Что такое еврей?

Евреи одержимы этим вопросом. Их недруги, похоже, и не задаются подобной проблемой, евреи же не перестают над нею биться. Вновь и вновь они затевают дискуссии и исследования на эту тему, вновь и вновь выслушивают ответы. И снова, и снова ответы не удовлетворяют их, а потому продолжается тщетный поиск.

Почему еврею так трудно ответить на этот вопрос? Разве мусульмане тратят время на вопрошание: «Что такое мусульманин?» Разве греки разрабатывают целые проекты в системе высшего образования на тему: «Что такое грек?» Что же заставляет евреев столь упорно желать самоопределиться?

Причина отчасти в том, что им не нравятся ответы, придуманные недругами. Отчасти и в том, что обычные понятия «раса», «нация» и «религия» с трудом применимы к евреям. Но главное, наверное, в том, что большинство евреев на самом деле и не хотят получить ответ. Путаница с ответами позволяет им каждый раз выбрать определение, удобное в данный момент. Она позволяет евреям уклониться от размышлений о том неудобстве, которое они испытывают от ощущения своего еврейства.

Принадлежность к еврейству - проблема, порождающая споры. Редко можно встретить человека, равнодушного к ней. Даже если кто-то настаивает, что никогда не сталкивался с антисемитизмом, то говорит он об этом, как правило, слишком уж горячо. А те, кто списывает все на еврейскую сверхчувствительность, в общем, правы насчет нее, но неправы, что поводов опасаться антисемитизма нет.

В век Холокоста не обойтись без усилий и особой решимости, чтобы ценить принадлежность к еврейству. Много говорящие о своей «гордости» быть теми, кто они и есть, обычно испытывают гораздо больше сомнений, чем им бы хотелось. Ведь самоидентификация не вызывающая неудобств не нуждается в подтверждении и даже обозначении.

Шервин Т. Вайи – Новый путь в иудаизме - Быть евреем, веря в разум и чувство собственного достоинства

Перевод с английского. - М.: Издательство «Еврейский мир», 1998. - 320 с.

ISBN 0-912645-08-3

Шервин Т. Вайи – Новый путь в иудаизме – Содержание

Предисловие

1. Еврей

2. Рассказ о Ягве

3. Секулярная революция

4. Вера и разум

5. Нравственность и достоинство

6. Еврейство после секулярной революции: три пути

7. Еврейство после секулярной революции: «амбиваленты»

8. Еврейство после секулярной революции: «энтузиасты»

9. Еврейская идентичность

10. Еврейская история

11. Антисемитизм

12. Эволюция еврейских праздников Изменения, которые принес с собою гуманистический иудаизм

13. Календарь еврейских праздников

14. Круг жизни

15. Гуманистический иудаизм и Библия

16. Альтернативная литература

17. Израиль

18. Смешанный брак и переход в иудаизм

19. Секулярная религия

20. Гуманистический иудаизм

Послесловие