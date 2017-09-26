Вайн - Вечный народ - Ам Исраэль хай - История евреев современной эпохи 1640-1990
Образец истории народа Израиля - сам Танах (еврейская Библия). Он излагает его первые главы и предсказывает будущее. После рабства в Египте и чудесного исхода оттуда, еврейский народ на Синае заключает союз Торы. Уникальный народ, столь непохожий верованиями и практикой на господствующие цивилизации того времени, завоевал кусочек негостеприимной земли, стратегически важный как мост между Азией, Европой и Африкой, и поселился на нем. Тора и пророки учили, что источник силы и жизнеспособности евреев в духе, а не мече. Но евреи отклонились от путей Торы и стали недостойными божественной миссии. Царь Навуходоносор из Вавилона завоевал страну, разрушил Храм и рассеял народ, хотя его значительная часть осела в Вавилоне и Персии. Через семьдесят лет после изгнания многие вернулись на родину, но большинство осталось на чужбине.
По возвращении, они отстроили Храм, сформулировали методы и создали труды, необходимые для сохранения веры и Торы - Мишну и Талмуд - в противоположность язычеству и его философии.
Берел Вайн - Вечный народ - Ам Исраэль хай - История евреев современной эпохи 1640-1990
Перевел на русский язык Гедалия Спинадель
Иерусалим, 2005 г, 705 с.
На обложке ханукия из пулеметных гильз: сделал Элиягу Спинадель в начале интифады 2000 года
TRIUMPH OF SURVIVAL
The story of the Jews in the modern era 1640-1990
Berel Wein, 1990
Берел Вайн - Вечный народ - Ам Исраэль хай - История евреев современной эпохи 1640-1990 - Содержание
Краткий справочник
Предисловие Вечный народ. Пролог
Раздел 1 Глубина отчаяния
1 Tax ветат
Ветры перемен/ Бунт Хмельницкого/ Жуткая бойня/ Раввины страдают вместе с народом/ Разрешение противоречий/ Наследство Хмельницкого
2 Шабтай Цви
Годы формирования/ Случайные знакомые/ Разоблачение лжемессии/
3 Сожаления и взаимные обвинения
Еретики и отлучения/ Явец против Рамхаля/ Рав Яаков Эмден и рав Йонатан Эйбишиц/ Яков Франк
Раздел 2 Просвещение, реформа и модернизм
4 Новый мир и изменение старого мира
5 Моисей Мендельсон
6 Реформа поглощает почти все
Эмансипация: ее вариации/ Провал ожиданий
7 Ортодоксия отвечает
Рав Исаак Бамбергер/ Рав Шимшон Рафаэль Гирш/ Хатам Со-фер
8 Ротшильды и Моше Монтефиоре
Майер Аншель Ротшильд/ Моше Монтефиоре
9 Наполеон
Либеральная позиция/ Скрытый мотив/ Полное поражение/ Продолжительные последствия
10 Изучение Торы и выживание традиции
Раздел 3 Хасиды, митнагиды и ответ реформе
11 Хасидизм
Бааль Шем Тов/ Магид из Межерич/ Контрреволюция/ Хасидские лидеры
12 Гаон из Вильно
Неправящий лидер/ Титанический труд/ Разные причины/ Цена мудрости/ Изучение Кабалы
13 Митнагдим - реакция на хасидизм
Сильная оппозиция/ Примирение противоречий/ Вмешательство властей/ Битва стихает
14 Ешивы
Отход от традиции/ Рав Хаим из Воложина/ Передача мантии/ Конфликтующие стили/ Вмешательство царского правительства
15 Ешивы распространяются
Мир/ Слободка/ Радин/ Телыне/ Слуцк-Клецк-Лейквуд/ Но-вардок-Бейт Йосеф/ Прессбург
16 Аскала
Просвещение и реформа/ Светская еврейская литература/ Воздействие Аскалы
Раздел 4 Черта оседлости 1820-1880
17 Русские притеснения при царях
Царь Александр 1/ Царь Николай 1/ Царь Александр II
18 Беспорядки и антисемитизм
Царь Александр III/ Царь Николай 21 Эпидемия и война/ Дума/ Времена меняются/
19 Война против традиции
Наступление с двух фронтов/ Искаженные идеалы/ Светское против традиции/ Эффект индустриализации/
20 Мусар - этическое возрождение
Рав Исраэль Салантер/ Соблюдение душой/ Ветви роста мусара/ Оппозиция
21 Новые стремления
Еврейский национализм/ Сельское хозяйство и промышленность/ Отношение сил меняется/
Раздел 5 Покидая «Старый дом» 1880-1920
22 Эмиграция в Америку
Безопасный берег/ Руки помощи/ Разные призывы
23 Возвращение в Сион Первая алия/ Благо или проклятие/
24 Политический сионизм
Дело Дрейфуса/ Теодор Герцль/ Ортодоксальная оппозиция сионизму/ Герцль прокладывает путь/ Уганда неприемлема
25 Социальная революция
Изменение мира/ Хафец Хаим/ Радикальные левые/ Агудат Исраэль/ Вторая алия/ Евреи лишь по названию/ Реформистское движение/ Консервативный иудаизм/ Поиск лидеров/ Рождение американской ешивы/ Достижение серебряного кольца
26 Мировая война 1914-1918
Разрушение и поражение/ Конфликты/ Декларация Бальфура/ Еврейский легион/ Русская революция/ Перемирие
Раздел 6. Ненадежные надежды 1920-1930
27 После конфликта
Новые страны, старые проблемы/ Польское еврейство/ Чехословакия и Венгрия/ Партии и направления/ Германские качели на краю пропасти/ Духовное оживление/
28 Для кого Палестина?
Новые правители/ Арабские беспорядки/ Первый раздел/ Погром в Хевроне/ Внутренние разногласия/
29 Постоянная ассимиляция
Шумные двадцатые годы/ Еврейские поборники светской жизни/ Определяющие отношения/ Рав Кук/ Ашкеназский главный раввин/ Враждебность ведет к насилию/
30 Американское еврейство двадцатых
Помощь другим евреям/ Киноиндустрия/ Движение вверх/ Запланированная ассимиляция/ Традиция укореняется/
31 Евреи под управлением мусульман
Сохраняемое меньшинство/ Презрение превращается в ненависть
Раздел 7 Катастрофа и государство 1938-58
32 Гитлер приходит к власти
План новой Германии/ Мир игнорирует угрозу/ Мир для нашего времени
33 Война Гитлера против евреев
Все двери закрыты/ Режим террора/ Травмированные, изолированные, беззащитные/ Жизнь в гетто/ Война продвигается/
34 Война и Катастрофа
Террор/ Неразбериха/ Окончательное решение/ Поезд, идущий в ад/ Попытки скрыть и преуменьшить геноцид/ Немногие попытки помочь/ Неверие, но не отчаяние/ Еврейское сопротивление/ Арабский ответ/ Африканский корпус Ромме-ля/ Ишув обеспечивает ограниченную поддержку/ Помощь венгерским евреям/ Семь историй о страдании
35 Государство Израиль
Время пертурбаций/ Раздел Палестины/ Арабское сражение или бегство/ Иерусалим в осаде/ Конец британского мандата/ Еврейское государство/ Арабы вторгаются в Израиль/ Израильские вооруженные силы
36 Чудо выживания
Сбор изгнанников/ Коалиционное правительство/ Статус кво/ ООН признает Израиль/ Репарации из Германии/ Суд над Кастнером/ Бен-Гурион уходит в отставку и возвращается/ Новый рост Торы/
Раздел 8 Современный еврей 1958-1988
37 Новый еврейский мир
Америка/ Волна будущего/ Сбор средств/ Ортодоксальная система образования/ Возрождение хасидизма/ Мир новых возможностей
38 Шестидневная война
Поиск нацистских убийц/ Арабский экстремизм/ Отношение церкви к Израилю/ Снова война/ Освобождение Западной стены/ Напрасные надежды на мир
39 Меняющееся лицо еврейства
Возрождение традиции продолжается/ Успех привлекает подражателей/ Религиозная революция в России/ Крушение основных ценностей/
40 Война Судного дня
Решающий год Садата/ Израиль побеждает в битве, но.../.. .проигрывает войну за мировое общественное мнение/ Начинается эпоха Бегина/ Кэмп-Дэвид
41 К миру
В тени Кэмп-Дэвида/ В Ливан/ Новое лицо террора/ Крах коммунизма/ Иран и Ирак/ Война в Персидском заливе/ Выборы 1992 года в Израиле/ В Осло и вовне/ Убийство Рабина и его последствия
Эпилог. Вечный народ
Берел Вайн - Вечный народ - Ам Исраэль хай - История евреев современной эпохи 1640-1990 - Пролог
Евреи стали центром и источником развития Западной цивилизации. Они защитили себя от язычества греко-сирийцев, победили их в войне и долгое время отстаивали себя даже от Римской империи, пока она не сокрушила его всей своей мощью.
В 70 году по европейскому летоисчислению евреев изгнали с их земли, они потеряли независимость и перенеcли разрушение Второго храма.
Теперь евреи рассеялись по всему Средиземноморью. Христианство, возникшее как еврейская секта, впитавшая в себя язычество, на тысячелетия обрело доминирующее влияние в Западном мире. Но евреи не обращали на него особого внимания и не одобряли его, храня верность своей вечной вере и возвышенной практике.
Когда Рим жестоко подавил восстание Бар Кохбы (еврейского сопротивления) в 135 году, и на Земле Израиля осталось мало евреев, возник и утвердился стереотип «странствующего еврея». С тех пор центр еврейской жизни постоянно блуждал: из Вавилона в Северную Африку, в Испанию и Португалию, во Францию и Германию, а потом на Восток: в Балканы, Польшу и Россию.
Возник ислам, монотеистическая религия, которая обрела военную и духовную силу. Он тоже основывался на еврейских теологических идеях и социальном порядке, но мало влиял на еврейскую жизнь и поведение. Долгое время евреям было легче жить среди мусульман, чем
на христианском Западе. Они жили в вакууме, который сами создали, и, тем не менее, были частью исторического потока, который их окружал. Евреи были ферментом и источником мысли, а не активными деятелями, и все же явились первыми участниками драмы развития Западной цивилизации. Невинные сторонние наблюдатели в битве за мировое господство между исламом и христианством, основными жертвами крестоносцев стали именно они, а не мусульмане.
Кроме общего бремени гуманистической цивилизации, у евреев была своя боль - размышления о трагической судьбе своего народа. Прошли сотни лет уничтожений и унижений, а корнем так называемой еврейской проблемы оставался больной вопрос: «Как достичь националыюго освобождения и избавиться от противостояния в одиночку всему человечеству»? Продолжающееся изгнание и мрачное будущее подрывали еврейскую жизнь бесконечными стрессами, часть из которых евреи создавали сами. Начал сказываться суммарный эффект изгнания. События и трагедии, которые евреи тринадцатого века стоически переносили в молчании, в шестнадцатом веке стали невыносимыми, потому что поколение живет не только со своими бедами, но и аккумулированными в национальной памяти ужасами предшествующих времен. Каждая новая рана открывает старые раны и шрамы. Бремя веков стало исключительно тяжелым, и чувство, близкое к панике, стало охватывать Дом Израиля.
Инквизиция и изгнание евреев Испании и Португалии в 1492 году и 1496 году вызвали отчаянную реакцию в еврейском мире. Эти страны, которые были домом для интеллигенции и аристократии Израиля в течение пятисот лет, стали могилой еврейских надежд и жизней. Почти 250 000 евреев приняли христианство - большинство только для вида - чтобы спасти свой дом, дело, семью и образ жизни. Примерно то же число евреев предпочло изгнание измене вере, убеждениям и традиции.
По иронии истории, путешествие Колумба в Новый Мир задержалось из-за толчеи кораблей в испанских гаванях, увозящих евреев. Король Испании Фердинанд и королева Изабелла издали указ: все евреи, оставшиеся в Испании после установленной даты, должны креститься,
или будут публично казнены. Указ пал на день девятого ава, годовщину разрушения обоих Храмов в Иерусалиме. Для десятков тысяч евреев, пересекающих границы для жизни в страдании и неуверенности, эта дата была ясным подтверждением: Бог на них сердится, но не забыл их.
Многие испанские и португальские евреи бежали в Голландию, Италию, Турцию и даже Страну Израиля.
Другие пересекли Европу, найдя прибежище среди евреев Польши и России и восприняв ашкеназский8 стиль жизни (немецких евреев). Шок от трагедии в Испании не проходил в еврейском мире. Крушение, которое постигло самую богатую, умудренную и стабильную часть еврейства, повергло в депрессию весь народ.
Просто фантсатическая удача клуба! теперь у нас фундаментальный труд по истории народа Израиля нового времени.