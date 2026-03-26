Вдовина - Интенциональность и жизнь

Главная цель и задача этой книги состоит в том, чтобы представить философскую психологию схоластики XVII в. - более конкретно, ее когнитивные концепции - в одном точно определенном ракурсе. Этот ракурс задан самими текстами трактатов «О душе» и той трансформацией scientia deanima, которая происходит на последнем этапе существования непрерывной схоластической традиции. Я имею в виду соединение понятия интенциональности с новой интерпретацией понятия жизни и рождение концепции интенциональной жизни в трактатах философов-иезуитов. Жизнь интенциональная и жизнь физическая, ей противостоящая, но от нее неотъемлемая, образуют отныне тот понятийный каркас, вокруг которого реорганизуются и выстраиваются схоластические когнитивные концепции. Соответственно, главный вопрос, ответить на который пытается эта книга, можно сформулировать так: что представляет собой человеческая когнитивность с точки зрения этого фундаментального различения двух модусов жизни?
Вдовина Галина Владимировна - Интенциональность и жизнь. Философская психология постсредневековой схоластики
— М; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. — 2019. — 592 с. Серия «Humanitas»
Вдовина Галина Владимировна - Интенциональность и жизнь. Философская психология постсредневековой схоластики - Содержание
Введение
Гл. I. Основания философской психологии: интенциональное и физическое, живое и мертвое
§ 1. Постановка задачи
§ 2. Нижняя граница жизни
§ 3. Витальные операции и критерии жизни
§ 4. Два модуса жизни
§ 5. Живое и мертвое
§ 6. Краткие итоги
Гл. II. Типы и функции напечатленных интенциональных форм. Species impressa в чувстве
§ 1. Принцип Августина
§ 2. Общая характеристика species impressa
§ 3. Семиотическая функция species
§ 4. Species impressae в чувстве
Гл. III. Species impressa в интеллекте
§ 1. Физическая и интенциональная причинность
§ 2. Существование и порождение умопостигаемых species impressae
§ 3. Species impressa в контексте проблемы универсалий
§ 4. Интеллектуальная память
§ 5. Species intelligibilis и познание нечувственных объектов
Гл. IV. Хабитус
§ 1. Хабитус как разновидность качества
§ 2. Сравнение хабитуса и species impressa
§ 3. Онтологическая характеристика хабитуса
§ 4. Функция хабитуса
§ 5. Хабитус в науке о душе после Суареса
Гл. V. Species expressa. Структура интенционального акта
§ 1. К общей характеристике species expressa
§ 2. Структура интенционального акта: постановка проблемы и основные позиции
Избранная литература
