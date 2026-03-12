Книга «Величайший из всех даров», выпущенная в 2003 году издательством «ПРИНТКОРП», представляет собой лаконичное и доступное изложение ключевых библейских событий, ориентированное на широкую аудиторию, включая детей и тех, кто только начинает знакомство со Священным Писанием. Основная цель издания — в краткой форме проследить историю человечества от его истоков до искупительной жертвы Христа. Главная идея книги заложена в её названии: величайшим даром для людей является сам Иисус Христос, Его жизнь, смерть и воскресение, открывающие путь к восстановлению отношений с Богом.

Содержательная часть книги построена как последовательная хроника спасения. Она начинается с истории сотворения первых людей и трагедии грехопадения, объясняя причину разделения человека и Творца. Далее повествование переходит к земному пути Иисуса: от Его чудесного рождения до служения, исцелений и проповеди о любви. Особое внимание уделено последним дням жизни Спасителя — Его аресту, крестной смерти и торжествующему воскресению. Завершается книга важным духовным вопросом о нынешнем пребывании Христа, переводя исторический рассказ в плоскость личных отношений верующего и Бога.

Текст написан в очень простом, ясном и доверительном стиле, что позволяет легко усваивать глубокие теологические истины. Книга небольшого объема (32 страницы) идеально подходит для первого ознакомления с Евангелием или для использования в качестве пособия в воскресных школах. Работа выполняет важную миссионерскую задачу, напоминая читателю о том, что события двухтысячелетней давности имеют прямое и решающее значение для каждого человека сегодня. Это чтение, которое приглашает принять «величайший дар» веры и обрести надежду, основанную на живом присутствии Христа.

Минск: ПРИНТКОРП, 2003. – 32 с.

ISBN 1-896658-43-1

