Предлагаем вниманию читателей сборник материалов Шестой международной патриотической конференции Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия «Святитель Василий Великий в богословской традиции Востока и Запада» (Москва, 11-13 апреля 2019 г.). В него вошли доклады зарубежных и отечественных патрологов, богословов и историков Церкви, в которых рассматриваются актуальные вопросы изучения личности, эпохи и богословского наследия святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (ок. 330-379) — одного из трех «великих учителей и святителей» Православной Церкви, издревле широко почитавшегося в Византии и до сих пор глубокочтимого во всем христианском мире.

Авторы докладов обсуждают такие вопросы, как происхождение и церковное служение святителя Василия, его полемика против различных ересей и церковных расколов IV в. — ариан, савел-лиан и маркеллиан, павлиниан и др., литературные особенности его творений и его экзегетического метода, его учение о Боге и богопознании, о сущности и именах Божиих, о творении мира, о человеке и человеческой природе, о Боговоплощении и спасении, о Церкви и аскетическом делании, а также его влияние на становление богословской традиции христианского Востока и Запада, вплоть до рецепции идей Каппадокийского святителя в «философии имени» А. Ф. Лосева.

Все доклады сгруппированы по восьми тематическим разделам. Первый раздел посвящен вопросам литургического богословия святителя Василия, а также соотношению древней анафоры, сохранившейся под его именем, с другими его богословскими сочинениями. Открывает данный раздел доклад митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), в котором анафора святителя Василия помещена в контекст его богословских идей. Автор доклада отмечает, что хотя за последний век литургистами была проделана огромная работа по изучению текстовой традиции анафоры и реконструкции этапов ее редактирования, однако до сих пор ученые не уделяли должного внимания богословским аспектам этого древнего литургического памятника. В своем докладе владыка Иларион детально рассматривает параллели между второй молитвой анафоры свт. Василия Великого («Владыко всех, Господи небесе и земли...») и его богословскими сочинениями, такими как «Беседы на Шестоднев», «Против Евномия», «О Святом Духе» и некоторые другие, и показывает, что эта молитва, так же как и вся анафора, пропитана богословскими идеями великого Каппадокийца, что свидетельствует о преобладании в ней догматического элемента над остальными.

Святитель Василий Великий в богословской традиции Востока и Запада

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия, 2022. — С. 576

ISBN 978-5-6044877-8-5

Святитель Василий Великий в богословской традиции Востока и Запада - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. БОГОСЛОВИЕ И ЛИТУРГИЯ У СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) - Литургия святителя Василия Великого в контексте его богословских идей

Епископ Ириней (Стинберг) - Литургия творения: богословская космология и литургическое видение святителя Василия Великого

Иеромонах Иоанн (Копейкин) - Любовь и правосудие Божии в повествовании анафоры святителя Василия Великого о сотворении и грехопадении человека в контексте его богословских сочинений

Стефано Паренти - От анафоры святителя Василия Великого к анафоре святителя Иоанна Златоуста. Размышления относительно гармонизации пятьдесят лет спустя после Иеронима Энгбердинга

II. АРИАНСКИЕ СПОРЫ И ТРИНИТАРНОЕ БОГОСЛОВИЕ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Протоиерей Иоанн Бэр - Учение святителя Василия Великого об имени Христа и «тайне Божией»

Марвин Джонс - Богословский путь святителя Василия Великого к принятию «единосущия»

Изабель д’Андиа - «Сопоклонение и сопрославление» Святого Духа с Отцом и Сыном в трактате святителя Василия Великого «О Святом Духе»

А. Р. Фокин - Теория «двойственного слова» и ее место в богословии святителя Василия Великого

III. БОГОСЛОВСКИЙ МЕТОД СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Льюис Айрес - Апофаза и дисциплина богословской речи у святителя Василия Великого

П. Б. Михайлов - Φυσιολογία как богословский метод в наследии святителя Василия Великого

Клаудио Морескини - Святитель Василий Великий и философия

IV. ВОПРОСЫ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ У СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Г. Е. Захаров - Феномен «церковного течения» в корпусе писем святителя Василия Великого

Священник Михаил Легеев - Проблемы толкования «правила о чиноприемах» святителя Василия Великого (первое правило «Первого канонического послания» к свт. Амфилохию Иконийскому)

V. СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ И БИБЛЕЙСКАЯ ЭКЗЕГЕЗА

Фолькер Дреколь - Священное Писание, язык и речь в «Беседах на Шестоднев» святителя Василия Великого

О. В. Алиева - Моисей в пустыне: святитель Василий Великий о становлении пророка

Я. А. Липатов-Чичерин - «Толкование на пророка Исаию», приписываемое святителю Василию Великому: критический обзор исследований проблемы авторства

VI. НРАВСТВЕННО-АСКЕТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Стивен Гильдебранд - Духоносные души, просвещенные Святым Духом: святитель Василий Великий о восхождении души

Деспина Прассас - Принцип «золотой середины» и роль медицинского искусства в аскетическом делании у святителя Василия Великого

VII. СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ И ЕГО ЭПОХА

Кьяра Омбретта Томмази - Святитель Василий Великий и языческие пережитки в позднеантичной Каппадокии

Анна Сильвас - Экспедиции в места, связанные со святыми — Василием Великим, Макриной и Григорием Богословом

VIII. СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Монсеньор Франческо Браски - К вопросу о связях святителей Василия Великого и Амвросия Медиоланского: переписка и примеры общего вероучительного наследия

Иеромонах Амвросий (Мацегора) - Влияние святителя Василия Великого на пневматологию святителя Амвросия Медиоланского: значение предлогов в тринитарном богословии

Диакон Сергий Кожухов - Святитель Василий Великий и другие Каппадокийцы о двух природах во Христе в текстах Иоанна Грамматика

Игумен Дионисий (Шленов) - «Монашеские правила» святителя Василия Великого в византийской аскетической традиции VIII-XI вв.

П. К. Доброцветов - Наследие святителя Василия Великого в творениях святителя Григория Паламы. Некоторые наблюдения

Адальберто Майнарди - Святитель Василий Великий и его влияние на русское монашество

Протоиерей Сергий Шкуро - Проблема соотношения имени, сущности и энергии у святителя Василия Великого и в философии имени А. Ф. Лосева

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ