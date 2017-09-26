Берел Вайн - Вечный народ - Ам Исраэль хай - История евреев современной эпохи 1640-1990

Евреи стали центром и источником развития Западной цивилизации. Они защитили себя от язычества греко-сирийцев, победили их в войне и долгое время отстаивали себя даже от Римской империи, пока она не сокрушила его всей своей мощью.

В 70 году по европейскому летоисчислению евреев изгнали с их земли, они потеряли независимость и перенеcли разрушение Второго храма.

Теперь евреи рассеялись по всему Средиземноморью. Христианство, возникшее как еврейская секта, впитавшая в себя язычество, на тысячелетия обрело доминирующее влияние в Западном мире. Но евреи не обращали на него особого внимания и не одобряли его, храня верность своей вечной вере и возвышенной практике.

Когда Рим жестоко подавил восстание Бар Кохбы (еврейского сопротивления) в 135 году, и на Земле Израиля осталось мало евреев, возник и утвердился стереотип «странствующего еврея». С тех пор центр еврейской жизни постоянно блуждал: из Вавилона в Северную Африку, в Испанию и Португалию, во Францию и Германию, а потом на Восток: в Балканы, Польшу и Россию.

Возник ислам, монотеистическая религия, которая обрела военную и духовную силу. Он тоже основывался на еврейских теологических идеях и социальном порядке, но мало влиял на еврейскую жизнь и поведение. Долгое время евреям было легче жить среди мусульман, чем

на христианском Западе. Они жили в вакууме, который сами создали, и, тем не менее, были частью исторического потока, который их окружал. Евреи были ферментом и источником мысли, а не активными деятелями, и все же явились первыми участниками драмы развития Западной цивилизации. Невинные сторонние наблюдатели в битве за мировое господство между исламом и христианством, основными жертвами крестоносцев стали именно они, а не мусульмане.

Кроме общего бремени гуманистической цивилизации, у евреев была своя боль - размышления о трагической судьбе своего народа. Прошли сотни лет уничтожений и унижений, а корнем так называемой еврейской проблемы оставался больной вопрос: «Как достичь националыюго освобождения и избавиться от противостояния в одиночку всему человечеству»? Продолжающееся изгнание и мрачное будущее подрывали еврейскую жизнь бесконечными стрессами, часть из которых евреи создавали сами. Начал сказываться суммарный эффект изгнания. События и трагедии, которые евреи тринадцатого века стоически переносили в молчании, в шестнадцатом веке стали невыносимыми, потому что поколение живет не только со своими бедами, но и аккумулированными в национальной памяти ужасами предшествующих времен. Каждая новая рана открывает старые раны и шрамы. Бремя веков стало исключительно тяжелым, и чувство, близкое к панике, стало охватывать Дом Израиля.