Вайи – Новый путь в иудаизме
Что такое еврей?
Евреи одержимы этим вопросом. Их недруги, похоже, и не задаются подобной проблемой, евреи же не перестают над нею биться. Вновь и вновь они затевают дискуссии и исследования на эту тему, вновь и вновь выслушивают ответы. И снова, и снова ответы не удовлетворяют их, а потому продолжается тщетный поиск.
Почему еврею так трудно ответить на этот вопрос? Разве мусульмане тратят время на вопрошание: «Что такое мусульманин?» Разве греки разрабатывают целые проекты в системе высшего образования на тему: «Что такое грек?» Что же заставляет евреев столь упорно желать самоопределиться?
Причина отчасти в том, что им не нравятся ответы, придуманные недругами. Отчасти и в том, что обычные понятия «раса», «нация» и «религия» с трудом применимы к евреям. Но главное, наверное, в том, что большинство евреев на самом деле и не хотят получить ответ. Путаница с ответами позволяет им каждый раз выбрать определение, удобное в данный момент. Она позволяет евреям уклониться от размышлений о том неудобстве, которое они испытывают от ощущения своего еврейства.
Принадлежность к еврейству - проблема, порождающая споры. Редко можно встретить человека, равнодушного к ней. Даже если кто-то настаивает, что никогда не сталкивался с антисемитизмом, то говорит он об этом, как правило, слишком уж горячо. А те, кто списывает все на еврейскую сверхчувствительность, в общем, правы насчет нее, но неправы, что поводов опасаться антисемитизма нет.
В век Холокоста не обойтись без усилий и особой решимости, чтобы ценить принадлежность к еврейству. Много говорящие о своей «гордости» быть теми, кто они и есть, обычно испытывают гораздо больше сомнений, чем им бы хотелось. Ведь самоидентификация не вызывающая неудобств не нуждается в подтверждении и даже обозначении.
Шервин Т. Вайи – Новый путь в иудаизме - Быть евреем, веря в разум и чувство собственного достоинства
Перевод с английского. - М.: Издательство «Еврейский мир», 1998. - 320 с.
ISBN 0-912645-08-3
Шервин Т. Вайи – Новый путь в иудаизме – Содержание
Предисловие
- 1. Еврей
- 2. Рассказ о Ягве
- 3. Секулярная революция
- 4. Вера и разум
- 5. Нравственность и достоинство
- 6. Еврейство после секулярной революции: три пути
- 7. Еврейство после секулярной революции: «амбиваленты»
- 8. Еврейство после секулярной революции: «энтузиасты»
- 9. Еврейская идентичность
- 10. Еврейская история
- 11. Антисемитизм
- 12. Эволюция еврейских праздников Изменения, которые принес с собою гуманистический иудаизм
- 13. Календарь еврейских праздников
- 14. Круг жизни
- 15. Гуманистический иудаизм и Библия
- 16. Альтернативная литература
- 17. Израиль
- 18. Смешанный брак и переход в иудаизм
- 19. Секулярная религия
- 20. Гуманистический иудаизм
Послесловие
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