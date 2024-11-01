Васильєв Сергей Александрович родился в 1902 году. В 18летнем возрасте он обратился к Господу и является одним из тех самородков, как их тогда называли, которые на заре 20-го столетия, под воздействием Святого Духа, сами решили изучать Писание и жить по Писанию, а также свидетельствовать о нём окружающим. В 20-е годы, когда безбожники устраивали массовые диспуты с доказательствами о не существовании Бога, исполненный Духа Святого, Сергей Александрович неоднократно принимал участие и одерживал победы на них. Все эти годы он участвовал в деле проповеди Евангелия, трудясь благовестником от Кавказского отделения, в разных местах бывшего тогда Советского Союза. Через его служение Господь обратил к Себе многие души.

В 1940 году он жил со своей женой и семью детьми в городе Ельце Орловской, а ныне Липецкой области, где они и являлись членами поместной церкви Евангельских христиан и по возможности, он принимал участие в служение как поместной церкви, так и в других церквах. 18 октября 1940 года в 2 часа ночи, Сергей Александрович был арестован органами НКВД и посажен в Орловскую центральную тюрьму. Как глубоко верующий человек, он понимал, что через следственные органы действует сам дьявол, чтобы погубить не только его и его семью, но и его душу, и это он в полной мере испытал в одиночной камере, где провёл всю зиму в течении 146 дневного поста, когда он не принимал ни пищи, ни воды. Вот в таких условиях, Самим Господом и Духом Святым, были даны ему ключи понимания на разные места Писания, в том числе, на пророческие книги, а в особенности, на книгу Откровение Иоанна Богослова. А после он был сослан по статье 58 на Калыму, где прошёл все ужасы ада и смерти, в течении 17 лет. Только через 17 лет страданий, проведённых в концлагерях и ссылках Колымы, сталинского режима, Сергей Александрович был освобождён за отсутствием состава преступления. Господь оставил его в живых, в таких невыносимых для выживания условиях, чтобы эти откровения стали доступны всем желающим и ищущим познания глубоких тайн Божиих.

Не смотря на продолжающиеся преследования, уже в то время со стороны органов КГБ, он до 1976 года, до последних дней своей жизни, совершал поездки с проповедью Евангелия, по разным местам бывшего тогда Советского Союза, делясь теми откровениями, которые он получил от Господа. Молитвенные дома при его посещении были переполнены, несмотря на тяжёлый период в баптистских церквах во время застоя и инструктивных писем, когда многие церкви были полупустыми, почти на вымирании, вследствие давления со стороны уполномоченных и властей. Но люди жаждали живого Слова и реальных Божиих откровений в верном понимании истины. Так он посетил и Донбасс, где оставил нам свои труды, которые мы изучаем на протяжении более 40-а лет и свидетельствуем всем, что многим из этих материалов и по сегодняшний день нет аналога в мире. Мы верим, что искренне желающие, изучая эти материалы, найдут ответы на многие глубокие вопросы, что послужит к духовному росту и укреплению в вере, этого сейчас недостаёт особенно в наше последнее время, перед пришествием Иисуса Христа за Своей Церковью.

Вся жизнь брата Васильева Сергея Александровича прошла через страдание, бесславие и бесчестие, даже среди своих братьев и сестёр по вере. Ведь часто, не бывает пророк в чести в своём отечестве, как сказал Иисус, или как написано в 10 главе Откровения с 8-го стиха, когда Иоанн взял и съел книжку (Евангелие), и была она в устах его сладкой, а во чреве горькой. Так ведь практически и доказано, если кто понимает больше, кому больше истина открыта, то такой человек бывает больше гонимым по закономерности. Но простота Сергея Александровича, его верность Господу и посвящённость делу Евангелия, до конца дней своей жизни, оставила в наших сердцах, выпускающих эти материалы, неизгладимый след.

После возвращения с Колымы в 1961 году, как тогда говорили на «большую землю», Сергей Александрович Васильев переехал на Кавказ, где был членом баптисткой общины города Георгиевска, недалеко от Пятигорска, где он и трудился многие годы при пресвитере Мормышеве, а также позже был членом церкви в Новопавловке.

Васильев Сергей Александрович отошёл в вечность в воскресенье 12 июля 1976 года в возрасте 74-х лет и похоронен в станице Незлобная Георгиевского района, Ставропольского края

Сергей Александрович Васильев – Собрание сочинений

404 с.

Сергей Александрович Васильев – Собрание сочинений – Содержание