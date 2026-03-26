Вдовина - Интенциональность и жизнь

Главная цель и задача этой книги состоит в том, чтобы представить философскую психологию схоластики XVII в. - более конкретно, ее когнитивные концепции - в одном точно определенном ракурсе. Этот ракурс задан самими текстами трактатов «О душе» и той трансформацией scientia deanima, которая происходит на последнем этапе существования непрерывной схоластической традиции. Я имею в виду соединение понятия интенциональности с новой интерпретацией понятия жизни и рождение концепции интенциональной жизни в трактатах философов-иезуитов. Жизнь интенциональная и жизнь физическая, ей противостоящая, но от нее неотъемлемая, образуют отныне тот понятийный каркас, вокруг которого реорганизуются и выстраиваются схоластические когнитивные концепции. Соответственно, главный вопрос, ответить на который пытается эта книга, можно сформулировать так: что представляет собой человеческая когнитивность с точки зрения этого фундаментального различения двух модусов жизни?

Вдовина Галина Владимировна - Интенциональность и жизнь. Философская психология постсредневековой схоластики

— М; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. — 2019. — 592 с. Серия «Humanitas»

Вдовина Галина Владимировна - Интенциональность и жизнь. Философская психология постсредневековой схоластики - Содержание

Введение

Гл. I. Основания философской психологии: интенциональное и физическое, живое и мертвое

§ 1. Постановка задачи

§ 2. Нижняя граница жизни

§ 3. Витальные операции и критерии жизни

§ 4. Два модуса жизни

§ 5. Живое и мертвое

§ 6. Краткие итоги

Гл. II. Типы и функции напечатленных интенциональных форм. Species impressa в чувстве

§ 1. Принцип Августина

§ 2. Общая характеристика species impressa

§ 3. Семиотическая функция species

§ 4. Species impressae в чувстве

Гл. III. Species impressa в интеллекте

§ 1. Физическая и интенциональная причинность

§ 2. Существование и порождение умопостигаемых species impressae

§ 3. Species impressa в контексте проблемы универсалий

§ 4. Интеллектуальная память

§ 5. Species intelligibilis и познание нечувственных объектов

Гл. IV. Хабитус

§ 1. Хабитус как разновидность качества

§ 2. Сравнение хабитуса и species impressa

§ 3. Онтологическая характеристика хабитуса

§ 4. Функция хабитуса

§ 5. Хабитус в науке о душе после Суареса

Гл. V. Species expressa. Структура интенционального акта

§ 1. К общей характеристике species expressa

§ 2. Структура интенционального акта: постановка проблемы и основные позиции

Избранная литература