Обиход Святому Архистратигу Божию Михаилу

Ве - ли – ча - - - ем Ве - ли – ча - - - ем вас,

свя - тый Ар - хи - стра - ти - же Бо - жий Ми – ха – и – ле

Ар - хан - re - ли и Ан - re - ли и вся во - ин - ства,

Хе - ру - ви - мы и Се - ра - фи - мы ела - вя - щи - я Гос - по – да

1. Творяй Ангелы Своя дух и, и слуги Своя пламень ог - нен-ный.

2. Благословите Господа вси Ангели Его.

3. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим: и пред Ангелы воспою Тебе.

Величания Киевского распева

Редактор-составитель М. И. Ващенко ;

Санкт-Петербург, Издательство Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, 2017 г. — 80 с.

ISBN 978-5-906627-33-9

Величания Киевского распева - Содержание

Предисловие

1. Рождеству Пресвятой Богородицы (Обиход)

2. Рождеству Пресвятой Богородицы (гарм. В.Фатеева)

3. Воздвижению Честного Креста Господня (Обиход)

4. Воздвижению Честного Креста Господня (гарм. В.Фатеева)

5. Введению во храм Пресвятой Богородицы (Обиход)

6. Введению во храм Пресвятой Богородицы (гарм. В.Фатеева)

7. Рождеству Христову (Обиход)

8. Рождеству Христову (гарм. В.Фатеева)

9. Богоявлению Господню (Обиход)

10. Богоявлению Господню (гарм. В.Фатеева)

11. Сретению Господню (Обиход)

12. Сретению Господню (гарм. В.Фатеева)

13. Благовещению Пресвятой Богородицы (Знаменного распева)

14. Благовещению Пресвятой Богородицы (Киевского распева)

15. Благовещению Пресвятой Богородицы (гарм. В.Фатеева)

16. Благовещению Пресвятой Богородицы (муз. Д.Бортнянского)

17. В Неделю Ваий (Обиход)

18. В Неделю Ваий (гарм. В.Фатеева)

19. Вознесению Господню (Обиход)

20. Вознесению Господню (гарм. В.Фатеева)

21. В Неделю Пятидесятницы (Обиход)

22. В Неделю Пятидесятницы (гарм. В.Фатеева)

23. Преображению Господню (Обиход)

24. Преображению Господню (гарм. В.Фатеева)

25. Успению Пресвятой Богородицы (Обиход)

26. Успению Пресвятой Богородицы (гарм. В.Фатеева)

27. В Неделю Антипасхи (Обиход)

28. В Неделю Антипасхи (гарм. В.Фатеева)

29. Нерукотворенному Образу Спасителя (Обиход)

30. Св. Архангелам и Ангелам (Обиход)

31. Св. Архангелам и Ангелам (гарм. В.Фатеева)

32. Покрову Пресвятой Богородицы (Обиход)

33. Покрову Пресвятой Богородицы (гарм. В.Фатеева)

34. Пресвятой Богородице - общее (Обиход)

35. Пресвятой Богородице - общее (гарм. В.Фатеева)

36. Пресв. Богородице пред иконой Ея Иверской (Обиход)

37. Пресв. Богородице пред иконой Ея Иверской (гарм. В.Фатеева)

38. Пресв. Богородице пред иконой Ея Знамение (Обиход)

39. Рождеству св. Иоанна Предтечи (Обиход)

40. Рождеству св. Иоанна Предтечи (гарм. В.Фатеева)

41. Усекновению главы св. Иоанна Предтечи (Обиход)

42. Усекновению главы св. Иоанна Предтечи (гарм. В.Фатеева)

43. Обретению главы св. Иоанна Предтечи (Обиход)

44. Св. апостолу и ев. Иоанну Богослову (Обиход)

45. Св. апостолу и ев. Иоанну Богослову (гарм. В.Фатеева)

46. Свв. первоверховным апп. Петру и Павлу (Обиход)

47. Свв. первоверховным апп. Петру и Павлу (гарм. В.Фатеева)

48. Свв. равноапостольным Мефодию и Кириллу (Обиход)

49. Св. равноапостольному кн. Владимиру (Обиход)

50. Св. равноапостольному кн. Владимиру (гарм. В.Фатеева)

51. Св. равноапостольной княгине Ольге (Обиход)

52. Св. пророку Илии (Обиход)

53. Св. пророку Илии (гарм. В.Фатеева)

54. Трием Святителям (Обиход)

55. Святителю Николаю - общее святителю (Обиход)

56. Святителю Николаю - общее святителю (гарм. В.Фатеева)

57. Св. благоверному кн. Александру Невскому (Обиход)

58. Св. благоверному кн. Александру Невскому (гарм. В.Фатеева)

59. Св. великомуч. и победоносцу Георгию (Обиход)

60. Св. великомуч. и победоносцу Георгию (гарм. В.Фатеева)

61. Св. великомуч. и целителю Пантелеймону (Обиход)

62. Св. великомуч. и целителю Пантелеймону (гарм. В.Фатеева)

63. Св. великомученице Екатерине (Обиход)

64. Св. великомученице Екатерине (гарм. В.Фатеева)

65. Преподобному Сергию - общее преподобному (Обиход)

66. Преподобному Сергию - общее преподобному (гарм. В.Фатеева)

67. Апостолу - общее (Обиход)

68. Мученику - общее (Обиход)

69. Мученице - общее (Обиход)

70. Преподобной - общее (Обиход)

71. Святому Архистратигу Божию Михаилу (Обиход)

72. Святому Архистратигу Божию Михаилу (гарм. В.Фатеева)

Величания Киевского распева - Предисловие

В праздники Господские, Богородичные, великих и местночтимых святых, в которые, по Церковному Уставу, положено совершать всенощное бдение или полиелей, после полиелейных псалмов поются величания со стихами избранных псалмов.

В XIII веке вначале появились избранные псалмы с припевом «аллилуиа», которые присоединялись к полиелейным псалмам (134 и 135).

По содержанию избранные псалмы представляют собрание стихов, взятых из Псалтири, применительно к праздникам.

Собирателем избранных псалмов был Никифор Влеммид, византийский монах, общественный деятель, автор многих сочинений.

В XIV-XV веках в Славянских Церквах для большей торжественности богослужений вместо припева «аллилуиа» к избранным псалмам создаются специальные величания. Их авторами были некий блаженный Макарий и валашский монах Филофей. В составлении особых величаний в честь русских святых принимали участие другие авторы.

В богослужебной практике Русской Православной Церкви на праздничной утрене в первый и последний раз величания поются духовенством. Хоровому пению величаний предшествуют стихи избранных псалмов.

При соединении двух праздников величания поются попеременно со своими стихами. Если праздники богородичные и в честь святых совпадают с воскресным днём, то обычно величание поётся один раз духовенством между полиелейными псалмами и тропарями по «непорочных».

Кроме утрени величания поются после Литургии в составе праздничных «славлений», на молебнах и крестных ходах, при перенесении мощей святых и в других случаях.

В настоящее время в русской церковной практике при пении величаний используется обиходный напев знаменного и киевского распевов в разных гармонизациях. Имеются также и авторские сочинения на тексты величаний: Б.М.Додонова, А.Ф.Шишкина, В.И.Зинченко, А.В.Александрова и других композиторов.

В данном сборнике собраны величания годового круга киевского распева по Обиходу Придворной певческой капеллы под редакцией Н.И.Бахметева и в гармонизации В.А.Фатеева.

В обиходном варианте величания киевского распева имеют 4-е мелодические строки. 1-я строка ставится в начале, 2-я строка имеет два варианта: 1-й вариант используется в величаниях Господских праздников, 2-й вариант во всех остальных величаниях и повторяется после 3-й строки при наличии пространного текста величаний. 4-я, строка, заключительная, звучит в тональности второй ступени от основного тона (Соль-мажора) и заканчивается кадансом 2-го рода.

Ващенко М.И.