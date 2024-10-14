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Вайи – Новый путь в иудаизме

Шервин Т. Вайи – Новый путь в иудаизме - Быть евреем, веря в разум и чувство собственного достоинства
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Theology
Что такое еврей?
Евреи одержимы этим вопросом. Их недруги, похоже, и не задаются подобной проблемой, евреи же не перестают над нею биться. Вновь и вновь они затевают дискуссии и исследования на эту тему, вновь и вновь выслушивают ответы. И снова, и снова ответы не удовлетворяют их, а потому продолжается тщетный поиск.
Почему еврею так трудно ответить на этот вопрос? Разве мусульмане тратят время на вопрошание: «Что такое мусульманин?» Разве греки разрабатывают целые проекты в системе высшего образования на тему: «Что такое грек?» Что же заставляет евреев столь упорно желать самоопределиться?
Причина отчасти в том, что им не нравятся ответы, придуманные недругами. Отчасти и в том, что обычные понятия «раса», «нация» и «религия» с трудом применимы к евреям. Но главное, наверное, в том, что большинство евреев на самом деле и не хотят получить ответ. Путаница с ответами позволяет им каждый раз выбрать определение, удобное в данный момент. Она позволяет евреям уклониться от размышлений о том неудобстве, которое они испытывают от ощущения своего еврейства.
Принадлежность к еврейству - проблема, порождающая споры. Редко можно встретить человека, равнодушного к ней. Даже если кто-то настаивает, что никогда не сталкивался с антисемитизмом, то говорит он об этом, как правило, слишком уж горячо. А те, кто списывает все на еврейскую сверхчувствительность, в общем, правы насчет нее, но неправы, что поводов опасаться антисемитизма нет.
В век Холокоста не обойтись без усилий и особой решимости, чтобы ценить принадлежность к еврейству. Много говорящие о своей «гордости» быть теми, кто они и есть, обычно испытывают гораздо больше сомнений, чем им бы хотелось. Ведь самоидентификация не вызывающая неудобств не нуждается в подтверждении и даже обозначении.

Шервин Т. Вайи – Новый путь в иудаизме - Быть евреем, веря в разум и чувство собственного достоинства

Перевод с английского. - М.: Издательство «Еврейский мир», 1998. - 320 с.
ISBN 0-912645-08-3

Шервин Т. Вайи – Новый путь в иудаизме – Содержание

Предисловие
  • 1. Еврей
  • 2. Рассказ о Ягве
  • 3. Секулярная революция
  • 4. Вера и разум
  • 5. Нравственность и достоинство
  • 6. Еврейство после секулярной революции: три пути
  • 7. Еврейство после секулярной революции: «амбиваленты»
  • 8. Еврейство после секулярной революции: «энтузиасты»
  • 9. Еврейская идентичность
  • 10. Еврейская история
  • 11. Антисемитизм
  • 12. Эволюция еврейских праздников Изменения, которые принес с собою гуманистический иудаизм
  • 13. Календарь еврейских праздников
  • 14. Круг жизни
  • 15. Гуманистический иудаизм и Библия
  • 16. Альтернативная литература
  • 17. Израиль
  • 18. Смешанный брак и переход в иудаизм
  • 19. Секулярная религия
  • 20. Гуманистический иудаизм
Послесловие
Views 292
Rating 5.0 / 5
Added 14.10.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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