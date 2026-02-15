Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Вайс - Зброя християнина

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

У цій праці Г. К. Вайс зосереджується на темі духовної війни, з якою щодня стикається кожен віруючий. Автор базує своє дослідження на класичному тексті з Послання до Ефесян (6 розділ), де описано повне Боже озброєння. Основна думка книги полягає в тому, що християнин не може бути нейтральним у конфлікті між світлом і темрявою, тому розуміння своєї «амуніції» є питанням духовної безпеки та перемоги. Вайс детально аналізує кожен елемент спорядження: від поясу істини до меча Духа, пояснюючи їхнє практичне значення для захисту розуму та серця.

Особливий акцент у книзі зроблено на тому, що зброя християнина має не лише захисний, а й наступальний характер. Автор підкреслює роль молитви та Слова Божого як головних інструментів для подолання ворожих атак, сумнівів та спокус. Вайс закликає читачів не просто знати про існування цієї зброї, а навчитися «одягатися» в неї щоранку через віру та покору Богу. Книга написана простою та доступною мовою, містить багато практичних порад щодо того, як розпізнавати підступи ворога та залишатися непохитним у вірі навіть у найважчі часи випробувань.

Ґ. К. Вайс – Зброя християнина

Переклав із англійської мови й доповнив Я. Гомінюк. - Saskatoon, Sask., Canada: Видавництво «Божого Слова», 1957. – 134 с.

Ґ. К. Вайс – Зброя християнина - Зміст

  • I. Спасіння — з сторони Бога

  • II. Спасіння — з сторони людини

  • III. Запевнення вашого спасіння

  • IV. Ваша спільнота з Богом

  • V. Ваша спільність із Божим народом

  • VI. Ваша духовна пожива

  • VII. Ваша духовна пожива (продовження)

  • VIII. Ваше свідоцтво перед другими

  • IX. Ваша відповідальність приводити других до Господа

  • X. Ваше відношення до світу

  • XI. Ваш внутрішній Помічник, — Святий Дух

  • XII. Ваше поклоніння Богові

  • ХПІ. Ваш гаманець (ваша кишеня)

  • XIV. Ваш вибір дружини життя

  • XV. Небезпеки, яких треба стерегтись

Views 80
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

