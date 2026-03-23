Величко - Святые императоры Византии

Нужно знать нравы тех времен, чтобы представить глубину чувств св. Елены к Констанцию Хлору, если она решилась оставить отчий дом и променять пусть и незамысловатую, но привычную судьбу периферийной девушки на довольно сомнительный статус конкубинки (содержанки, наложницы) римского офицера. Очевидно, чувство было взаимным, поскольку, когда в 293 г. в силу политических обстоятельств Хлор был вынужден жениться на другой женщине, он не оставил свою первую любовь. Едва ли это официальное расставание многое изменило в личных чувствах двух любящих людей. И хотя известий об этом периоде жизни св. Елены практически не сохранилось, очевидно, что она находилась неподалеку от Констанция. По крайней мере, как гласят документальные свидетельства, она отдала часть своего дворца в Трире под христианский храм, из чего следует, что жила она довольно обеспеченно.

Став одним из двух императоров Рима (вторым был некоторое время правитель Востока Лициний), ее царственный сын немедленно приблизил ее к себе и наделил высоким саном. В 318 г. началась чеканка монет с ее изображением, что само по себе являлось далеко не рядовым событием. А в 324 г. святой император удостоил ее величественнейшим титулом «августа». Относительно принадлежности св. Елены к христианской Церкви окончательной ясности нет. По одним свидетельствам, она с юности была знакома с христианским учением и оказала некоторое влияние на религиозные чувства сына. По другим, приобщение к Церкви случилось гораздо позднее и под влиянием самого св. Константина Великого. Впрочем, эти детали, важные в других ситуациях, в данном случае имеют откровенно второстепенное значение. Важно лишь то, что подобно ее сыну св. Елена немедленно и полностью вручила себя Христу, что не осталось невознагражденным.

Величко Алексей - Святые императоры Византии

М.: Вече,

2017, 544 с.: ил.

ISBN 978-5-4444-3730-8

Величко Алексей - Святые императоры Византии - Содержание

ВВЕДЕНИЕ