Полжизни длится мой страстный роман с картами Таро. Они заставляют меня смеяться и плакать, приносят мне радость, сводят меня с ума. Я каждый день перемешиваю, тасую и раскладываю карты, но они по сей день вызывают во мне такое же любопытство и трепет, как и много лет назад. Я знаю, что в этом я не одинока, ведь завораживающая сила Таро манила людей веками.

Неважно, новичок ли вы в мире Таро, или вы читаете эту книгу, чтобы отточить свои навыки, вы — часть славной традиции, которой больше шестисот лет. Люди столетиями обращались к Таро за решением личных проблем, советами в любви, с денежными вопросами и за прогнозами касательно будущих событий. До того, как Таро стало общедоступным товаром, кверенту (человеку, который хочет получить ответ на вопрос) нужно было найти кого-то, кто сделал бы для него расклад. В наше время дела обстоят по-другому. Сегодня, когда Таро доступно всем, вы не только можете толковать карты для самих себя, но и во многих случаях это может быть предпочтительнее, чем обращаться к кому-то за консультацией. Несколько раз в год я обращаюсь к другим предсказателям, но в основном я делаю себе расклады сама.

Самостоятельное чтение карт помогает структурировать мысли. Если мы обдумываем изнурительную для нас проблему, даже одна карта, выбранная из колоды наугад, может помочь нам справиться с ситуацией. Мы можем обратиться к тарологу, чтобы он прочитал для нас карты и ответил на наши вопросы, но иногда послание карт под силу расшифровать только нам самим. Самостоятельное толкование карт — хороший способ перепроверить или подтвердить информацию, полученную от других тарологов. В некоторых случаях наши личные или духовные обстоятельства требуют, чтобы мы сделали себе расклад самостоятельно. Если мы толкуем карты для других, то чтение карт для себя — это отличная дополнительная практика и надежный способ изучения Таро.

Многие читатели согласятся с тем, что толковать карты самому себе довольно трудно. На моих уроках даже хорошие тарологи жаловались: «Я могу толковать карты для других, но не могу анализировать расклады, которые сделал себе». Это побудило меня организовать курс под названием: «Таро для одного: искусство толкования карт для себя». Так как курс стал популярным, я решила написать по нему книгу.

Курс «Таро для одного» разработан, чтобы вы могли создать для себя собственную систему взаимоотношений с картами. Я подробно опишу традиционные способы интерпретации образов Таро, но важно, чтобы вы оставались открытыми для своих личных интерпретаций. Когда мы подавляем личные реакции и цепляемся за традиционные значения (например: «В этой книге по Таро говорится, что эта карта означает прогресс, но моя ситуация определенно не прогрессирует... моя интерпретация, должно быть, неверна»), это чрезвычайно затрудняет работу по толкованию карт для себя, а в худшем случае и вовсе делает ее невозможной. Попробуйте подойти к чтению расклада с открытым сердцем и личными ассоциациями относительно карт.

Кортни Вебер - Таро для одного - Искусство толкования карт для себя

М.: «Касталия», 2024. — 284 с.

ISBN 978-5-521-24057-9

Кортни Вебер - Таро для одного – Содержание

Глава 1. Добро пожаловать в «чтение карт для себя»

Глава 2. Путешествие Дурака: история Таро и ваше место в ней

Глава 3. Карты Двора

Глава 4. Номерные карты Младших Арканов

Глава 5. Как распознать голос Таро

Глава 6. Перевернутые карты

Глава 7. Другие инструменты: чего не хватает вашим раскладам?

Глава 8. Когда делать расклады не стоит ....

Глава 9. Практика раскладов

Послесловие

Библиография