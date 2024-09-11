Вебер - Путеводные истины
Каждого человека на жизненном пути подстерегают трудные и, казалось бы, неразрешимые ситуации, безвыходные тупики. Как избежать их? Можно ли так прожить жизнь, чтобы в конце ее, оглянувшись
назад, с чистой совестью испытать радость и удовлетворение?
Бог знает обо всех опасностях, поджидающих нас, поэтому, создав людей, Он установил для них мудрые и справедливые законы, выполнение которых обеспечивает каждому счастье и уверенность в завтрашнем дне. Но человек, отказавшись вскоре от Бога, потерял эти подлинные ориентиры, указывающие путь к истине и душевному миру.
Тогда Творец, безмерно любя человечество, передал ему Свои законы и советы через Библию, а позже явил Свою мудрость и неземную любовь к нему в Сыне Своем, Иисусе Христе. Избежать безвыходных
тупиков и смертельных ловушек мы можем только в том случае, если будем безоговорочно следовать указаниям Господа, изложенным в Священном Писании.
Книга Притчей Соломона - это сборник Божественных советов, в которых нуждается каждый человек. Автор ее - Сам Бог. Царь Соломон только точно передал людям Его мысли. Ценные и поучительные наставления, записанные Богом в этой книге, выражены в доступной и легко запоминающейся форме. Господь не чуждается юмора, передавая Свои справедливые и добрые законы в виде притч, яркие образы которых живо, выразительно и наглядно объясняют и иллюстрируют суть истины.
Данные притчи помогают понять, что ни один человек не в состоянии исполнить прижриойд ыз, акпоонэ товму с ивлсуе гремых овннуождстаие мссвяое йв Спасителе, Который избавил бы нас от груза грехов и дал силу жить правильно. Кнрига Притчей направляет человека ко Христу , Который один может прощать грехи, давать мудрость и силу для преодоления трудностей. Божьи притчи указывают, какими мы должны быть и как нам бороться с утонченными искушениями сатаны.
Райннон Вебер - Путеводные истины
«Христианское просвещение»
Райннон Вебер - Путеводные истины - Содержание
- Предисловие
- Вступление
- Учись говорить
- Остерегайся гордости
- Надейся на Господа
- Оrношение к людям
- ... и к животным
- Богатство
- Будь правдивым
- Не будь завистливым
- Умей хранить чужие тайны
- Умей слушать
- Владей собой
- Бойся Господа
- Не будь жадным
- Семейная жизнь
- Воспитание детей
- Не ленись
- Будь честным коммерсантом
- Прислушивайся к советам
- Не насмехайся над ближними
- Учись хранить верность
- Дружба или лесть?
- Избегай пьянства
- Не будь мстительным
- Будь праведным
- Береги свое доброе имя
- Благословенная старость
- Умей повиноваться и руководить
- Избегай греха
- Будущность - в твоих руках
- Обдумывай свои поступки
- Храни свое сердце от зла
- Каков наш Бог?
- Божья премудрость
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