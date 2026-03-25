Василий Великий - Нравственные правила

Правило 1 О покаянии, о времени покаяния, о свойствах и о плодах его - Правило 2 О том, что тщание желающих благоугодить Богу должно быть ни с чем противным не соединяемо и чисто - Правило 3 О любви к Богу и о том, какой ее признак - Правило 4 Что такое — честь Богу и что — бесчестие - Правило 5 О взаимной любви друг к другу и о свойствах ее - Правило 6 О дерзновении в исповедании Бога и Христа Его - Правило 7 О том, что исповедание Господа преступающим заповеди Его недостаточно ко спасению - Правило 8 О вере и несомненности глаголов Господних - Правило 9 О знании и незнании того, что до нас касается - Правило 10 Какой конец греха и какой конец заповеди Божией - Правило 11 О судах Божиих и о страхе, какой должны они внушать - Правило 12 Об отриновении Божиих изволений и о прекословии оным или о послушании Божией воле и о соблюдении оной - Правило 13 О готовности во всякое время и о неукоснительном тщании тех, которые стараются о благоугождении Богу - Правило 14 О благовременности каждого дела, взятого в отдельности - Правило 15 О надежде на чужие заслуги - Правило 16 О думающих, будто бы могут они воспользоваться тем, что живут с людьми добродетельными и богоугодными, тогда как сами себя не исправляют - Правило 17 Как должно располагать собою в рассуждении настоящего времени - Правило 18 О том, как и с каким расположением исполняет заповедь Божию старающийся о сем исполнении - Правило 19 О том, кто препятствует, и о том, кто встречает препятствие к исполнению заповеди Божией - Правило 20 О крещении; какое намерение и какая сила крещения - Правило 21 О приобщении Тела и Крови Христовых и какое намерение оного - Правило 22 Как иной отчуждается от Бога и посредством чего делается близким Богу - Правило 23 Об одолеваемых даже теми грехами, которые ненавидят - Правило 24 О лжи и истине - Правило 25 О празднословии и о наблюдении, чтобы речи были полезны - Правило 26 К подтверждению того, что делаем или говорим, надобно прежде всего пользоваться свидетельствами Писания, а потом уже и тем, что известно из общего употребления - Правило 27 Об уподоблении, по возможности, Богу и святым - Правило 28 О различении людей добрых и недобрых - Правило 29 О том, как можем уверять в своем звании - Правило 30 О чествовании того, что посвящено Богу - Правило 31 Об употреблении того, что отделено для святых - Правило 32 О долгах и уплате - Правило 33 О соблазняющих и соблазняемых - Правило 34 Об обязанности каждого быть для других в своей мере образцом добродетелей - Правило 35 Об унижающих доброе в других - Правило 36 О чествовании святых и о расположении к ним - Правило 37 Об усердствующих, по мере сил, малостью - Правило 38 Как надобно угощать - Правило 39 О твердости в соблазнах - Правило 40 О преподающих новые учения - Правило 41 Об отсечении соблазнителей и о пощаде тех, которые более немощны - Правило 42 О том, что Господь пришел исполнить Закон - Правило 43 О различии заповедей Закона и Евангелия - Правило 44 О том, что бремя Господне легко, а грех тяжел - Правило 45 О равном чествовании всех и о смиренномудрии - Правило 46 О тщательном преуспеянии в великом или м алом - Правило 47 О богатстве и нищете и о том, что за ними последует - Правило 48 О благотворении братиям и о занятии для этого работой - Правило 49 О входящем в тяжбу и ищущем удовлетворения себе или другому - Правило 50 О мире и примирении - Правило 51 Каков должен быть тот, кто покушается исправлять ближнего - Правило 52 О скорби при виде согрешающих; как должно обращаться с ними, когда их избегать и когда принимать в свое общение - Правило 53 Какое осуждение тем, которые за нанесенную им, по мнению их, обиду помнят зло - Правило 54 О произнесении суждения и о медлении в суждении - Правило 55 Об усердии к Богу, об исповедании Божиих дарований и о благодарении за них - Правило 56 О молитве; когда, о чем, как и за кого должно молиться - Правило 57 О превозношении заслугами - Правило 58 О приобретении и сообщении другим Божиих дарований - Правило 59 О чести и славе человеческой - Правило 60 О различии Божиих дарований и о взаимном согласии тех, которые по сим дарованиям стоят выше или ниже - Правило 61 О малозначительности на человеческий взгляд тех, которые приемлют Божию благодать - Правило 62 Об искушениях, когда их должно уклоняться и когда вступать с ними в борьбу; и как встречать противников - Правило 63 О робости и смелости в напастях - Правило 64 О радости, какую должно ощущать в страданиях за Христа - Правило 65 Как должно молиться и при самой кончине - Правило 66 О тех, которые оставили подвизающихся за благочестие, и о тех, которые вместе с ними подвизаются - Правило 67 О тех, которые скорбят об умирающих - Правило 68 О различии настоящего и будущего века - Правило 69 О том, что запрещается или одобряется в Писании совокупно и наравне - Правило 70 О тех, кому вверена проповедь Евангелия; когда, кого и чему должны они учить; как им надобно исправлять предварительно себя самих; какое дерзновение должно иметь в проповедании; сколько заботиться о вверенных им; с каким расположением и каким трудам предаваться преимущественно; как соблюдать себя чистыми от таких недостатков, которые всего чаще их сопровождают; до какой меры доводить поучаемых; как привлекать людей, имеющих неприязненное расположение; каким способом сближаться с теми, которые из страха отказываются слушать; как удаляться тех, которые не приемлют их по несознательности; как иных рукополагать или извергать рукоположенных; и о том, что каждый из предстоятелей должен почитать себя ответственным перед вверенными ему во всем, что делает и говорит - Правило 71 О том, что наравне заповедано предстоятелям - Правило 72 Как учащиеся должны различать духовных учителей от не таковых; какое иметь к ним расположение и как принимать их уроки - Правило 73 О живущих в супружестве - Правило 74 О вдовах - Правило 75 О рабах и господах - Правило 76 О детях и родителях - Правило 77 О девах - Правило 78 О воинах - Правило 79 О государях и о подданных - Правило 80 Каковы вообще, по требованию слова Божия, должны быть христиане и предстоятели