Величко - Святые императоры Византии

Нужно знать нравы тех времен, чтобы представить глубину чувств св. Елены к Констанцию Хлору, если она решилась оставить отчий дом и променять пусть и незамысловатую, но привычную судьбу периферийной девушки на довольно сомнительный статус конкубинки (содержанки, наложницы) римского офицера. Очевидно, чувство было взаимным, поскольку, когда в 293 г. в силу политических обстоятельств Хлор был вынужден жениться на другой женщине, он не оставил свою первую любовь. Едва ли это официальное расставание многое изменило в личных чувствах двух любящих людей. И хотя известий об этом периоде жизни св. Елены практически не сохранилось, очевидно, что она находилась неподалеку от Констанция. По крайней мере, как гласят документальные свидетельства, она отдала часть своего дворца в Трире под христианский храм, из чего следует, что жила она довольно обеспеченно.
Став одним из двух императоров Рима (вторым был некоторое время правитель Востока Лициний), ее царственный сын немедленно приблизил ее к себе и наделил высоким саном. В 318 г. началась чеканка монет с ее изображением, что само по себе являлось далеко не рядовым событием. А в 324 г. святой император удостоил ее величественнейшим титулом «августа». Относительно принадлежности св. Елены к христианской Церкви окончательной ясности нет. По одним свидетельствам, она с юности была знакома с христианским учением и оказала некоторое влияние на религиозные чувства сына. По другим, приобщение к Церкви случилось гораздо позднее и под влиянием самого св. Константина Великого. Впрочем, эти детали, важные в других ситуациях, в данном случае имеют откровенно второстепенное значение. Важно лишь то, что подобно ее сыну св. Елена немедленно и полностью вручила себя Христу, что не осталось невознагражденным.
Величко Алексей - Святые императоры Византии
М.: Вече,
2017, 544 с.: ил.
ISBN 978-5-4444-3730-8
Величко Алексей - Святые императоры Византии - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ (306-337)
Глава 2. ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ ФЕОДОСИЙ I ВЕЛИКИЙ (379-395)
Глава 3. ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ ГОНОРИЙ (395-423)
Глава 4. СВЯТОЙ ФЕОДОСИЙ II МЛАДШИЙ (408-450) И СВЯТАЯ ЕВДОКИЯ (421-460)
Глава 5. ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ МАРКИАН (450-457) И ИМПЕРАТРИЦА СВЯТАЯ ПУЛЬХЕРИЯ (450-453)
Глава 6. ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ ЛЕВ I ВЕЛИКИЙ (457-474)
Глава 7. СВЯТОЙ БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ИМПЕРАТОР ЮСТИНИАН I ВЕЛИКИЙ (527-565) И ИМПЕРАТРИЦА СВЯТАЯ ФЕОДОРА
Глава 8. ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ МАВРИКИЙ (582-602)
Глава 9. ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ КОНСТАНТИН III НОВЫЙ (641)
Глава 10. ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ КОНСТАНТИН IV ПОГОНАТ (668-685)
Глава 11. ИМПЕРАТРИЦА СВЯТАЯ ИРИНА (797-802)
Глава 12. ИМПЕРАТРИЦА СВЯТАЯ ФЕОДОРА (842-856)
Глава 13. ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ НИКИФОР И ФОКА (963-969)
Глава 14. ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ ИОАНН III ДУКА ВАТАЦ (1222-1254)
Глава 15. ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ МАНУИЛ II ПАЛЕОЛОГ (1391-1425)
Глава 16. ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ КОНСТАНТИН XI ПАЛЕОЛОГ (1448-1453)
Глава 17. СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ЕЛЕНА, СВ. ЭЛИЯ ПЛАКИЛЛА, СВ. АРИАДНА, СВ. МАРКИАНА, СВ. СОСИПАТРА, СВ. ФЕВРОНИЯ, СВ. АНФУСА, СВ. ФЕОФАНИЯ, СВ. ИРИНА, СВ. МАРИЯ МОНГОЛЬСКАЯ, СВ. ИПОМОНИЯ, СВ. СТЕФАН, СВ. ИГНАТИЙ
No comments yet. Be the first!