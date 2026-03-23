Вебер - Власть и политика

Вебер - Власть и политика
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science

Снижение интереса к классикам является, помимо прочего, одним из следствий общего упадка академической культуры. Требующие от читателя подчас огромного напряжения научные тексты Вебера оказываются непосильными для многих социальных ученых. У него берут (если вообще берут) самое ясное и, казалось бы, простое, чтобы потом отказаться от его схем в пользу других, еще более простых и непродуктивных. Нет ничего проще, чем приписать Веберу (неважно, соглашаясь или споря с ним) утверждения вроде того, что капитализм родился благодаря протестантской этике, харизма — это безоглядная любовь к вождю, а бюрократ рационален. В них не будет полной неправды, но только такая правда хуже всякой лжи.

Макс Вебер - Власть и политика

М. Вебер ; [пер. с нем. Б. М. Скуратова, А. Ф. Филиппова; вступ. ст. А. Ф. Филиппова; комм. Т. А. Дмитриева, А. Ф. Филиппова].

М. : РИПОЛ классик, 2017. — 432 с.

(Философия власти с Александром Филипповым).

ISBN 978-5-386-09856-8

Макс Вебер - Власть и политика - Содержание

А. Ф. Филиппов. СОЦИОЛОГИЯ И ПРОКЛЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО

Макс Вебер. ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА (сборник)

  • Парламент и правительство в новой Германии К политической критике чиновничества и партийной жизни (1918)

  • Предварительное замечание

    • I. Наследие Бисмарка

    • II. Господство чиновников и политическое лидерство

    • III. Публичный характер управления и выборы политических лидеров

    • IV. Господство чиновников во внешней политике

    • V. Парламентаризация и демократизация

    • VI. Парламентаризация и федерализм

  • Политика как призвание и профессия

  • Основные социологические понятия

    • I. Методические основы

    • II. Понятие социального действования

КОММЕНТАРИИ

