Васильев - Византия и крестоносцы

Греческая фамилия Комнинов, упоминаемая в источниках впервые при Василии II, происходила из одной деревни в окрестностях Адрианополя. Позднее, приобретя большие имения в Малой Азии, Комнины сделались представителями крупного малоазиатского землевладения. Как Исаак, так и его племянник Алексей выдвинулись благодаря военным талантам.

В лице последнего на византийском престоле восторжествовали военная партия и провинциальное крупное землевладение и вместе с тем закончилось смутное время империи. Первые три Комнина сумели подолгу удержаться на престоле и мирно передавали его от отца к сыну. Энергичное и умелое правление Алексея I (1081—1118) с честью вывело государство из целого ряда суровых внешних опасностей, грозивших иногда самому существованию империи. Еще задолго до смерти Алексей назначил наследником своего сына Иоанна, чем причинил большое неудовольствие своей старшей дочери Анне, знаменитому автору «Алексиады», которая, будучи замужем за кесарем Никифором Вриеннием, тоже историком, составила сложный план, как добиться от императора удаления Иоанна и назначения наследником ее супруга. Однако престарелый Алексей остался тверд в своем решении, и после его смерти Иоанн был провозглашен императором.

Васильев Александр - Византия и крестоносцы. Падение Византии

М. : Ломоносовъ, 2014. 256 с.

История. География. Этнография

ISBN 978-5-91678-233-2

Васильев Александр - Византия и крестоносцы. Падение Византии - Содержание

Византия и крестоносцы. Эпоха Комнинов (1081—1185) и Ангелов (1185—1204)

Предисловие

1. Характеристика императоров из дома Комнинов

2. Алексей I и внешняя политика до Первого крестового похода

3. Борьба империи с турками и печенегами

4. Первый крестовый поход и Византия

5. Внешняя политика при Иоанне II

6. Внешняя политика Мануила I и Второй крестовый поход

7. Последние два Комнина. Алексей II и Андроник I

8. Характеристика императоров из дома Ангелов

9. Образование Второго Болгарского царства

10. Третий крестовый поход и Византия

11. Генрих VI и его восточные планы

12. Четвертый крестовый поход и Византия

13. Церковь при Комнинах и Ангелах

14. Внутреннее управление

15. Просвещение, наука, литература и искусство

Приложение Македонская династия Династия Дук Династия Комнинов Династия Ангелов



Падение Византии. Эпоха Палеологов (1261—1451)

Предисловие

1. Общее положение империи

2. Внешняя политика Михаила VIII

3. Внешняя политика Византии в царствование Андроников

4. Политика Византии во второй половине XIV века

5. Мануил II (1391—1425) и турки

6. Иоанн VIII (1425—1448) и турецкая угроза

7. Константин XI (1449—1453) и взятие Константинополя турками

Приложение Династии Палеологов и Кантакузинов



Примечания