. Рорти (Ю. Р. Селиванов)

Глава 24. Деннет (В. В. Васильев)

Глава 25. Серл (В. В. Васильев)

Глава 26. Пинкер (В. В. Васильев)

Раздм VII. Рдссяая философия (А. П. Козырев)