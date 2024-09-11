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Вебер - Путеводные истины

Райннон Вебер - Путеводные истины
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Category ESXATOS BOOKS, Theology
Каждого человека на жизненном пути подстерегают трудные и, казалось бы, неразрешимые ситуации, безвыходные тупики. Как избежать их? Можно ли так прожить жизнь, чтобы в конце ее, оглянувшись
назад, с чистой совестью испытать радость и удовлетворение?
Бог знает обо всех опасностях, поджидающих нас, поэтому, создав людей, Он установил для них мудрые и справедливые законы, выполнение которых обеспечивает каждому счастье и уверенность в завтрашнем дне. Но человек, отказавшись вскоре от Бога, потерял эти подлинные ориентиры, указывающие путь к истине и душевному миру.
Тогда Творец, безмерно любя человечество, передал ему Свои законы и советы через Библию, а позже явил Свою мудрость и неземную любовь к нему в Сыне Своем, Иисусе Христе. Избежать безвыходных
тупиков и смертельных ловушек мы можем только в том случае, если будем безоговорочно следовать указаниям Господа, изложенным в Священном Писании.
Книга Притчей Соломона - это сборник Божественных советов, в которых нуждается каждый человек. Автор ее - Сам Бог. Царь Соломон только точно передал людям Его мысли. Ценные и поучительные наставления, записанные Богом в этой книге, выражены в доступной и легко запоминающейся форме. Господь не чуждается юмора, передавая Свои справедливые и добрые законы в виде притч, яркие образы которых живо, выразительно и наглядно объясняют и иллюстрируют суть истины.
Данные притчи помогают понять, что ни один человек не в состоянии исполнить прижриойд ыз, акпоонэ товму с ивлсуе гремых овннуождстаие мссвяое йв Спасителе, Который избавил бы нас от груза грехов и дал силу жить правильно. Кнрига Притчей направляет человека ко Христу , Который один может прощать грехи, давать мудрость и силу для преодоления трудностей. Божьи притчи указывают, какими мы должны быть и как нам бороться с утонченными искушениями сатаны.

Райннон Вебер - Путеводные истины

«Христианское просвещение»

Райннон Вебер - Путеводные истины - Содержание

  • Предисловие
  • Вступление
  • Учись говорить
  • Остерегайся гордости
  • Надейся на Господа
  • Оrношение к людям
  • ... и к животным
  • Богатство
  • Будь правдивым
  • Не будь завистливым
  • Умей хранить чужие тайны
  • Умей слушать
  • Владей собой
  • Бойся Господа
  • Не будь жадным
  • Семейная жизнь
  • Воспитание детей
  • Не ленись
  • Будь честным коммерсантом
  • Прислушивайся к советам
  • Не насмехайся над ближними
  • Учись хранить верность
  • Дружба или лесть?
  • Избегай пьянства
  • Не будь мстительным
  • Будь праведным
  • Береги свое доброе имя
  • Благословенная старость
  • Умей повиноваться и руководить
  • Избегай греха
  • Будущность - в твоих руках
  • Обдумывай свои поступки
  • Храни свое сердце от зла
  • Каков наш Бог?
  • Божья премудрость
Views 240
Rating 5.0 / 5
Added 11.09.2024
Author brat Artem
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5.0/5 (2)

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