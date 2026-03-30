Вавилонский Талмуд - Трактат Сота - Том I

Вавилонский Талмуд - Трактат Сота - Том I
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Theology, Ethics
Series Библиотека еврейских текстов. Первоисточники (25 books)

Издание трактата «Сота» в рамках масштабного проекта «Библиотека еврейских текстов» — это важнейшая веха в представлении Устной Торы на русском языке. Талмуд является не просто сводом законов, а живой дискуссией мудрецов, охватывающей пять столетий. Данное издание ориентировано на общедоступность, позволяя читателю самостоятельно проследить за логикой Гемары, опираясь на классические комментарии Раши.

Первый том трактата посвящен глубоко этической и правовой теме — сохранению святости семейного союза. Через детальный разбор сложной процедуры испытания «горькой водой», Талмуд раскрывает фундаментальную идею: мир в доме является необходимым условием для пребывания Божественного присутствия (Шхины) в человеческом мире.

Вавилонский Талмуд - Трактат Сота. Том I (Главы 1–3)

Москва: Книжники; Лехаим, 2026. — 272 с.

(Серия «Библиотека еврейских текстов. Первоисточники»)
ISBN: 978-5-9953-0992-5

Вавилонский Талмуд - Трактат Сота. Том I - Содержание

  • Глава I («Некто ревнует»): Рассмотрение правовых оснований для подозрения и предупреждения (кинцуй). Дискуссия о том, как человеческая ревность соотносится с Божественным правосудием.

  • Глава II («Приносил»): Описание ритуальной стороны вопроса — приношение «минхи ревнования» в Храме, процедура приготовления воды, в которую стирается текст проклятия, включающий Имя Всевышнего.

  • Глава III («Брал»): Порядок проведения самого испытания. Анализ ситуаций, когда заслуги женщины могут «подвесить» исполнение приговора, и философские размышления о награде и наказании.

Views 128
Rating 5.0 / 5
Added 30.03.2026
Author brat Vadim
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

tarasenko 3 weeks ago
Хорошее издание Вав. Талмуда, хотя и уступает Штейнзальцовскому. Но зато с русским переводом. А арам. страница со средневековыми комментариями в маргиналиях интересны раввинам и их ученкам.

Related Books

All Books