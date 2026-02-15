Вайс - Зброя християнина
У цій праці Г. К. Вайс зосереджується на темі духовної війни, з якою щодня стикається кожен віруючий. Автор базує своє дослідження на класичному тексті з Послання до Ефесян (6 розділ), де описано повне Боже озброєння. Основна думка книги полягає в тому, що християнин не може бути нейтральним у конфлікті між світлом і темрявою, тому розуміння своєї «амуніції» є питанням духовної безпеки та перемоги. Вайс детально аналізує кожен елемент спорядження: від поясу істини до меча Духа, пояснюючи їхнє практичне значення для захисту розуму та серця.
Особливий акцент у книзі зроблено на тому, що зброя християнина має не лише захисний, а й наступальний характер. Автор підкреслює роль молитви та Слова Божого як головних інструментів для подолання ворожих атак, сумнівів та спокус. Вайс закликає читачів не просто знати про існування цієї зброї, а навчитися «одягатися» в неї щоранку через віру та покору Богу. Книга написана простою та доступною мовою, містить багато практичних порад щодо того, як розпізнавати підступи ворога та залишатися непохитним у вірі навіть у найважчі часи випробувань.
Ґ. К. Вайс – Зброя християнина
Переклав із англійської мови й доповнив Я. Гомінюк. - Saskatoon, Sask., Canada: Видавництво «Божого Слова», 1957. – 134 с.
Ґ. К. Вайс – Зброя християнина - Зміст
I. Спасіння — з сторони Бога
II. Спасіння — з сторони людини
III. Запевнення вашого спасіння
IV. Ваша спільнота з Богом
V. Ваша спільність із Божим народом
VI. Ваша духовна пожива
VII. Ваша духовна пожива (продовження)
VIII. Ваше свідоцтво перед другими
IX. Ваша відповідальність приводити других до Господа
X. Ваше відношення до світу
XI. Ваш внутрішній Помічник, — Святий Дух
XII. Ваше поклоніння Богові
ХПІ. Ваш гаманець (ваша кишеня)
XIV. Ваш вибір дружини життя
XV. Небезпеки, яких треба стерегтись
