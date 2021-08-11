Вавилонский Талмуд - Антология аггады - с толкованиями - Том 1

Предлагаемая читателю антология талмудической аггады , естественно , фрагментарна . Попытка вычленить всю аггадическую часть Талмуда была предпринята на рубеже XVXVI вв . р . Яаковом бен Шломо Ибн Хабибом , который составил многотомное собрание аггады " Эйн Яаков ". Мы не задавались целью ознакомить рускоязычного читателя со всей содержащейся в Талмуде аггадой , наша антология включает лишь незначительную ее часть . Поэтому перед нами стояла проблема выбора фрагментов . Однако мы изначально не собирались составлять книгу , которая включала бы в себя наиболее " важные ", " поэтические " или " интересные " отрывки . В их выборе определяющую роль играли несколько факторов , как концептуально значимых , так и чисто внешних . Поскольку нам не хотелось , чтобы читатель столкнулся с чередой разрозненных высказываний , то мы старались выбрать более или менее объемные , пронизанные единой темой или общей идеей фрагменты или же те , содержание которых могло бы , на наш взгляд , заинтересовать и неискушенного читателя .

Другой фактор связан с тем , что большая часть аггадического материала повествует о библейских героях , апеллирует к библейским сюжетам , основывается на библейских стихах . Для понимания материала такого рода необходимо свободно ориентироваться в ивритском тексте Писания . Вовсе исключить подобные фрагменты мы не могли , но старались выбирать те из них , в которых речь идет о героях и сюжетах , известных каждому образованному человеку . Еще одно ограничение связано с жанровыми особенностями : многие аггадические высказывания Талмуда основаны на стихах Писания и представляют собой мидраш , где

огромное значение имеет игра слов , требующая от читателя понимания нюансов библейской и талмудической лексики . Многие из этих мидрашей практически непереводимы на другой язык , и мы старались по возможности избегать фрагментов , насыщенных такого рода толкованиями . Еще одним фактором было стремление по возможности избегать экзотического материала , обращаться к текстам , которые могли бы быть значимыми не только в рамках отдельной культуры , но имели бы универсальное значение . При этом , однако , следует помнить , что при всех сходствах , которые можно обнаружить между аггадой , с одной стороны , и поэзией , философской или фольклорной литературой других народов , с другой , Талмуд , тем не менее , всецело принадлежит еврейской культуре .