Каждого человека на жизненном пути подстерегают трудные и, казалось бы, неразрешимые ситуации, безвыходные тупики. Как избежать их? Можно ли так прожить жизнь, чтобы в конце ее, оглянувшись

назад, с чистой совестью испытать радость и удовлетворение?

Бог знает обо всех опасностях, поджидающих нас, поэтому, создав людей, Он установил для них мудрые и справедливые законы, выполнение которых обеспечивает каждому счастье и уверенность в завтрашнем дне. Но человек, отказавшись вскоре от Бога, потерял эти подлинные ориентиры, указывающие путь к истине и душевному миру.

Тогда Творец, безмерно любя человечество, передал ему Свои законы и советы через Библию, а позже явил Свою мудрость и неземную любовь к нему в Сыне Своем, Иисусе Христе. Избежать безвыходных

тупиков и смертельных ловушек мы можем только в том случае, если будем безоговорочно следовать указаниям Господа, изложенным в Священном Писании.

Книга Притчей Соломона - это сборник Божественных советов, в которых нуждается каждый человек. Автор ее - Сам Бог. Царь Соломон только точно передал людям Его мысли. Ценные и поучительные наставления, записанные Богом в этой книге, выражены в доступной и легко запоминающейся форме. Господь не чуждается юмора, передавая Свои справедливые и добрые законы в виде притч, яркие образы которых живо, выразительно и наглядно объясняют и иллюстрируют суть истины.

Данные притчи помогают понять, что ни один человек не в состоянии исполнить прижриойд ыз, акпоонэ товму с ивлсуе гремых овннуождстаие мссвяое йв Спасителе, Который избавил бы нас от груза грехов и дал силу жить правильно. Кнрига Притчей направляет человека ко Христу , Который один может прощать грехи, давать мудрость и силу для преодоления трудностей. Божьи притчи указывают, какими мы должны быть и как нам бороться с утонченными искушениями сатаны.