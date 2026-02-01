Библиотека еврейских текстов. Первоисточники

Главная тема трактата Бава-Мециа - законы Торы и мудрецов, связанные с выяснением статуса спорного имущества. В первом томе приведен перевод первой главы трактата.

Она посвящена законам установления права собственности на находку. Отдельно рассмотрены способы приобретения найденных вещей, не подлежащих возврату бывшим владельцам. Подробно исследуется казус потерянных документов: долго- вых расписок, обязательств, разводных писем и пр. Большинство ситуаций, рассматриваемых Талмудом в этой главе, вполне актуальны и для нашего времени.

перевод трактата «Бава-Мециа», посвященного в основном имущественному праву как наиболее разработанной сфере законов Торы. Впрочем, трактат интересен великим разнообразием тем. Недаром к нему в нашем народе особое отношение: он самый изучаемый из всего, что входит в огромный свод Талмуда. Нет ни одной серьезной ешивы или учебного заведения для взрослых, где бы не проходили ту или иную главу из «Бава-Мециа». Практически каждый, кто постоянно учит еврейские законы, начинал когда-то именно с него. В трактат включены относительно легкие главы, с ними знакомятся дети в хедере, и вместе с тем вы можете обнаружить в нем настолько сложные места, что для их понимания требуются значительные усилия и опыт взрослого человека.

За столетия на этот трактат составлено бескрайнее море комментариев, над которыми работали выдающиеся умы поколений. Пришло время открыть его и русскоязычному еврейству. Для этого есть как минимум две причины. Во-первых, тематика трактата чрезвычайно важна, поскольку нас окружает материальный мир и без регламентаций в области имущественных отношений человеку не выжить. Тот, кому интересна Тора, теперь может узнать, как, из чего и при помощи какой логики выводились те законы, которых наш народ придерживается уже много столетий. Во- вторых, несмотря на всю свою серьезность, трактат написан удивительно живым и ясным языком, что свойственно всем талмудическим трактатам, но в «Бава-Мециа» проявляется в наибольшей степени. Все его положения четко сформулированы, аргументация тщательно продумана, определения лаконичны, логика выводов безупречна. Читать его - это и работа, и удовольствие. Но и переводить его текст на русский язык, поверьте, оказалось необыкновенно трудно, поскольку весомый пласт понятий и положений Торы, затронутых в трактате, имеет мало аналогов в той культуре, из которой пришли евреи, «вернувшиеся» к Торе. Однако читателей и учеников это не должно останавливать, как не остановило многих русскоязычных евреев, которые, начав с этого трактата, теперь ежедневно открывают Талмуд и садятся за учебу.

В трактате «Бава-Мециа» десять глав. Его перевод мы разбили на шесть томов. Как всегда, за основу изложения взят комментарий великого Раши. Это означает, что из всего гигантского объема толкований и интерпретаций читателю предлагается самый верхний и необходимый слой. Раши - это, по сути, ворота в Талмуд, через которые проходит тот, кто хочет приобщиться к источнику еврейской мудрости.

Готовя издание к выходу в свет, мы, как всегда, заручились поддержкой ведущих раввинов-талмудистов. Ведь без раввинской брахи нет успеха ни в одном начинании. Если раньше наш проект был одобрен такими корифеями и лидерами поколения, как благословенной памяти праведники рав Йосеф Шалом Эльяшив, рав Шмуэль Ойербах, рав Моше Шапиро и рав Ицхак Зильбер, то теперь нам вручили свои письма - благословения выдающиеся мудрецы нашего времени, духовные лидеры народа: рав Хаим Каневский, рав Гершон Эделынтейн и рав Дов Ландо. Положительные отзывы получены от главного раввина Израиля Давида Лау и от Меира Кеслера, главного раввина израильского города Кирьят-Сефер, в синагогах которого шла работа над переводом, а также от Элияу Келлермана, главного раввина и куратора общины «Хазон-Давид», который буквально ежедневным советом помогал проекту. Да продлит Всевышний жизнь этих праведников и мудрецов! Теплую благодарность надо высказать раввинам, участвовавшим в обсуждении ряда тем трактата «Бава-Мециа»: раву Яакову Нордману, раву Цви Зейвальду, раву Акиве Каплану. И особенно - раву Нахуму Офману, который проверил буквально каждую фразу перевода и внес много ценных замечаний. Без него этого труда не было бы!

Вавилонский Талмуд - Трактат Бава-Меция - Том 1

Вавилонский Талмуд: многотомное издание

Пер. с иврита и арамейского Р. Пятигорского

Москва : Книжники ; Лехаим.

(Библиотека еврейских текстов. Первоисточники)

ISBN 978-5-9953-0435-7 («Книжники»)

ISBN 978-5-9003-1031-2 («Лехаим»)

Трактат Бава-Мециа. Том 1. — 2020. — 396 с.

ISBN 978-5-9953-0675-7 («Книжники»)

ISBN 978-5-9003-1071-8 («Лехаим»)

Вавилонский Талмуд - Трактат Бава-Меция - Том 1 - Содержание

От переводчика

Глава I Двое держат

Термины и понятия

ГЕМАРА

Учили в нашей Мишне: מצא פירות מפוזלין «нашел разбросанные плоды» - может взять их себе.

Гемара спрашивает. וכמה О каком числе (количестве) плодов вдет речь? А также на какой площади должны лежать разбросанные плоды, чтобы их можно было взять?

Ответ Гемары. אמר רבי וצחק Сказал раби йицхак :קב באלבע אמות один кав в пределах четырех локтей. (Кав - единица объема, равная объему 24 яиц, что составляет примерно два литра или меньше. Под площадью «в пределах четырех локтей» понимаются шестнадцать квадратных локтей.) - Это означает, что, если один кав плодов лежит в пределах меньше, чем четыре локтя (или в пределах четырех локтей лежит больше, чем один кав плодов), плоды не считаются разбросанными и их нельзя взять себе.

Вавилонский Талмуд. Трактат Бава-Мециа. Том 2

(Библиотека еврейских текстов. Первоисточники)

Пер. с иврита и арамейского Р. Пятигорского

Москва: Книжники; Лехаим. — 2021. — 456 с.

ISBN 978-5-9953-0435-7 (“Книжники”)

ISBN 978-5-9003-1073-4 (“Лехаим”)

Вавилонский Талмуд. Трактат Бава-Мециа. Том 2 - Содержание

Трактат Бава-Мециа

Глава 2 Какие находки

Глава 3 Дал на хранение

Термины и понятия

Указатели

Покупатель становится владельцем товара, только если совершен акт приобретения (киньян). При этом, если объектом покупки является движимое имущество (движимость), можно совершить мшиху, т. е. сдвинуть покупаемый товар (вернее, придвинуть его к себе, как бы перенеся его из владения продавца и внеся в свое владение), или агбаа, т. е. поднять его, после чего товар становится собственностью покупателя, даже если последний еще не оплатил покупку, т. е. не передал продавцу согласованную с ним сумму. После акта приобретения считается, что сделка закрыта, и ни одна из сторон не может отказаться от нее (отменить ее) в одностороннем порядке, т. е. потребовать деньги или товар обратно. Однако мшиха продавцом денег, когда он их сдвигает, получая плату за товар (под деньгами Талмуд всегда понимает монеты, имеющие хождение на рынке), не закрывает сделку, и любая из сторон может от нее отказаться.

(Законами приобретения движимости занимается Гемара в трактате Кидушин. Сдвинув или подняв товар, покупатель становится его владельцем - на языке Мишны это называется «товар приобрел деньги», что означает: мшиха товара сделала покупателя должником продавца, обязанным заплатить продавцу в соответствии с договорной ценой товара.

В первом законе Мишны рассматривается вопрос, что является деньгами, а что товаром в случае, когда происходит обмен золотых монет на серебряные. Т. е. после сдвига каких монет сделка закрыта.

הזהב קונה את ה3סף золото при помощи мшихи приобретает серебро для продавца, וה?סף אינו קונה את הזהב но серебро при помощи мшихи не приобретает золото для покупателя. Это означает, что, если владелец серебряных монет (покупатель) сдвинул золотые монеты, принадлежащие другому человеку (продавцу), сделка закрыта, после чего покупатель забирает золотые монеты и обязан отдать продавцу серебряные монеты. Другими словами, золотые монеты являются товаром по отношению к серебряным монетам. (Золото ценится дороже серебра; один золотой динар стоит двадцать пять серебряных динаров. Тем не менее функцию денег при обмене золота на серебро выполняют серебряные монеты, поскольку именно они чаще используются на рынке в качестве денег. Об этом ниже говорит Гемара.) Но если владелец золотых монет (продавец) сдвинул серебряные монеты, принадлежащие другому человеку (покупателю), сделка не закрыта и любая из сторон может от нее отказаться в одностороннем порядке.

הנחשת קונה את הססף медь при помощи мшихи приобретает серебро для продавца, והססף אינו קונה את הנחעזת но серебро при помощи мшихи не приобретает медь для покупателя. Это означает, что, если покупатель сдвинул медные монеты, принадлежащие продавцу, сделка совершена. Т. е. медные монеты являются товаром по отношению к серебряным монетам. (Хотя медные монеты тоже используются на рынке в качестве денег, люди отдают предпочтение серебру, которое является универсальным денежным средством. Впрочем, есть места, где больше пользуются медными монетами, а также такие, где медь вообще не в ходу.)

Следующий закон Мишны говорит о плохих монетах и хороших. Под плохими, или ущербными, понимаются монеты, выведенные из употребления решением властей или, по другому мнению, которыми пользуются в час нужды, т. е. когда нет других денег. В то время как хорошие - это те монеты, которые все охотно используют в торговых операциях.

ה:פות плохие монеты при помощи мшихи приобретают хорошие монеты для продавца, והיפות אינן קונות את הרעות но хорошие монеты при помощи мшихи не приобретают плохие монеты для покупателя. Это означает, что ущербные монеты являются товаром, если их меняют на обычные монеты, в то время как обычные монеты играют в такой сделке роль денег. А значит, сделка закрыта после сдвига плохих монет, но не хороших.

Следующий закон говорит об асимоне. Так называется заготовка для монеты: она такого же размера и состава, как готовая монета, но на ней нет изображения (оттиска). אסימון קונה את המטבע Асимон при помощи мшихи приобретает готовую монету для продавца, והמטבע אינו קונה את אסימון но монета при помощи мшихи не приобретает асимон для покупателя. Это означает, что асимон является товаром, потому что, хотя из него можно сделать полноценную монету (почти такой же стоимости, если не учитывать цену работы чеканщика), все же в момент сделки асимон не имеет хождения на рынке, а значит, не может считаться деньгами.

Во всех случаях покупки движимости за деньги טטלטלין קונץ את הטטפע движимостъ при помощи мшихи приобретает монеты для продавца (под монетами понимается любой вид отчеканенных в монетах денег, которыми пользуются в торговых сделках), מטבע אינו קונה את הטטלטלץ но монеты при помощи мшихи не приобретают движимость для покупателя. Это означает, что движимость в такого рода сделках - товар, а монеты - деньги.

Вавилонский Талмуд. Трактат Бава-Мециа. Том 3

(Библиотека еврейских текстов. Первоисточники)

Пер. с иврита и арамейского Р. Пятигорского

Москва: Книжники; Лехаим. — 2021. — 456 с.

ISBN 978-5-9953-0803-4 (“Книжники”)

ISBN 978-5-9003-1091-6 (“Лехаим”)

Вавилонский Талмуд. Трактат Бава-Мециа. Том 3 - Содержание

ГЛАВА 4 [золото]

ГЛАВА 5 [что ТАКОЕ НЭШЕХ]

Термины и понятия

Главная тема трактата Бава-Мециа, который в нашем издании представлен пятью томами, — законы, связанные с выяснением статуса спорного имущества. В четвертом томе из пяти приведен перевод шестой и седьмой глав трактата.

Обе главы посвящены законам, регламентирующим отношения между хозяином и наемными работниками. Дается общее правило относительно нарушений условий найма рабочей силы: кто после найма отказывается от начала или завершения работы — хозяин или работники, — тот терпит весь убыток, возникший от этого отказа. Во все время работы в поле или саду работник имеет право есть плоды этого поля или сада.

И множество других крайне интересных законов. Например, такой: нанимая работников, хозяин может потребовать от них выполнения работы на любых желательных для него условиях, даже таких, какие не приняты в данном месте. Но эти условия он должен оговорить с работниками в момент найма, не позже. Если хозяин не выдвинул условий в момент найма, работа будет выполняться на условиях, принятых в данном месте.

Большинство ситуаций, рассматриваемых Талмудом в этих главах, вполне актуальны для нашего времени. А логика выводов законов просто блестящая!

Вавилонский Талмуд. Трактат Бава-Мециа. Том 4

Вавилонский Талмуд : многотомное издание / Пер. с иврита и арамейского

Р. Пятигорского. — Москва : Книжники ; Лехаим. — (Библиотека еврейских текстов. Первоисточники).

Трактат Бава-Мециа. Том 4. — 2022. — 424 с.

ISBN 978-5-9953-0831-7 (“Книжники”)

ISBN 978-5-9003-1101-2 (“Лехаим”)

Вавилонский Талмуд. Трактат Бава-Мециа. Том 4 - Содержание

Глава 6 [нанимает мастеров]

Глава 7 [нанимает работников

Термины и понятия

В конце предыдущей главы говорилось об ответственности четырех типов сторожей: бесплатного сторожа, платного сторожа, арендатора и шоэля. Шоэлем (от глагола шаалъ, просить) называется человек, попросивший и взявший в долг чужую вещь (например, корову - как тягловую скотину или для вспашки поля) во временное пользование с условием возврата в срок - в Талмуде тот же термин применяется в случае, когда один человек приглашает другого, чтобы тот бесплатно сделал для него некоторую работу. Пример: попросил у хозяина его корову в долг и «попросил» самого хозяина (причем необязательно для работы с этой коровой).

Напомним главные положения, связанные с ответственностью сторожей. Обычно рассматриваются четыре случая, приводящие к ущербу (включая частичное повреждение объекта хранения): (1) пиша, нерадивое, небрежное хранение сторожем взятой им вещи, (2) пропажа - когда взятая сторожем вещь пропала; (3) кража - когда взятую сторожем вещь украли; (4) онэс, случай непредвиденных обстоятельств, которые нельзя было избежать.

Бесплатный сторож платит за ущерб, только если небрежно хранил вещь, не обеспечив минимального уровня охраны. Платный сторож не платит лишь в случае онэса, в остальных трех случаях он платит. Согласно Торе, шоэлъ отвечает за взятый в долг пикадон (вещь, взятую им для использования, включая скот), даже если был онэс, а тем более когда пикадон пропал или был украден. Но шоэль свободен от платы, если «хозяин с ним»; так Тора называет случай, когда хозяин утвари или скотины работает на того, кто эту утварь или эту скотину взял на время (об этом говорит первая Мишна нашей главы). Шоэлъ также свободен от платы, если скотина умерла от работы, для которой ее взяли. В отличие от шоэля арендатор (человек, который платит за использование) свободен от платы за ущерб, если был онэс.

В начале нашей главы рассматриваются законы, относящиеся к шоэлю.

Необходимое замечание. Сторож (как платный, так и бесплатный), «пославший свою руку» на чужую собственность, т. е. использовавший пикадон в своих целях,считается как бы грабителем и с момента такого использования отвечает за вещь, даже если был онэс.

Вавилонский Талмуд. Трактат Бава-Мециа. Том 5

Вавилонский Талмуд : многотомное издание / Пер. с иврита и арамейского

Р. Пятигорского. — Москва : Книжники ; Лехаим. — (Библиотека еврейских текстов. Первоисточники)

Трактат Бава-Мециа. Том 5. — 2023. — 492 с.

ISBN 978-5-9953-0887-0435-7 (Книжники)

ISBN 978-5-9003-1031-2 (“Лехаим”)

Вавилонский Талмуд. Трактат Бава-Мециа. Том 5 - Содержание

ГЛАВА 8 [попросил в долг]

ГЛАВА 9 [получил ПОЛЕ в аренду]

ГЛАВА 10 [нижний этаж и верхний]

Мудрецы Талмуда

Термины и понятия