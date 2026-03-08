Книга выдающегося пуританского богослова XVII века Томаса Ватсона «Портрет праведника» (в оригинале The Godly Man's Picture) представляет собой глубокое и детальное исследование духовной анатомии истинного христианина. Автор задается целью помочь читателю провести честную самопроверку: является ли его вера живой и спасающей или же это лишь внешняя религиозная маска. Ватсон убежден, что путь на небеса отмечен конкретными изменениями в характере и поведении человека, и эти признаки он извлекает непосредственно из «зеркала» Священного Писания, создавая своего рода эталон святости, к которому призван каждый верующий.

В содержательной части труда автор выделяет более двадцати характерных черт «богобоязненного человека». Ватсон подробно разбирает такие качества, как истинное покаяние, которое он называет «духовной хирургией», любовь к Слову Божьему, смирение и чистоту сердца. Он подчеркивает, что праведник — это не тот, кто никогда не ошибается, а тот, чье сердце направлено к Богу, кто ненавидит свой грех и находит высшее наслаждение в молитве и общении с Творцом. Автор уделяет внимание и практическим аспектам: как праведный человек ведет себя в испытаниях, как он относится к своим врагам и как сохраняет верность Христу в мире, полном искушений.

Книга написана в классическом пуританском стиле: она лаконична, насыщена яркими метафорами и пропитана глубоким благоговением перед Божьим величием. Томас Ватсон мастерски использует афоризмы и емкие сравнения, которые делают его наставления легко запоминающимися и острыми, «как иглы», проникающие в самую совесть. Труд служит мощным призывом к духовному пробуждению и серьезному отношению к вечности. Это руководство для тех, кто не хочет довольствоваться формой благочестия, но жаждет обладать его силой, чтобы уверенно идти по тернистому, но славному пути, ведущему в небесное отечество.

Томас Ватсон – Портрет праведника - написанный пером Библии, или некоторые характерные признаки человека, идущего на небеса

Пер. с англ.: Лебедев А. - Пенза, «Приди и помоги», 2019. – 256 с.

Томас Ватсон – Портрет праведника – Содержание

Вступление к серии «Наследие мудрости»

Биография автора

Обращение к читателю-христианину

Глава I. Введение

Глава II. Объяснение природы благочестия

Глава III. Обличение всем тем, кто имеет лишь притворное благочестие

Глава IV. Качества благочестивого человека Часть первая. Благочестивый человек - это человек знания Часть вторая. Благочестивый человек движим верою Часть третья. Благочестивый человек горит любовью к Бог Часть четвертая. Благочестивый человек подобен Богу Часть пятая. Благочестивый человек очень точен и осторожен в поклонении Богу Часть шестая. Благочестивый человек - раб Божий, но не слуга людей Часть седьмая. Праведник ценит Христа Часть восьмая. Праведник стенает по-евангельски Часть девятая. Благочестивый человек любит Слово Часть десятая. В праведном человеке обитает Дух Божий Часть одиннадцатая. Праведник - это смиренный человек Часть двенадцатая. Благочестивый человек пребывает в молитве Часть тринадцатая. Благочестивый человек искренен Часть четырнадцатая. Благочестивый человек обладает небесным достоинством Часть пятнадцатая. Благочестивый человек обладает святой ревностью Часть шестнадцатая. Благочестивый человек терпелив Часть семнадцатая. Благочестивый человек благодарен Часть восемнадцатая. Праведник любит святых Часть девятнадцатая. Праведник не живет в каком-либо грехе и не потакает ему Часть двадцатая. Благочестивый человек праведен в своих отношениях с людьми Часть двадцать первая. Праведник творит благочестивые дела духовным образом Часть двадцать вторая. Праведник хорошо наставлен в благочестии Часть двадцать третья. Благочестивый человек ходит перед Богом Часть двадцать четвертая. Праведник стремится быть орудием, чтобы и другие могли стать благочестивыми

Глава V. Два вывода

Глава VI. Призыв к благочестию

Глава VII. Необходимая помощь в благочестии

Глава VIII. Увещевание о стойкости в благочестии

Глава IX. Причины стоять в благочестии

Глава X. Советы праведным

Глава XI. Утешение праведным

Глава XII. Тайный союз между Христом и Его народом

Указатель текстов Священного Писания

