Ватсон - Основы практического богословия

Книга выдающегося пуританского богослова XVII века Томаса Ватсона «Основы практического богословия» (в оригинале A Body of Practical Divinity) по праву считается одним из величайших памятников христианской литературы. Этот монументальный труд представляет собой серию проповедей, основанных на Вестминстерском кратком катехизисе. Ватсон ставит своей целью не просто изложить сухую доктрину, а превратить «голое знание» в «жизненную силу». Для него богословие ценно лишь тогда, когда оно проникает в сердце и преобразует повседневное поведение человека, делая его жизнь благочестивой и угодной Богу.

В содержательной части труда автор последовательно и глубоко разбирает фундаментальные вопросы христианской веры: в чем заключается высшая цель человека, каков характер Бога, что такое грех и в чем суть спасения через Христа. Ватсон мастерски соединяет догматику с практикой, отвечая на вопросы о том, как правильно молиться, как читать Слово Божье, чтобы оно приносило плод, и как сохранять мир в душе посреди жизненных бурь. Особое внимание уделяется теме прославления Бога: автор утверждает, что прославлять Творца — значит не просто петь псалмы, а доверять Ему в нищете так же, как и в богатстве, и оставаться верным Ему до самого конца.

Книга написана в неповторимом стиле Ватсона, который современники называли «алмазным». Его текст изобилует точными афоризмами, яркими иллюстрациями и глубокими духовными прозрениями, которые заставляют читателя останавливаться и размышлять над каждой фразой. Труд служит незаменимым руководством для каждого, кто желает иметь твердое основание своей веры и стремится к практической святости. Это сокровищница пуританской мудрости, которая на протяжении столетий помогает верующим переходить от теории к живой, действенной любви к Господу, подготавливая душу к вечному общению с Ним.

DUTCH REFORMED TRACT SOCIETY – 2009 г. – 501 с.

Содержание

Краткая биография

Вступительная лекция

I. ВВЕДЕНИЕ

. Главная цель жизни человека - 2. Писание

II. БОГ И ЕГО ТВОРЕНИЕ

1. Сущность Бога - 2. Знание Бога - 3. Вечность Бога - 4. Неизменность Бога - 5. Божья мудрость - 6. Божья сила - 7. Божья святость - 8. Божья справедливость - 9. Божья милость - 10. Божья истинность - 11. Единство Бога - 12. Троица - 13. Сотворение - 14. Божье провидение

III. ГРЕХОПАДЕНИЕ

1. Завет дел - 2. Грех - 3. Адамов грех - 4. Первородный грех - 5. Несчастное состояние человека из-за грехопадения

IV. ЗАВЕТ БЛАГОДАТИ И ЕГО ХОДАТАЙ

1. Завет благодати - 2. Христос - Ходатай завета - 3. Служение Христа как пророка - 4. Служение Христа как священника - 5. Служение Христа как царя - 6. Смирение Христа при Его воплощении - 7. Возвеличение Христа - 8. Христос – Искупитель

V. ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУПЛЕНИЯ

1. Вера - 2. Эффективное призвание - 3. Оправдание - 4. Усыновление - 5. Освящение - 6. Уверенность - 7. Мир - 8. Радость - 9. Возрастание в благодати - 10. Постоянство

VI. СМЕРТЬ И ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ