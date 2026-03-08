Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ватсон - Портрет праведника

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга выдающегося пуританского богослова XVII века Томаса Ватсона «Портрет праведника» (в оригинале The Godly Man's Picture) представляет собой глубокое и детальное исследование духовной анатомии истинного христианина. Автор задается целью помочь читателю провести честную самопроверку: является ли его вера живой и спасающей или же это лишь внешняя религиозная маска. Ватсон убежден, что путь на небеса отмечен конкретными изменениями в характере и поведении человека, и эти признаки он извлекает непосредственно из «зеркала» Священного Писания, создавая своего рода эталон святости, к которому призван каждый верующий.

В содержательной части труда автор выделяет более двадцати характерных черт «богобоязненного человека». Ватсон подробно разбирает такие качества, как истинное покаяние, которое он называет «духовной хирургией», любовь к Слову Божьему, смирение и чистоту сердца. Он подчеркивает, что праведник — это не тот, кто никогда не ошибается, а тот, чье сердце направлено к Богу, кто ненавидит свой грех и находит высшее наслаждение в молитве и общении с Творцом. Автор уделяет внимание и практическим аспектам: как праведный человек ведет себя в испытаниях, как он относится к своим врагам и как сохраняет верность Христу в мире, полном искушений.

Книга написана в классическом пуританском стиле: она лаконична, насыщена яркими метафорами и пропитана глубоким благоговением перед Божьим величием. Томас Ватсон мастерски использует афоризмы и емкие сравнения, которые делают его наставления легко запоминающимися и острыми, «как иглы», проникающие в самую совесть. Труд служит мощным призывом к духовному пробуждению и серьезному отношению к вечности. Это руководство для тех, кто не хочет довольствоваться формой благочестия, но жаждет обладать его силой, чтобы уверенно идти по тернистому, но славному пути, ведущему в небесное отечество.

Томас Ватсон – Портрет праведника - написанный пером Библии, или некоторые характерные признаки человека, идущего на небеса

Пер. с англ.: Лебедев А. - Пенза, «Приди и помоги», 2019. – 256 с.

Томас Ватсон – Портрет праведника – Содержание

Вступление к серии «Наследие мудрости»

Биография автора

Обращение к читателю-христианину

  • Глава I. Введение

  • Глава II. Объяснение природы благочестия

  • Глава III. Обличение всем тем, кто имеет лишь притворное благочестие

  • Глава IV. Качества благочестивого человека

    • Часть первая. Благочестивый человек - это человек знания

    • Часть вторая. Благочестивый человек движим верою

    • Часть третья. Благочестивый человек горит любовью к Бог

    • Часть четвертая. Благочестивый человек подобен Богу

    • Часть пятая. Благочестивый человек очень точен и осторожен в поклонении Богу

    • Часть шестая. Благочестивый человек - раб Божий, но не слуга людей

    • Часть седьмая. Праведник ценит Христа

    • Часть восьмая. Праведник стенает по-евангельски

    • Часть девятая. Благочестивый человек любит Слово

    • Часть десятая. В праведном человеке обитает Дух Божий

    • Часть одиннадцатая. Праведник - это смиренный человек

    • Часть двенадцатая. Благочестивый человек пребывает в молитве

    • Часть тринадцатая. Благочестивый человек искренен

    • Часть четырнадцатая. Благочестивый человек обладает небесным достоинством

    • Часть пятнадцатая. Благочестивый человек обладает святой ревностью

    • Часть шестнадцатая. Благочестивый человек терпелив

    • Часть семнадцатая. Благочестивый человек благодарен

    • Часть восемнадцатая. Праведник любит святых

    • Часть девятнадцатая. Праведник не живет в каком-либо грехе и не потакает ему

    • Часть двадцатая. Благочестивый человек праведен в своих отношениях с людьми

    • Часть двадцать первая. Праведник творит благочестивые дела духовным образом

    • Часть двадцать вторая. Праведник хорошо наставлен в благочестии

    • Часть двадцать третья. Благочестивый человек ходит перед Богом

    • Часть двадцать четвертая. Праведник стремится быть орудием, чтобы и другие могли стать благочестивыми

  • Глава V. Два вывода

  • Глава VI. Призыв к благочестию

  • Глава VII. Необходимая помощь в благочестии

  • Глава VIII. Увещевание о стойкости в благочестии

  • Глава IX. Причины стоять в благочестии

  • Глава X. Советы праведным

  • Глава XI. Утешение праведным

  • Глава XII. Тайный союз между Христом и Его народом

Указатель текстов Священного Писания

Views 80
Rating
Added 08.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

