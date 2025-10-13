Джефф Вайнс - Ужин со скептиками - Как устоять в Боге, когда мир лишен смысла

Вайнс - Ужин со скептиками
Я много путешествовал по миру, от Зимбабве в Африке до города Окленда в Новой Зеландии, и слышал немало поразительных историй. Как-то раз в африканском буше женщина средних лет поведала мне, как однажды, когда она стирала белье в реке, на нее напал крокодил. - Вцепился в меня, - рассказывала она, - и потащил с берега на дно, крутя так и этак, чтобы утопить! Она на миг откинула край одежды, и я увидел жуткие шрамы от крокодильих зубов - они начинались у правого плеча и заканчивались над коленом. - Но я перехитрила старого черта! - продолжала женщина. - Притворилась мертвой, и он поплыл себе в сторону готовиться к пирушке. Только он отплыл подальше, как я выбралась на берег - и поминай как звали.
Не увидь я своими глазами доказательств, я бы ни за что не поверил ее рассказу. Как можно выжить после такого? Стоит представить, как африканский крокодил вцепился в кого-то (да что уж там - в меня!) зубами и тащит на дно реки, - и мысль о счастливом конце как-то вообще не приходит в голову. Если ты на дне, то ты на дне, какие там счастливые концы? Даже те, кто верит в Его существование, вряд ли многого ожидают от Него и живут так же прагматично, как атеисты. “«Может, Бог и есть”, - говорят они, - но какое это имеет отношение к моей жизни?» Эта книга - о женщине, которая считала, что шансы вернуть Бога примерно равны шансам на то, что ураган, пролетев через свалку, вынесет оттуда полностью собранный «Боинг-747» в рабочем состоянии. Ей казалось, что существование нашего мира таким, каков он есть, противоречит идее существования Бога. Он покинул нас, Его нет. Счастливого финала не будет. Я хочу, чтобы, читая эту книгу, вы оказались там, где Лора заново открыла для себя Бога. В ее истории столько же тайн и неожиданностей, сколько в любом приключенческом романе. Только все события в ней реальны, и происходили они не в джунглях Африки и не в горах Новой Зеландии, а в самом, казалось бы, неподходящем для приключений месте. В конце концов, самые чудесные и вдохновляющие истории происходят не в глухих уголках мира, а рядом с нами, в знакомых до боли бетонных джунглиях
Джефф Вайнс - Ужин со скептиками - Как устоять в Боге, когда мир лишен смысла
Симферополь: ДИАИПИ, 2011.-368 с.
ISBN 978-966-491-230-0
Джефф Вайнс - Ужин со скептиками - Как устоять в Боге, когда мир лишен смысла - Содержание
- Глава 1. Самый захватывающий вопрос
- Глава 2. Величайшая ценность во вселенной
- Глава 3. Дайте мне другой глобус!
- Глава 4. Почему Бог сидит сложа руки?
- Глава 5. «Что же Он творит, этот Бог?!»
- Глава 6. Найдется ли Богу оправдание?
- Глава 7. Почему Бог ограничивает мою свободу?
- Глава 8. Окончательный ответ Бога на проблему зла
- Глава 9. Суть дела
- Глава 10. Вывод: Бог!
Другие вопросы скептиков
- Вопрос 1. Почему я должен доверять Библии?
- Вопрос 2. А как же толерантность?
- Вопрос 3. Почему бы Богу просто не уничтожить
Большое спасибо!