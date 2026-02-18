Книга Сергея Александровича Васина «Всадник на белом коне: Правда и ложь о смерти» представляет собой глубокое духовно-философское исследование одной из самых сложных и табуированных тем человеческого бытия. Автор, опираясь на Священное Писание, предпринимает попытку сорвать завесу страха и неопределенности, окружающую финал земного пути человека.

Название книги отсылает к апокалиптическим образам, но в контексте работы оно служит метафорой победы жизни над смертью. Васин подробно разбирает распространенные мифы, суеверия и лжеучения, связанные с загробным миром, сопоставляя их с библейским откровением. Автор анализирует состояние души после смерти, сущность воскресения и окончательную участь человека, подчеркивая, что для верующего смерть — это не конец, а переход и встреча с Творцом.

Особое внимание в книге уделяется практическому аспекту: как осознание реальности смерти должно влиять на качество и приоритеты сегодняшней жизни. Васин пишет о важности примирения с Богом и духовной готовности к вечности. Работа отличается глубоким психологизмом и пастырским подходом, предлагая читателю утешение и надежду, основанные на победе Христа над смертью.

Сергей Александрович Васин – Всадник на белом коне – Правда и ложь о смерти

СПб.: Мирт, 2002. — 216 с.

ISBN 5-88869-148-8

Сергей Александрович Васин – Всадник на белом коне - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Знакомство с неизбежностью - Заколоченная дверь - Утробная тайна - Потерянное сознание - Маленькая смерть - Возвращение

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Альтернатива - Прислушиваемся к мудрым - Никто не верит в ноль - Слово и смерть - Иллюстрации к содержанию - По разные стороны - Прибытие туда - Период обучения - Точные адреса - Изменение внешности - Как там живут - Наслаждения и удовольствия в сравнении с земными - Об участи погибших душ - Самоубийцы и убитые - О пользе знаний - Ушедшие в детстве

ЧАСТЬТРЕТЬЯ

После пенсии - О кузнецах - Крест над могилой - Билеты в разные вагоны - На весах - Идущие другой дорогой - Спасайся, кто хочет - Общество смертных - Жажда естественности - Боязнь сумасшествия - На корабле - Назначение боли - В конвульсиях борьбы - О правилах грамматики - Страх - Последние аккорды - Республика мертвых - Ключи от неба

