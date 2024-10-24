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Вдовин - Монстры у порога

Вдовин, Алексей - Монстры у порога - Дракула, Франкенштейн, Вий и другие литературные чудовища
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
Эта книга родилась из моего давнего интереса и, пожалуй, даже страсти ко всему новому, неизведанному, непознанному. Уверен, каждому знакомо это ощущение: триллер или фильм ужасов одновременно и пугает, и неотвратимо манит к себе. Но страшно. Но увлекательно. Но жутковато. Замкнутый круг...
Так и с литературными монстрами, которым посвящена эта книга. С университетских времен я стремился прочесть главные произведения мировой литературы XIX века, в которых фигурируют чудовища. Киношные ужастики века прошлого меня всегда интересовали гораздо меньше. Их знает каждый. А вот поди и прочти роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей»! В эпоху моей юности его в интернете не было, и это довольно редкое издание нужно было искать в областной научной библиотеке. Мне ужасно хотелось зафиксировать тот момент в истории литературы, когда на свет впервые появился монстр нового типа: не просто призрак или оборотень из старинных сказок, а, например, чудовище, составленное из полураз- ложившихся останков человеческих тел... Именно таково существо, созданное Виктором Франкенштейном фантазиями Мэри Шелли.
Когда мои давние друзья и коллеги из «Страдариума» пригласили меня прочесть онлайн-курс, я довольно быстро понял, что он должен быть именно о монстрах. Причем литературных, не столь известных каждому потребителю кино, комиксов или компьютерных игр. Мой курс состоялся В 2023 году и снискал некоторый успех, собрав около 150 слушателей. Тогда-то я и понял: наше жутко неспокойное время идеально для монстров. Они выходят из тени, из спячки, из анабиоза. Приходят в наше сознание, захватывают наше воображение. Оно на самом деле у человека довольно хрупкое (как и психика). Именно поэтому совершенно естественно, что социологи фиксируют огромный и всевозрастающий интерес людей во всем мире к мистике, оккультизму и хоррору, как минимум начиная с пандемии С0УЮ-!9. Российская аудитория, конечно же, не исключение.
Как убедится читатель книги, монстр — это не всегда исчадие зла, но подчас и порождение самых добрых намерений и побуждений. Иногда не будет преувеличением сказать, что монстры — это зеркальное отражение или даже подлинная материализация, конкретное воплощение наших страхов. Например, в любимом сериале моей юности ТЬеХ-ГПез («Секретные материалы») в середине 1990-х была серия о том, как агенты Малдер и Скалли расследовали загадочные убийства в различных городах. Оказалось, что их совершали именно те существа или силы, которых жертвы больше всего на свете боялись.
Именно под таким углом зрения я и буду смотреть на главных героев моей книги — самых зловещих и известных монстров западноевропейской литературы XIX века. Мефистофель, гомункул, Вий, Дракула, порожденное Франкенштейном существо, разнообразные вампиры — вот их неполный список. Говоря о каждом из них, я буду в первую очередь пытаться понять, из каких человеческих страхов или желаний возникло это чудовище и при каких обстоятельствах. И неважно, что перед нами всего лишь литература, считающаяся развлечением. На самом деле, при всей развлекательности их произведений, Гёте, Шелли, Гоголь, Полидори, Стокер, Сухово-Кобылин и другие говорили о самых серьезных и существенных в мире проблемах и феноменах, облекая их в занимательную форму.

Вдовин, Алексей - Монстры у порога - Дракула, Франкенштейн, Вий и другие литературные чудовища

Москва: МИФ, 2024. — 208 с.: ил. — (Страдариум МИФ).
ISBN 978-5-00214-633-8

Вдовин, Алексей - Монстры у порога – Содержание

Вместо предисловия. Монстры в нашей жизни
  • Глава 1. Древние и современные монстры — в чем разница?
  • Глава 2. Революция в мире монстров: Мефистофель и гомункул в «Фаусте» Гёте
  • Глава 3. Франкенштейн: Мэри Шелли и ее существо
  • Глава 4. Кто такой Вий, или Почему в России мало своих монстров
  • Глава 5. Вампир: явление героя
  • Глава 6. Русские вампиры
  • Глава 7. Релокация монстров, или Городская готика конца XIX века
  • Глава 8. Дракула, который всегда с тобой
Заключение
Литература к каждой главе
Классические литературные произведения о монстрах
Научно-популярные работы о монстрах в художественной литературе
Что такое «Страдариум»?
Источники иллюстраций
Views 214
Rating 4.8 / 5
Added 24.10.2024
Author brat Vadim
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4.8/5 (4)

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