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Вебб - Дерево обновленной жизни

Т. Вебб - Дерево обновленной жизни - Церковь и программа «Двенадцать шагов»
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостию.
Ис. 65:17-18
Новую жизнь и новое начало — вот что обещает метод лечения химической зависимости по программе «Двенадцать шагов». Текст этой программы был написан Биллом Уилсоном в 1938 году и затем взят на вооружение Анонимными Алкоголиками. Это стало основой феномена XX века, известного под названием Анонимных групп взаимопомощи и лечения, «А»- групп1, или Анонимных групп. Эта книга посвящена процессу духовного обновления, которое люди получают в «А»-группах.
Я была крещена во младенчестве и воспитывалась в традиционной церкви, но духовное возрождение пришло ко мне, когда я начала посещать собрания группы «Двенадцать шагов». Тогда библейские стихи ожили для меня, и Иисус, моя Высшая Сила, стал исцелять меня от нашей семейной болезни — алкоголизма. Очень немногие посещающие церковь прихожане и клирики знают, что у истоков движения и первых «А»-групп стояли набожные христиане, рукоположенные служители различных христианских деноминаций. Многие думают, что такие группы самопомощи мирские по своей природе.
Много книг было написано о движении «Двенадцать шагов». Четыре книги особенно детально описывают историю движения — это работы Эрнеста Курца «He-Бог», Нана Робертсона «Мне становится лучше»2 и Дика Биза «Поворотный пункт» и «История движения АА: духовные корни». Я не собираюсь дублировать эти и другие исследования, но попытаюсь снова поговорить о корнях программы «Двенадцать шагов» и о примечательности такого коллективного пути к выздоровлению. В 1955 году в Сент-Луисе в речи на 20-летнем юбилее общества Анонимных Алкоголиков доктор Сэм Шумейкер, один из ранних лидеров этого общества, сказал, что АА косвенно черпали вдохновение и импульс в опыте Церкви и ее вероучении3. Отец Эд Доулинг, также один из основателей, сравнивал движение «Двенадцать шагов» с христианством4. Я считаю, что в этом движении обильно проявился Дух Святой, дав нам решение проблемы алкоголизма, столь острой в XX столетии. Я согласна с доктором Сэмом Шумейкером, что только благодаря Богу — движущей силе, давшей им столь мощный импульс, — «А»-группы стабильно и быстро развиваются.
Моя цель — показать, что находки и практика движения Анонимных Алкоголиков может вдохнуть новую жизнь во многих мирян и идти рука об руку со служением Церкви, помогая воцерковлению верующих и приходу в Церковь людей, ранее никогда себя с Церковью не соотносивших. Таким образом, эта книга адресована всем христианским служителям, как мирянам, так и рукоположенным, а также благочестивым раввинам и их пастве.

Т. Вебб - Дерево обновленной жизни - Церковь и программа «Двенадцать шагов»

Пер. с англ. - М.: Триада, 2001. - 200 с.
ISBN 5-86181-246-2

Т. Вебб - Дерево обновленной жизни – Содержание

Предисловие
Выражение благодарности
Перечень терминов
Вступление. НОВОЕ НАЧАЛО
Глава 1. КОРНИ
  • Духовные начала
  • Молитвы
Глава 2. СТВОЛ
  • Общение в малых группах
  • Модель «А»
  • Новые годичные кольца каждый год
Глава 3. ДВЕНАДЦАТЬ ВЕТВЕЙ
  • Значимость числа 12
  • Шаги и христианство
  • Шаги: простые духовные истины и как они работают
  • Шаги и выздоровление
Глава 4. ЛИСТЬЯ, БУТОНЫ И ПЛОДЫ
  • Большая Книга
  • Истории выздоровления
Глава 5. ПИТАНИЕ
  • Плодородная почва: церковь как друг
  • Вода, кофе и прочее
  • Защита от жучков: игнорирование любых сект или деноминаций
  • Чистый воздух: дыхание новой жизни
  • Солнечный свет: лозунги
Глава 6. УГРОЗЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ
  • Фундаментализм и евангелический фанатизм
  • Неприятие церковью и ее лидерами
  • Высшая сила: какой я хочу ее видеть
  • Гностицизм движения «Новый Век»: спиритуализм и космический гуманизм
  • Изменения текста «шагов»
  • Научно-медицинское решение проблемы
ГЛАВА 7. НА ДРУГОЙ КОНЕЦ ЗЕМЛИ
  • Семя, посеянное в бывшем Советском Союзе
  • Скрещивание: другие «А»-группы
Глава 8. ЦЕРКОВЬ И «А»-ГРУППЫ: ПРИЗЫВ К ВЗАИМНОСТИ
  • «ОПОРА»— христианские 12-шаговые группы в России
  • Двенадцать шагов для христианской жизни
ПРИМЕЧАНИЯ
Views 284
Rating 4.1 / 5
Added 07.03.2024
Author brat Vadim
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4.1/5 (4)

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