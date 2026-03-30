Вавилонский Талмуд - Трактат Сота - Том I
Издание трактата «Сота» в рамках масштабного проекта «Библиотека еврейских текстов» — это важнейшая веха в представлении Устной Торы на русском языке. Талмуд является не просто сводом законов, а живой дискуссией мудрецов, охватывающей пять столетий. Данное издание ориентировано на общедоступность, позволяя читателю самостоятельно проследить за логикой Гемары, опираясь на классические комментарии Раши.
Первый том трактата посвящен глубоко этической и правовой теме — сохранению святости семейного союза. Через детальный разбор сложной процедуры испытания «горькой водой», Талмуд раскрывает фундаментальную идею: мир в доме является необходимым условием для пребывания Божественного присутствия (Шхины) в человеческом мире.
Вавилонский Талмуд - Трактат Сота. Том I (Главы 1–3)
Москва: Книжники; Лехаим, 2026. — 272 с.
(Серия «Библиотека еврейских текстов. Первоисточники»)
ISBN: 978-5-9953-0992-5
Вавилонский Талмуд - Трактат Сота. Том I - Содержание
Глава I («Некто ревнует»): Рассмотрение правовых оснований для подозрения и предупреждения (кинцуй). Дискуссия о том, как человеческая ревность соотносится с Божественным правосудием.
Глава II («Приносил»): Описание ритуальной стороны вопроса — приношение «минхи ревнования» в Храме, процедура приготовления воды, в которую стирается текст проклятия, включающий Имя Всевышнего.
Глава III («Брал»): Порядок проведения самого испытания. Анализ ситуаций, когда заслуги женщины могут «подвесить» исполнение приговора, и философские размышления о награде и наказании.
