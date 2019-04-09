Серия – «Свет народам мира»

В Талмуде, Трактате Сота 106 и в сборнике мидрашей Берешит Раба гл.54, мудрецы объясняли стих из книги Берешит 21:33 следующим образом: «И насадил [Аврагам] эшель в Беэр-Шеве, и взывал там именем Господа, Бога вселенной». «И насадил [Аврагам] эшель в Беэр-Шеве». Что такое эшель? Рейш Лакиш говорил: «Это учит нас тому, что он высадил фруктовый сад со множеством замечательных плодовых деревьев, чтобы могли угощаться проходившие мимо путники». Раби Нехемия говорил: «Он построил постоялый двор, для того, чтобы путники могли отдохнуть, подкрепиться и выпить воды». «И взывал там именем Господа, Бога вселенной». Рейш Лакиш говорил: «Следует читать не «он взывал» - правильно понимать это, как «он был причиной тому, что взывали». Это учит, что наш праотец Аврагам был причиной тому, что каждый проходящий своими устами взывал к имени Творца, благословенно Имя Его. Каким образом? После того как Аврагам кормил и поил путников, они хотели возблагодарить Аврагама за трапезу, но тот останавливал их и спрашивал «Разве мою еду вы вкушали? Вы вкушали то, что принадлежит Богу вселенной. Поэтому вам следует вознести хвалу и благодарность Тому, Кто сказал и все возникло». Они спрашивали, «Что нам следует сказать?» Он говорил им так: «Благословен Бог вселенной, от Чьей щедрости мы ели». Таким образом, Аврагам учил людей признавать Творца и взывать к имени Господа, Бога вселенной. Так же, как и сад, и постоялый двор, установленные Аврагамом в Беер-Шеве, эта книга ставит своей целью помочь человеку из народов мира определить пути достижения праведности в глазах Всевышнего и тем самым достичь более близких личностных отношений с Богом, нашим Творцом. Чтобы преуспеть на этом пути, человеку нужны определенные познания в том, какие качества и черты характера следует развивать и совершенствовать в себе. Следуя путями, описанными в этом сочинении, каждый человек способен будет открыть в себе и воспитать тот «образ Бога», по которому он был сотворен. В ответ на искреннее желание и усилие человека двигаться этими путями, Небеса вознаградят его помощью и благословением удостоиться стать истинным служителем Всевышнего. И поскольку все больше и больше людей из народов мира ищут духовного постижения и Истины и хотят удостоиться личной близости с Творцом, благословенно Имя Его, жизненно необходимо широко и повсеместно распространять эти знания.

Раввин Моше Вайнер и д-р Михаэль Шульман - Семь Врат Праведности - Книга Знаний для Народов Мира

Под редакцией р. Шеваха Златопольского

Перевод с английского: Евгений Турсумуратов, Нафтали Юсупов

Корректор: Майя Треножникова

Дизайн: Петр Можаров

Верстка: Евгений Турсумуратов

Год издания – 2018 / 5778

ISBN 978-0-9983534-9-4

Раввин Моше Вайнер и д-р Михаэль Шульман - Семь Врат Праведности - Книга Знаний для Народов Мира - Содержание

Предисловие редактора

Предисловие автора

Образ и подобие Бога в каждом человеке

Духовный подъем и совершенствование человека (Тикун hа-адам)

Духовный подъем и совершенствование мира (Тикун hа-олам)

Раздел 1 - Врата познания Всевышнего

Глава 1. Признание реальности Бога и Его единства

Глава 2. Единство Всевышнего и аспекты Его влияния на творение

Глава 3. Божественное Провидение. Вера и упование на Всевышнего

Глава 4. Признание Всевышнего сердцем и поступками

Раздел 2 - Врата пророчества

Глава 1. Пророчество как центральная идея основ веры. Принцип свободы выбора

Глава 2. Различные уровни пророчества

Глава 3. Пророчество и Тора Моше

Глава 4. Вечность Торы Моше

Раздел 3 - Врата служения

Глава 1. Сущность служения Всевышнему

Глава 2. Изучение семи заповедей Потомков Ноаха и уроки ТаНаХа

Глава 3. Ценность поступка, намерения, радости в служении Всевышнему

Раздел 4 - Врата молитвы

Глава 1. Служение молитвой

Глава 2. Использование дара речи и сосредоточенность в молитве

Раздел 5 - Врата добродетелей

Глава 1. «Мудрец» и «Праведник»

Глава 2. Исправление поврежденных черт характера

Глава 3. Как оградить себя от греха. Пути благочестия

Глава 4. Скромность

Глава 5. Сила влияния окружения. Пути порицания

Глава 6. Любовь и уважение к другим людям

Глава 7. Меры предосторожности в использовании дара речи у мудреца и праведника

Глава 8. Уважение к людям, попавшим в беду, почитание родителей, почитание жены, воспитание детей

Глава 9. Благотворительность и проявление доброты

Раздел 6 - Врата испытания

Глава 1. Почему Всевышний испытывает человека?

Глава 2. Беды и страдания, выпадающие на долю отдельного человека или общества

Глава 3. Отношение к страданиям, причиненным человеку другими людьми. Отношение к страданиям других людей

Глава 4. Испытание грустью

Раздел 7 - Врата раскаяния и принципы награды и наказания Свыше

Глава 1. Постижение идеи раскаяния перед Творцом

Глава 2. Достижение полного раскаяния

Глава 3. Награда и наказание в руках Творца

Глава 4. Мир Грядущий

Глава 5. Свобода выбора

Глава 6. Лишение свободы выбора как наказание

Глава 7. Вознаграждение для души после смерти. Награда в Мире Грядущем

Глава 8. Времена Машиаха и Воскрешение из мертвых

Раввин Моше Вайнер и д-р Михаэль Шульман - Семь Врат Праведности - Книга Знаний для Народов Мира - Образ и подобие Бога в каждом человеке

«И сказал Бог: Создадим человека в образе Нашем по подобию Нашему! И властвовать будут они над рыбой морской и над птицей небесной, и над скотом, и над всею землей, и над всяким пресмыкающимся по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божьему сотворил Он его; мужчиной и женщиной сотворил Он их». Этот стих Торы рассказывает о сотворении человека и даровании ему власти над сотворенным. Замысел Творца состоял в том, чтобы человек и весь мир путем духовного развития смогли достичь совершенства. Ниже мы, с Божьей помощью, постараемся разъяснить смысл и значение этих двух целей. Духовный подъем и совершенствование человека (Тикун hа-адам) Творец уникален в Своем единстве и не ограничен ни в одном из Своих аспектов.

Естественно, что Он не имеет какого бы то ни было тела или формы, материальной или духовной. Поэтому, со всей очевидностью можно утверждать, что приведенный выше стих никак нельзя понимать дословно: ни человек, ни ангел не может быть Богом или каким бы то ни было Его подобием. Понимать эти слова нужно следующим образом. Физическая реальность является отражением мироустройства высших духовных миров. Так же как Всевышний уникален и отличается от всего сотворенного, так, на уровне физической реальности, человек является уникальным творением, отличным от всего остального. В чем же проявляется неповторимость человека? В дарованной ему способности к разумному постижению и, тем самым, наделении его свободой выбора, как сказано: «...и станете вы как Бог, ведающими добро и зло».

Далее мы постараемся разъяснить, каким образом целью человека становится использование разума, дабы обнаружить в себе и других «образ и подобие Бога». В иврите, Божественном языке, уникальная сила разума, дарованная Всевышним человеку, называется даат. С помощью даат человек способен к постижению абстрактных идей и ситуаций, никоим образом не связанных с его физическими потребностями и его личной жизнью. Природа остальных творений создана Богом с изначально заданными качествами и свойствами, не подлежащими изменению. Поэтому они не способны что-либо выбирать и, тем самым, их деяния не могут относиться к категориям добра или зла. Человек же, с другой стороны, способен решать каким образом поступать в той или иной ситуации.

И в зависимости от совершенного деяния, он может или воспарить к духовным высям или же наоборот, скатиться вниз, и вместе с собой утянуть весь окружающий его мир. Определение человека как сотворенного «по образу и подобию Бога» относится не только к наделенной ему Творцом силе разума и постижения, но также и к его возвышенной духовной сущности. Как сказано великим мудрецом рабби Акивой в Мишне: «Любим человек, созданный по образу Бога; но еще большая любовь проявлена ему тем, что ему было сообщено о том, что создан он по образу Бога, как сказано (Берешит 9:6): «...по образу Бога создал Он человека». Человек, осознанно выбирая действовать теми же путями, какими проявляется в нашем мире Творец, сможет постепенно достичь духовного подобия с Творцом, заложенного в нем изначально.