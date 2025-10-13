Джефф Вайнс - Ужин со скептиками - Как устоять в Боге, когда мир лишен смысла

Я много путешествовал по миру, от Зимбабве в Африке до города Окленда в Новой Зеландии, и слышал немало поразительных историй. Как-то раз в африканском буше женщина средних лет поведала мне, как однажды, когда она стирала белье в реке, на нее напал крокодил. - Вцепился в меня, - рассказывала она, - и потащил с берега на дно, крутя так и этак, чтобы утопить! Она на миг откинула край одежды, и я увидел жуткие шрамы от крокодильих зубов - они начинались у правого плеча и заканчивались над коленом. - Но я перехитрила старого черта! - продолжала женщина. - Притворилась мертвой, и он поплыл себе в сторону готовиться к пирушке. Только он отплыл подальше, как я выбралась на берег - и поминай как звали.

Не увидь я своими глазами доказательств, я бы ни за что не поверил ее рассказу. Как можно выжить после такого? Стоит представить, как африканский крокодил вцепился в кого-то (да что уж там - в меня!) зубами и тащит на дно реки, - и мысль о счастливом конце как-то вообще не приходит в голову. Если ты на дне, то ты на дне, какие там счастливые концы? Даже те, кто верит в Его существование, вряд ли многого ожидают от Него и живут так же прагматично, как атеисты. “«Может, Бог и есть”, - говорят они, - но какое это имеет отношение к моей жизни?» Эта книга - о женщине, которая считала, что шансы вернуть Бога примерно равны шансам на то, что ураган, пролетев через свалку, вынесет оттуда полностью собранный «Боинг-747» в рабочем состоянии. Ей казалось, что существование нашего мира таким, каков он есть, противоречит идее существования Бога. Он покинул нас, Его нет. Счастливого финала не будет. Я хочу, чтобы, читая эту книгу, вы оказались там, где Лора заново открыла для себя Бога. В ее истории столько же тайн и неожиданностей, сколько в любом приключенческом романе. Только все события в ней реальны, и происходили они не в джунглях Африки и не в горах Новой Зеландии, а в самом, казалось бы, неподходящем для приключений месте. В конце концов, самые чудесные и вдохновляющие истории происходят не в глухих уголках мира, а рядом с нами, в знакомых до боли бетонных джунглиях

Джефф Вайнс - Ужин со скептиками - Как устоять в Боге, когда мир лишен смысла

Симферополь: ДИАИПИ, 2011.-368 с.

ISBN 978-966-491-230-0

Джефф Вайнс - Ужин со скептиками - Как устоять в Боге, когда мир лишен смысла - Содержание

Глава 1. Самый захватывающий вопрос

Глава 2. Величайшая ценность во вселенной

Глава 3. Дайте мне другой глобус!

Глава 4. Почему Бог сидит сложа руки?

Глава 5. «Что же Он творит, этот Бог?!»

Глава 6. Найдется ли Богу оправдание?

Глава 7. Почему Бог ограничивает мою свободу?

Глава 8. Окончательный ответ Бога на проблему зла

Глава 9. Суть дела

Глава 10. Вывод: Бог!

Другие вопросы скептиков