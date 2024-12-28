Вавилонский Талмуд – Трактат Бава Кама – Главы 1-3

Существуют четыре основных вида ущербов, которые приведены в Торе: "бык”, "яма”, "зуб" животного и "поджог”. Не похож по своей природе ”бык” на ”зуб”, и не похож ”зуб” на ”быка”. И не похожи они, "бык” и ”зуб”, которые являются живыми существами, на огонь, который не является живым существом. И не похожи они, ”бык”, ”зуб” и ”поджог”, которые могут перемещаться в другое место и там наносить ущерб, на ”яму”, которая не может перемещаться в другое место и там наносить ущерб. Общая черта всех их — им свойственно вредить. И обязанность следить за ними, чтобы не навредили, возложена на тебя, хозяина животного, на того, кто вырыл яму или на того, кто разжег огонь. И если был нанесен ущерб, то вредитель, т. е. человек, который несет ответственность, должен возместить ущерб наилучшей землей.

Гмара

Гмара делает вывод из текста мишны. Из того, что мишна говорит об основных ущербах (авот), следует, что есть и производные от них (толадот). Спрашивает гмара: Подобны ли производные виды по своим законам соответствующим им основным или не подобны им?

Гмара разъясняет причину возникшего сомнения. Понятия "основные" (авот) и "производные" (толадот) мы уже встречали применительно к другим законам. В одних случаях толадот были подобны авот, а в других - нет.

В мишне о субботе мы учили: «Количество основных работ, запрещенных в субботу, - сорок без одной». Можно сделать аналогичный вывод: использовано понятие авот (основные) — следовательно, есть и толадот (производные). В данном случае нам известно, что производные работы подобны соответствующим основным. Также как неумышленно делающий в субботу основную работу должен принести грехоочистительную жертву, так и неумышленно делающий производную работу должен принести грехоочистительную жертву. Также как человеку, намеренно делающему в субботу основную работу, полагается смертная казнь, скила (сталкивание с высоты на камни), так и человеку, намеренно делающему производную работу, полагается скила.

Но возникает вопрос: Если законы основных и производных работ одинаковы, то в чем же состоит различие между основной работой и производной? Разница между ними в следующем: Если человек неумышленно нарушил две основные работы или нарушил две производные работы, относящиеся к разным основным работам, то должен принести грехоочистительную жертву за каждый запрет. А если неумышленно нарушил основную работу и ее производную, то не должен приносить две грехоочистительные жертвы, а достаточно принести только одну.

Вавилонский Талмуд – Трактат Бава Кама – Главы 1-3

Перевод: Йеуда Брум. - Редакция: Яаков Кацен. - Ответственный редактор: Ури Спектор. – Иерусалим: Roshel Ltd., 2014. – 438 с.

Вавилонский Талмуд – Трактат Бава Кама – Главы 1-3 – Содержание

Письмо переводчику

Предисловие

БАВА КАМА ГЛАВЫ 1-3 10

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глоссарий