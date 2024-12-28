УЧЕНИЕ БИБЛИИ О СЕБЕ САМОЙ

(БИБЛИОЛОГИЯ)

ВВЕДЕНИЕ

В этом разделе мы рассмотрим следующие темы:

— общие положения о Библии

— исторические данные о Библии

— практическое пользование Библией

— инспирация Библии

Прежде всего я хочу привести три основополагающих места об ”учении Библии о себе самой” в целом:

1. ”Все Писание богодухновенно” (2. Тим. 3:16) — это является великим притязанием Библии. Слово Божие говорит о себе, что оно дано Богом.

2. ”Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное” (Пс. 11:7).

Этот стих мы можем читать лишь в глубоком благоговении перед святым, совершенным Богом. Поразмыслим о сказанном здесь: семь раз Слова Божии прошли испытание: для сравнения здесь приведено очищение серебра. Какое значение имеют сегодня слова? Мы живем во время инфляции слов. Какую стоимость имеют слова человека в наше время?! Здесь же мы читаем, что Слова Господни очищены — молитвенно остановимся пред ними и будем слушать их, как Слова Господни.

3. ”Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия” (1. Кор. 1:18).

Сила — кто из вас испытал это? Библия говорит, что ее слова являются для спасаемых силой. Ежедневно мы можем видеть вокруг себя, что эти, для нас жизненно важные слова, являются для других юродством — Библия говорит ”для тех, кто погибает”

Х. Вебер - Краткие библейские курсы

В обработке миссии Фриденсштимме. - Издательство Фриденсштимме, 1985. – 188 с.

Х. Вебер - Краткие библейские курсы – Содержание

Содержание

УЧЕНИЕ БИБЛИИ О СЕБЕ САМОЙ

Введение

1-я тема: Общие положения о Библии

1-я глава: Язык и разделы Библии

2-я глава: Значение Библии

3-я глава: Действие и влияние Библии

2-я тема: Исторические данные о Библии

1-я глава: Канон Библии

2-я глава: Исследование текста

3-я тема: Пользование словом Божиим

1-я глава: Внутреннее свидетельство Духа Святого

2-я глава: Тихое время

4-я тема: Инспирация Библии

1-я глава: Свидетельство Библии

2-я глава: Последствия инспирации

УЧЕНИЕ БИБЛИИ О БОГЕ

Введение

1-я тема: Откровение Божие

1-я глава: Виды Божьего откровения

2-я глава: Имена Божии

2-я тема: Существо Божие

1-я глава: Триединство Божие

2-я глава: Свойства Божии

УЧЕНИЕ БИБЛИИ О ЧЕЛОВЕКЕ

Введение

1 -я тема: Происхождение и назначение человека

1-я глава: Сотворение человека

2-я глава: О назначении человека

3-я глава: Существо человека

2-я тема: Грех

1-я глава: Падение человека

2-я глава: Грех

УЧЕНИЕ БИБЛИИ О СПАСИТЕЛЕ

Введение

1-я тема: Приготовление спасения

1-я глава: Божий план спасения

2-я глава: Предвечность Иисуса Христа

2-я тема: Воплощение Иисуса Христа

1 -я глава: Две природы Иисуса Христа

2-я глава: Тройное служение Иисуса Христа

УЧЕНИЕ БИБЛИИ О СПАСЕНИИ

Введение

1-я тема: Смерть и воскресение Иисуса Христа

1-я глава: Смерть Иисуса Христа

2-я глава: Воскресение Иисуса Христа

2-я тема: Практическое принятие спасения

1-я глава: Обращение к Богу

2-я глава: Новая жизнь