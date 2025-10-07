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Василий Великий - Творения - Том 1 и 2 - ПСТСО - 3 - 4

Святитель Василий Великий - Творения в двух томах - Том первый - Догматико-полемические творения
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology
Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе ПСТСО -3 - 4
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ТВОРЕНИЙ СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ И ЦЕРКОВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ - Том 3
Третий и четвертый тома «Полного собрания творений святых отцов Церкви и церковных писателей» посвящены богословскому наследию святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (330–379), и его современника и сподвижника святителя Амфилохия, епископа Иконийского (340–394).
Имя святого Василия Великого стоит первым среди трех имен вселенских великих учителей и святителей, к которым наряду с ним относятся Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Он же возглавляет и трехименный список великих отцов Каппадокийцев: первые два имени в этом списке совпадают с предыдущим, а третье место занимает святитель Григорий Нисский.

Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской - Творения в двух томах - Том первый: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. Прил.: Архиеп. Василий (Кривошеин). Проблема познаваемости Бога

М.: Сибирская Благозвонница, 2008. — 1136 с.
ISBN 978-5-91362-053-8

Святитель Василий Великий - Творения в двух томах - Том первый - Догматико-полемические творения - Экзегетические сочинения - Беседы - Содержание

К Творениям святителя Василия Великого
А. И. Сидоров Святитель Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения
  • I. Жизнь и церковное служение
  • II. Творения
Святитель Василий Великий Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения беседы
  • Догматико-полемические творения
  • Экзегетические сочинения
  • Беседы
Приложение
Архиепископ Василий (Кривошеин) Проблема познаваемости Бога: сущность и энергия у святого Василия Великого
  • Прил. 1: Святитель Амфилохий, епископ Иконийский. Творения
  • Прил. 2: Статьи о свт. Василии Великом
Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе том 4Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе том 4

Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской - Творения в двух томах - Том второй - Аскетические творения. Письма

М.: Сибирская Благозвонница, 2009. — 1232 с. — (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 4).
ISBN 978-5-91362-144-3

Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской - Творения в двух томах - Том второй - Аскетические творения. Письма - Содержание

  • Нравственные правила
  • О подвижничестве
  • О Суде Божием (Prologus VII — Пролог 7)
  • О вере (Prologus VIII — Пролог 8) 113
  • Слово к предначертанию подвижничества
  • Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и в отшельничестве
  • О КРЕЩЕНИИ (перевод П. К. Доброцветова)
  • ПИСЬМА
  • приложение 1 Святитель Амфилохий, епископ Иконийский Творения
  • приложение 2 Статьи о святителе Василии Великом
  • Указатель цитат из Священного Писания ко второму томуТворений святителя Василия Великого
  • Алфавитный указатель к Творениям святителя Василия Великого
  • Указатель цитат из Священного Писания к Творениям святителя Амфилохия Иконийского
  • Сокращения
  • Список манускриптов и старинных изданий, упоминаемых в первом томе Творений святителя Василия Великого
  • Список манускриптов и старинных изданий, упоминаемых во втором томе Творений святителя Василия Великого
  • Сокращения в ссылках на канонические правила
Views 251
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2025
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 10 months ago

Большое спасибо!

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