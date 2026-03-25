Василий Великий - Творения - Том второй

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ТВОРЕНИЙ СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ И ЦЕРКОВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ - Том 4

Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской - Творения в двух томах - Том второй - Аскетические творения. Письма

М.: Сибирская Благозвонница, 2009. — 1232 с. — (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 4).

ISBN 978-5-91362-144-3

Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской - Творения в двух томах - Том второй - Аскетические творения. Письма - Содержание

  • Нравственные правила

  • О подвижничестве

  • О Суде Божием (Prologus VII — Пролог 7)

  • О вере (Prologus VIII — Пролог 8) 113

  • Слово к предначертанию подвижничества

  • Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и в отшельничестве

  • О КРЕЩЕНИИ (перевод П. К. Доброцветова)

  • ПИСЬМА

  • приложение 1 Святитель Амфилохий, епископ Иконийский Творения

  • приложение 2 Статьи о святителе Василии Великом

  • Указатель цитат из Священного Писания ко второму томуТворений святителя Василия Великого

  • Алфавитный указатель к Творениям святителя Василия Великого

  • Указатель цитат из Священного Писания к Творениям святителя Амфилохия Иконийского

  • Сокращения

  • Список манускриптов и старинных изданий, упоминаемых в первом томе Творений святителя Василия Великого

  • Список манускриптов и старинных изданий, упоминаемых во втором томе Творений святителя Василия Великого

  • Сокращения в ссылках на канонические правила

