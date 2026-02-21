Книга Джима Вайнъярда «Почему я баптист» представляет собой энергичную и убедительную защиту баптистской идентичности, написанную с позиции исторического и фундаментального баптизма. Автор не просто перечисляет доктрины, но объясняет, почему именно баптистские принципы, по его мнению, наиболее точно соответствуют новозаветному образцу церкви. Вайнъярд подчеркивает, что быть баптистом — это не вопрос принадлежности к определенной деноминации ради традиции, а результат глубокого убеждения в верности библейскому учению.

Основное внимание в книге уделяется так называемым «баптистским отличительным чертам» (Baptist Distinctives), которые автор раскрывает через призму Священного Писания. Он подробно рассматривает такие вопросы, как исключительный авторитет Библии, автономия поместной церкви, крещение только по вере путем полного погружения и принцип отделения церкви от государства. Вайнъярд настаивает на том, что эти принципы были оплачены кровью мучеников прошлых веков, и призывает современное поколение верующих не идти на компромиссы с экуменизмом или либеральным богословием.

Автор также затрагивает исторический аспект, утверждая, что баптистские идеи существовали на протяжении всей истории христианства, даже если группы верующих назывались иначе. Книга написана в характерном для Вайнъярда бескомпромиссном и страстном стиле, что делает её мощным инструментом для укрепления уверенности верующих в своих доктринальных позициях. Это издание служит не только апологетическим трудом, но и практическим руководством для тех, кто хочет ясно понимать и уметь защищать свои баптистские убеждения в современном мире.

Джим Вайнъярд – Почему я баптист

Oklahoma City, OK: Windsor Hills Baptist Church, б.г. – 91 с.

Джим Вайнъярд – Почему я баптист – Содержание

Почему я баптист - 1

Особенности новых евангелистов

I. КОМПРОМИСС С ЛИБЕРАЛИЗМОМ - II. ВТОРОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ НОВОГО ЕВАНГЕЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ СОГЛАШАТЕЛЬСТВО - III. КРИТИКА ЛИБЕРАЛИЗМА - IV. УСТУПКИ НЕПОГРЕШИМОСТИ - V. ВОСХВАЛЕНИЕ ХАРИЗМА ТИКОВ - VI. СОУЧАСТИЕ В РИМСКОМ ИСПОВЕДАНИИ - VII. ИСКАЖЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ

Почему я баптист - 2

1. Модернисты и фундаменталисты - 2. Либералы и консерваторы - 3. Сепаратисты и нон-сепаратисты - 4. Евангелисты и новые евангелисты - 5. Буквалисты и либеральные интерпретаторы

Почему я баптист – 3

1. ДОКТРИНА ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ КРЕЩЕНИЕ - 2. ДОКТРИНА О ВОЗРОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ЗАВЕТ - 3. ДОКТРИНА ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Почему я баптист – 4

1. КРЕЩЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО ВЕРУЮЩИМИ - 2. КРЕЩЕНИЕ СВОДИТСЯ К АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ

Почему я баптист – 5

1. АВТОНОМИЯ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ УТВЕРЖДЕНА ПОД РУКОВОДСТВОМ ХРИСТА - 2. АВТОНОМИЯ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ ПРЕДПИСАНА УЧЕНИЕМ ХРИСТА - 3. АВТОНОМИЯ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ ПРОДЕМОНСТРИРОВАНА В АПОСТОЛЬСКОМ СЛУЖЕНИИ

Почему я баптист – 6

1. АВТОНОМИЯ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ НЕ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА МЕТОДАХ РЕЛИГИИ - 2. МЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ НЕЗАВИСИМА В ВЫБОРЕ СВИХ СЛУЖИТЕЛЕЙ - 3. АВТОНОМНАЯ МЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ САМА ПОСВЯЩАЕТ В САН СВОИХ СЛУЖИТЕЛЕЙ - 4. АВТОНОМИЯ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ ДИСЦИПЛИНИРУЕТ ЕЕ ЧЛЕНОВ - 5. АВТОНОМИЯ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ СПОСОБСТВУЕТ СОБЛЮДЕНИЮ ОБРЯДОВ

Почему я баптист – 7

1. ХРИСТОС ИСПОЛНИЛ ВЕТХОЗАВЕТНОЕ СВЯЩЕНСТВО - 2. ХРИСТОС ОТДАЛ НОВОЗАВЕТНОЕ СВЯЩЕНСТВО ХРИСТИАНАМ - 3. ВСЕОБЩЕЕ СВЯЩЕНСТВО ВЕРУЮЩИХ ЕСТЬ МИЛОСТЬ БОЖИЯ - 4. ВСЕОБЩЕЕ СВЯЩЕНСТВО ОСНОВАНО НА ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ МИССИ ХРИСТА

Почему я баптист – 8