Человек — единственное из земных созданий, наделенное способ­ностью познания и осмысления феномена жизни. Для человека смерть становится поистине сугубо индивиду­альным, сугубо личным событием бытия. И поскольку он знает, что рано или поздно встретит смерть, то это обстоятельство становится самым тяжелым и мучитель­ным явлением его жизни.

Но наша трагедия и скорбь перед лицом смерти усу­губляются, если мы не желаем признавать это событие! Мы не хотим смириться со смертью! Поэтому одни из нас делают все, чтобы насколько возможно отдалить ее, иные же просто пытаются... не думать о ней! Тем не менее мы вполне понимаем, что никакими стараниями не сможем отдалить до бесконечности наш уход из тем­ницы земной жизни. Данная книга посвящена вопросу смерти с позиции православного вероучения.

Василиадис Николаос - Таинство смерти

Монография. Свято – Троицкая Сергиева Лавра 1998 г.

Василиадис Николаос - Таинство смерти - Содержание

«Нелицеприятный вымогатель человеческого рода» Светская философия о смерти Смерть вторгается в мир Наказание становится благодеянием Воплощение Бога Слова — начало упразднения смерти Распятие —это упразднение смерти Сошествие Господа во ад Воскресение —Вознесение —Пятидесятница Смерть до и после Христа Неведение о смертном часе — это благо! Страх смерти Как побеждается страх смерти? Христианин творчески мыслит о смерти Память смертная Чему научают нас гробницы? Смерть мучеников Как утешают нас святые отцы Какая смерть хороша, а какая плоха Попечение о покойнике после кончины Последование погребения Испытание душ на мытарствах Неопределенное состояние душ Священные поминовения усопших Воскресение мертвых Каким будет тело, когда воскреснет? Всеобщий Суд Бессмертная смерть Вечный рай Скончание мира

Василиадис Николаос - Таинство смерти - Отрывок из книги

Люди озабочены разными проблемами в соответствии со своим образованием, социальным статусом, интересами. Что же касается проблемы смерти, то она встает перед каждым человеком, независимо от его образования, общественного положения, наклонностей, — перед самыми хладнокровными и флегматичными, перед эгоцентриками, замкнутыми в своем удушливом индивидуализме, перед добивающимися любой ценой самоутверждения, перед самыми важными и знаменитыми людьми своего времени. Писатель Бернард Шоу, тонкий юморист, обладавший способностью смеяться и иронизировать по каждому поводу, в последние годы жизни прекратил острить и стал меланхоликом! И даже те стоики, которые, казалось, хранили полное спокойствие, представали со страхом и страданием перед этим ужасающим явлением.



Человек видит, как тело — молодое или старое, здоровое или больное — теряет живые краски, лишается энергии, как опускается оно в землю и остается в хладных руках смерти. Человек видит, что тот, кто сегодня богат, — завтра мертв, кто сегодня украшен драгоценностями, — завтра в могиле, кто сегодня обладает сокровищами, — завтра во гробёх, кто сегодня окружен льстецами, — завтра становится пищей червям. И перед ним встает множество вопросов. Что есть смерть?



Конец или начало? Тупик или переход в другую жизнь? Уничтожение и исчезновение или начало нового творения? И сам видевший Божественные тайны преподобный Иоанн Дамаскин вопрошает: «Что сие еже о нас бысть таинство? Како предахомся тлению? Како сопрягохомся смерти?». Эти вопросы, как и множество других, потрясают нас до глубины души. Паскаль сказал, что бессмертие души, проблема, непосредственно связанная со смертью, является предметом, который так сильно нас занимает и так глубоко нас трогает, что нужно потерять всякую чувствительность, чтобы не интересоваться этим. В самом деле, нужно быть бесчувственным, чтобы не взволноваться поставленными здесь вопросами.



Характерно, что история рода человеческого, как ее излагает богодухновенная книга Бытия, в сущности, начинается со смерти праведного Авеля. До тех пор смерть еще не похищала ни одного человека. Теперь же, в качестве первой жертвы, она забирает праведника и мученика Авеля (Быт. 4, 8). Начало трагических превратностей бытия человека сразу после падения Адама и Евы переплетено со страшными угрызениями совести и изгнанием братоубийцы Каина. Пророк Божий Моисей писал, что убийца не мог далее оставаться перед лицом Бога, поэтому «пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема» (Быт. 4, 16).



Лорд Байрон в драматической поэме «Каин», рисуя картину братоубийства, изображает, как убийца пристально смотрит на мертвого Авеля, видит его бледное безжизненное лицо, пытается поднять холодные руки брата, которые падают вниз, будто свинцовые, и восклицает: «Смерть пришла в мир!..».