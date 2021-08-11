Вавилонский Талмуд - Антология аггады - с толкованиями - Том 1
Предлагаемая читателю антология талмудической аггады, естественно, фрагментарна. Попытка вычленить всю аггадическую часть Талмуда была предпринята на рубеже XVXVI вв. р. Яаковом бен Шломо Ибн Хабибом, который составил многотомное собрание аггады "Эйн Яаков". Мы не задавались целью ознакомить рускоязычного читателя со всей содержащейся в Талмуде аггадой, наша антология включает лишь незначительную ее часть. Поэтому перед нами стояла проблема выбора фрагментов. Однако мы изначально не собирались составлять книгу, которая включала бы в себя наиболее "важные", "поэтические" или "интересные" отрывки. В их выборе определяющую роль играли несколько факторов, как концептуально значимых, так и чисто внешних. Поскольку нам не хотелось, чтобы читатель столкнулся с чередой разрозненных высказываний, то мы старались выбрать более или менее объемные, пронизанные единой темой или общей идеей фрагменты или же те, содержание которых могло бы, на наш взгляд, заинтересовать и неискушенного читателя.
Другой фактор связан с тем, что большая часть аггадического материала повествует о библейских героях, апеллирует к библейским сюжетам, основывается на библейских стихах. Для понимания материала такого рода необходимо свободно ориентироваться в ивритском тексте Писания. Вовсе исключить подобные фрагменты мы не могли, но старались выбирать те из них, в которых речь идет о героях и сюжетах, известных каждому образованному человеку. Еще одно ограничение связано с жанровыми особенностями: многие аггадические высказывания Талмуда основаны на стихах Писания и представляют собой мидраш, где
огромное значение имеет игра слов, требующая от читателя понимания нюансов библейской и талмудической лексики. Многие из этих мидрашей практически непереводимы на другой язык, и мы старались по возможности избегать фрагментов, насыщенных такого рода толкованиями. Еще одним фактором было стремление по возможности избегать экзотического материала, обращаться к текстам, которые могли бы быть значимыми не только в рамках отдельной культуры, но имели бы универсальное значение. При этом, однако, следует помнить, что при всех сходствах, которые можно обнаружить между аггадой, с одной стороны, и поэзией, философской или фольклорной литературой других народов, с другой, Талмуд, тем не менее, всецело принадлежит еврейской культуре.
огромное значение имеет игра слов, требующая от читателя понимания нюансов библейской и талмудической лексики. Многие из этих мидрашей практически непереводимы на другой язык, и мы старались по возможности избегать фрагментов, насыщенных такого рода толкованиями. Еще одним фактором было стремление по возможности избегать экзотического материала, обращаться к текстам, которые могли бы быть значимыми не только в рамках отдельной культуры, но имели бы универсальное значение. При этом, однако, следует помнить, что при всех сходствах, которые можно обнаружить между аггадой, с одной стороны, и поэзией, философской или фольклорной литературой других народов, с другой, Талмуд, тем не менее, всецело принадлежит еврейской культуре.
Вавилонский Талмуд - Антология аггады - с толкованиями - Том 1
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТр. Зеэв Рапопорт, Михаил Рыжик, Давид Палант
КОММЕНТАРИИ
"Этика и поэтика" Аркадий Ковельман
"Из истории еврейской мысли" Ури Гершович
"Язык Талмуда" Михаил Рыжик
Институт изучения иудаизма в СНГ
Израильский институт талмудических публикаций
2001 г. - 326 с.
Израильский институт талмудических публикаций
2001 г. - 326 с.
ISBN 5-901905-01-6
Вавилонский Талмуд - Антология аггады - Том 1 - с толкованиями - Содержание
- По направлению к Талмуду
- Аггада в Талмуде. А. Штейнзальц
- Аггада в учительном контексте. С.С. Аверинцев
- Этика и поэтика Талмуда. А. Ковельман
- Из истории еврейской мысли. У. Гершович
- Язык Талмуда. М. Рыжик
- Пояснения к принципам перевода (от переводчиков)
Антология аггады
- Брахот 2а, За
- Брахот 5
- Брахот 10а
- Брахот 166-176
- Брахот 27б-28а
- Брахот 286
- Брахот 61
- Шаббат 10б-11а
- Шаббат 30б-31б
- Шаббат 33б-34а
- Шаббат 88а-89а
- Шаббат 116
- Шаббат 119
- Шаббат 127
- Шаббат 151б-153а
- Шаббат 156
- Эрувин 13б
- Эрувин 53а-54а
- Псахим 112
- Псахим 11З
- Рош fa-шана 16б-17а
- Йома 8б-9б
- Йома 35б
- Йома 38
- Йома 69
- Йома 74б
- Йома 86а
- Йома 86б
- Йома 85б, 87
- Сукка 27б-28а
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