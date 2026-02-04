Вебер - Бригит

Она необычная, свирепая, могущественная, но в тоже время грациозная. Ей неведомы границы, о ней говорят за океаном. Её образ повсюду - в культуре, в языке, обычаях, фольклоре, молитвах и даже песнях. Только божественное провидение способно создать такое идеальное единство образов. Она стоит на страже нежных и безмятежных вод ирландских колодцев и крепких валлийских соборов. Её можно увидеть в чудотворных храмах Гластонбери, изображённую как деву с пламенными солнечными волосами.

И она же есть на гаитянских вуду фресках, в виде лоа с бледным лицом в диком, вызывающем костюме, наблюдающей за кладбищем. В тоже время она святая покровительница Лойсейда (Нью-Йорк), стоящая с пастушьей сумкой над маленькой лисой. В Ирландии её имя звучит как Bhrble, Brig-eoit, Brigit. В Шотландии - Brigh, Bridi, Bridean, Briid. В Уэльсе - Bregit, Breit, Breid, Freit, Ffraid, Ffred, Fride. На территории современной Франции её называли Brigette или Britta, а в Англии - Brigitae или Brigantia. Богиня кузницы, наковальни, поэтов, художников и пророков. Покровительница исцеления, огня, войны, но в тоже время Богиня воды, любви и смерти. Она благословляет маленьких животных, охраняет детей-сирот и бросает вызов власти. Она прошла огромный путь от богини местной земли до христианской святой, и потом снова вернулась к образу современной общемировой богини. Такая уникальная, как и множество языков, что произносят её имя, воплощенная в творении, разрушении, возрождении и иногда противоречии - всё это богиня Бригит.

Мой учитель считает, что её культ настолько популярен, что способен заполнить собой всё духовное пространство. Например, существует много неоязыческих ковенов, поклоняющихся ей, и их просто невозможно сосчитать. Кроме того, есть сотни церквей, женских групп, общин и других духовных или нерелигиозных благотворительных организаций, посвящённых Бригит. Она везде и её нельзя отнести к какому-то конкретному вероисповеданию.

Кто же такая Бригит? Ее образ несёт в себе множество загадок. Почему богиня, чьё происхождение связано с землёй и с водами кельтского мира, постепенно и легко обретает влияние в других сферах жизни, в том числе и в тех, что находятся за тысячи миль от её родины? С чего начинается её путь и, что более интересно, кто она теперь?

Кортни Вебер - Бригит: история, тайна и магика кельтской богини

«Касталия», 2023. - 262 с.

ISBN 978-5-521-23851-4

Перевод: Алина Сорель

Кортни Вебер - Бригит: история, тайна и магика кельтской богини - Содержание

Посвящение

Глава 1. Кто такая Бригит?

Глава 2. Происхождение Бригит

Глава 3. Бригит Целительница: Госпожа Священных Вод

Глава 4. Бригит Бард: Богиня Искусств и Мастерства

Глава 5. Кузница и наковальня: Бригит как Богиня Огня

Глава 6. Богиня Дуба: Жертвенная Бригит

Глава 7. Богиня Битвы: Бригит Воительница

Глава 8. Имболк: Бригит - Богиня Весны, Мать и Повитуха

Глава 9. Бригит и животные

Глава 10. Магика Бригит

Эпилог

Благодарности

Библиография