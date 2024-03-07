Вебб - Дерево обновленной жизни

Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостию.

Ис. 65:17-18

Новую жизнь и новое начало — вот что обещает метод лечения химической зависимости по программе «Двенадцать шагов». Текст этой программы был написан Биллом Уилсоном в 1938 году и затем взят на вооружение Анонимными Алкоголиками. Это стало основой феномена XX века, известного под названием Анонимных групп взаимопомощи и лечения, «А»- групп1, или Анонимных групп. Эта книга посвящена процессу духовного обновления, которое люди получают в «А»-группах.

Я была крещена во младенчестве и воспитывалась в традиционной церкви, но духовное возрождение пришло ко мне, когда я начала посещать собрания группы «Двенадцать шагов». Тогда библейские стихи ожили для меня, и Иисус, моя Высшая Сила, стал исцелять меня от нашей семейной болезни — алкоголизма. Очень немногие посещающие церковь прихожане и клирики знают, что у истоков движения и первых «А»-групп стояли набожные христиане, рукоположенные служители различных христианских деноминаций. Многие думают, что такие группы самопомощи мирские по своей природе.

Много книг было написано о движении «Двенадцать шагов». Четыре книги особенно детально описывают историю движения — это работы Эрнеста Курца «He-Бог», Нана Робертсона «Мне становится лучше»2 и Дика Биза «Поворотный пункт» и «История движения АА: духовные корни». Я не собираюсь дублировать эти и другие исследования, но попытаюсь снова поговорить о корнях программы «Двенадцать шагов» и о примечательности такого коллективного пути к выздоровлению. В 1955 году в Сент-Луисе в речи на 20-летнем юбилее общества Анонимных Алкоголиков доктор Сэм Шумейкер, один из ранних лидеров этого общества, сказал, что АА косвенно черпали вдохновение и импульс в опыте Церкви и ее вероучении3. Отец Эд Доулинг, также один из основателей, сравнивал движение «Двенадцать шагов» с христианством4. Я считаю, что в этом движении обильно проявился Дух Святой, дав нам решение проблемы алкоголизма, столь острой в XX столетии. Я согласна с доктором Сэмом Шумейкером, что только благодаря Богу — движущей силе, давшей им столь мощный импульс, — «А»-группы стабильно и быстро развиваются.

Моя цель — показать, что находки и практика движения Анонимных Алкоголиков может вдохнуть новую жизнь во многих мирян и идти рука об руку со служением Церкви, помогая воцерковлению верующих и приходу в Церковь людей, ранее никогда себя с Церковью не соотносивших. Таким образом, эта книга адресована всем христианским служителям, как мирянам, так и рукоположенным, а также благочестивым раввинам и их пастве.

Т. Вебб - Дерево обновленной жизни - Церковь и программа «Двенадцать шагов»

Пер. с англ. - М.: Триада, 2001. - 200 с.

ISBN 5-86181-246-2

Т. Вебб - Дерево обновленной жизни – Содержание

Предисловие

Выражение благодарности

Перечень терминов

Вступление. НОВОЕ НАЧАЛО

Глава 1. КОРНИ

Духовные начала

Молитвы

Глава 2. СТВОЛ

Общение в малых группах

Модель «А»

Новые годичные кольца каждый год

Глава 3. ДВЕНАДЦАТЬ ВЕТВЕЙ

Значимость числа 12

Шаги и христианство

Шаги: простые духовные истины и как они работают

Шаги и выздоровление

Глава 4. ЛИСТЬЯ, БУТОНЫ И ПЛОДЫ

Большая Книга

Истории выздоровления

Глава 5. ПИТАНИЕ

Плодородная почва: церковь как друг

Вода, кофе и прочее

Защита от жучков: игнорирование любых сект или деноминаций

Чистый воздух: дыхание новой жизни

Солнечный свет: лозунги

Глава 6. УГРОЗЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ

Фундаментализм и евангелический фанатизм

Неприятие церковью и ее лидерами

Высшая сила: какой я хочу ее видеть

Гностицизм движения «Новый Век»: спиритуализм и космический гуманизм

Изменения текста «шагов»

Научно-медицинское решение проблемы

ГЛАВА 7. НА ДРУГОЙ КОНЕЦ ЗЕМЛИ

Семя, посеянное в бывшем Советском Союзе

Скрещивание: другие «А»-группы

Глава 8. ЦЕРКОВЬ И «А»-ГРУППЫ: ПРИЗЫВ К ВЗАИМНОСТИ

«ОПОРА»— христианские 12-шаговые группы в России

Двенадцать шагов для христианской жизни

ПРИМЕЧАНИЯ