В православном мире творения пр. Симеона Нового Богослова никогда не были вполне забыты благодаря, главным образом, афонскому монашеству, хотя официальное богословие их игнорировало, да и церковная иерархия относилась к ним сдержанно.

Они были впервые изданы в печати, - до тех пор были известны только по рукописям, - в конце XVIII века, но не в подлинном тексте, а в ново-греческом переводе, вернее, пересказе Дионисия Загорейского. Перевод этот часто довольно неточен, а главное неполон, так как Дионисий Загорейский опасался, что многое в писаниях пр. Симеона может смутить благочестивого простого читателя, и потому считал себя в праве "цензурироваты" святого отца, как относительно стиля, так и относительно содержания. С этого далеко не совершенного и даже тенденциозного перевода Дионисия Загорейского известный подвижник и духовный писатель XIX века епископ Феофан (Говоров) сделал русский перевод, внеся и со своей стороны изменения, так что его текст можно было бы назвать пересказом пересказа.

Архиепископ Василий (Кривошеин) - Преподобный Симеон Новый Богослов (949-1022)

Нижний Новгород, Издательство Братства во имя св. князя Александра Невского, 1996 - 443 с.

ISBN 5-8821З-014-Х

Архиепископ Василий (Кривошеин) - Преподобный Симеон Новый Богослов (949-1022) - Содержание

Предисловие

Краткая библиография. Сокращения

ЧАСТЬ I . Жизнь и личность пр . Симеона Нового Богослова

1. Братолюбивый нищий

2. Неистовый ревнитель

3. Новый Богослов

ЧАСТЬ II . Пути к Богу

1. Покаяние

2. Молитва

3. Духовное руководство и отцовство

4. Святая Евхаристия

5. Исповедь и священство

6. Сакраментальное крещение и крещение Духом

7. Монашество и мир

ЧАСТЬ III . Познание Бога

1. Сознательный мистический опыт

2. Личный опыт и церковное предание

3. Познание Бога и богословие

4. Бог непознаваемый и явленный

5. Диалектика единения с Богом

ЧАСТЬ IV. С нами Бог

1 . Видение света

2. Христос

3. Святой Дух

4. Пресвятая Троица

5. Тайна спасения

6. Божия Матерь

7. Церковь

ЧАСТЬ V. На пути к обожению

1. Экстаз и исступление

2. Бесстрастие

3. Божественный эрос

4. Любовь

5. Обожение

Заключение

Об авторе

Архиепископ Василий (Кривошеин) - Преподобный Симеон Новый Богослов (949-1022) - Обожение

Благодатное обожение, в котором человек, не теряя своего тварного состояния, становится «участником божественного естества» (2 Петра, 1, 4) и богом по усыновлению, есть древняя тема христианской духовности. Для пр. Симеона, как и для древних святых отцов — св. Иринея Лионского, св. Афанасия Александрийского, пр. Максима Исповедника, дабы ограничиться только ими, — это высшее духовное состояние, которого человек может достичь и к которому призваны все христиане. Пр. Симеон Новый Богослов часто говорит о нем в своих писаниях. Для него воплощение имеет своею целью обожение, или, иначе говоря, воплощение — источник обожения: «Бог Слово взял от нас плоть, которой Он по природе не имел, и стал человеком, кем Он не был; передает же верующим в Него от Своего Божества, Которого никто никогда из ангелов или людей не имел, и они становятся богами, кем они не были, по положению и по благодати (θέσει καί χάριτι). Ибо так даруется им власть становиться сынами Божиими; поэтому они и стали, и всегда так же становятся, и никогда не перестанут становиться».

Обожение есть, следовательно, постоянный процесс, человек принимает в нем участие соблюдением заповедей, это единственный путь к обожению. «Мысли мне, — говорит пр. Симеон, — тело дворцом, а царским сокровищем каждого из людей душу, которую соединившийся с ней через делание заповедей Бог наполнил божественным светом и ее саму богом соделал через единение и благодать. В это боголепное состояние приходит всякий, шествующий по названному пути добродетелей; пройти же иначе и, минуя то или иное жилище, очутиться в другом посредством какого-нибудь способа совершенно невозможно». Пр. Симеон высказывается в том же смысле, когда говорит об «обожающем смирении» (θεοποιου ταπεινώσεως). Или, как он сам говорит: «Будем помнить только о заповедях Спасителя Христа ... чтобы стать нам богами по положению и благодати». Здесь «по положению» или «по усыновлению» (θέσει) очевидно противопоставляется «по природе» (φύσει) — обычное выражение святоотеческой письменности, имеющее именно это значение.

Обожение есть последствие единения со Христом, действующим совместно со Отцом и Святым Духом: «Удостоившиеся сочетаться с Ним (Христом) и стяжать Его своею главой ... становятся и они положением богами, подобными Сыну Божию. О чудо! Потому что Отец облекает их в первую одежду, в одеяние Господа, в которое Он был одет до сложения мира. Ибо сказано: «Те, которые крестились во Христа, оделись во Христа», — то есть во Святого Духа, Который и изменяет всех их боголепно неким странным и неизреченным, и божественным изменением». Пр. Симеон говорит о том, что человеку возможно «стать сонаследником и сообщником Бога, и не только стать царем, но и богом от Бога, и с Богом веселиться во веки веков». Тут речь идет об обожении еще в этой жизни. В других же местах говорится об эсхатологическом обожении, в котором святые станут подобны Христу. Тогда «при открытии книг совести святых ... воссияет скрытый в них Христос Бог, как Он воссиял прежде веков из Отца, и святые будут подобны Вышнему». Слава обоженных святых сравнивается с предвечною славою Сына: «Как никогда Отец не будет не знать Сына или Сын Отца, так никогда святые, ставшие положением богами чрез то, что имеют живущего в них Бога, не будут не знать друг друга, но будут видеть славу друг друга и самих себя, как Сын Отца и Отец Сына. Что же и какова будет слава святых? Какова слава Сына Божия». Это будет в будущем веке, но уже сейчас «Он, Бог по природе, беседует с рожденными из Него по благодати богами». Святые «богословски воспевают Того, Кто, богосоделав, изменил их». Однако, можно быть «прельщенными надеждою обожения» и претерпеть падение, как было с Адамом, «перстным человеком». Тем не менее, пр. Симеон призывает всех, в особенности грешников, поспешить к обожению делами покаяния.