Современные исследователи, стремясь расчистить текст от гуманистических толкований, полностью его переосмыслили: так, П. Федвик подчеркивает, что в намерения автора не входил призыв к изучению греческой классики — не уточняя, впрочем, что же входило в его намерения (Fedwick 1996: 819). Схожую точку зрения высказывали такие авторитетные исследователи, как Ж. Грибомон, С. Жиэ и Д. Аман. По мнению Грибомона, мы имеем дело с «апологией аскетизма», обращенной к образованной публике, под вкусы которой подстраивается наш автор (Gribomont 1974: 514-515).

Вслед за ним Нальдини (Naldini 1984:15; idem 1978: 39) полагает, что Василий обращается к людям, проникнутым классической культурой, чтобы представить им преимущества монашеского образа жизни (Naldini 1984: 15). Д. Аман (Amand 1949: 25-26) вместе со С. Жиэ (Giet 1941: 217 sq.) считает, что автор этой «безделки» (bluette) стремится предостеречь юношей от опасностей эллинизма, а не поддержать классический syllabus.

С этим соглашается французский историк П. Лемерль в книге «Первый византийский гуманизм»: «Юношам-христианам, которых школьная программа обязывала читать и комментировать языческие тексты, Василий указывает способ, как при таких занятиях не погубить время и свою душу и извлечь из этих произведений, дурных самих по себе, то, что может быть согласовано с христианской моралью» (Лемерль 2012: 62 = Lemerle 1971: 44-45). С точки зрения Лемерля, этот текст — не более чем очередное свидетельство компромисса с эллинизмом (Лемерль 2012: 67), на который шла Церквовь, ни в IV в., ни позже не предлагая альтернативы светской εγκύκλιος παιδεία.

Свт. Василий Великий - Послание к юношам о пользе греческих книг

Издание подготовила О.В. Алиева.

М.: Издательство «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 2018, 240 с.

ISBN 978-5-87245-229-4

Свт. Василий Великий - Послание к юношам о пользе греческих книг - Содержание

Предисловие

Список сокращений

Введение. «К юношам» Василия Великого

Глава I. Христианство vs. эллинизм?

I.1. История вопроса

I.2. Язычество в Каппадокии

I.3. Ελληνισμός /Ελληνικός β корпусе Василия Великого

Глава II. Контекст создания

II.1. Датировка и аудитория

II.2. Василий о «внешней» мудрости

II.3. Sitz im Leben

Глава III. Анализ текста

III.1 Жанр

III.2. Источники III.2.1. Плутарх III.2.2. Александрийцы III.2.3. Платон

III.3. Мистериальная метафорика

Приложение. Несколько слов о рецепции

Текст и перевод

Комментарии

Заглавие

Глава 1 - Глава 10

Индекс Библиография