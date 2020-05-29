Христианин в миру - Джузеппе Лаццати

Книга «Христианин в миру» — первое представление рус скому читателю произведений выдающегося итальянского мыс лителя и общественного деятеля Джузеппе Лаццати (1909—1986). В католическом мире он широко известен благодаря своим уси лиям по раскрепощению сознания христиан-мирян и полно кровному вовлечению их в жизнь общества и Церкви.

Статьи, переведенные на русский язык, демонстрируют разные грани его жизни и творчества: патрологические исследования, пре подавательскую деятельность, политические, общественные и религиозные инициативы, журнализм. Текстам предпосланы вступительное слово Эмилио Трезальти, нынешнего председа теля Братства «Христос-Царь», основанного Лаццати; преди словие игумена Вениамина (Новика); биографический очерк, написанный составителем сборника и переводчиком Михаи лом Талалаем. Для всех, кто неравнодушен к христианской проблематике.

Лаццати Дж. Христианин в миру: Избранные статьи и речи

СПб.: Фолио-Пресс, 2001.— 144 с.: ил.

ISBN 5-7627-0162-Х ББК 84

Лаццати Джузеппе - Христианин в миру - Содержание

Э. Трезальти. Западный «старец

Игумен Вениамин (Новик). Апостольская ответственность

М.Талалай. Парадоксальный гражданин

Джузеппе Лаццати - Избранные статьи и речи

Христиане как «душа мира» согласно документу II века

Экзегетика и поэтика Святого Амвросия Медиоланского

Христианская духовность мирян

Думать, дабы действовать

Вера и культура

Наша взаимная ответственность (поездка в СССР)

Миряне, освященные в миру и в Церкви

Духовное завещание

Лаццати Джузеппе - Христианин в миру - Апостольская ответственность

Христиане не отличаются от прочих людей ни стра ною, ни языком, ни житейскими обычаями. Но они все же представляют невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы; имеют участие во всем как граждане, но все терпят как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отече ство — чужая страна. Они находятся на земле, но их гражданство на небе. Они повинуются гражданским за конам, но они превосходят эти законы. Они любят всех, и всеми бывают преследуемы. Они делают добро, но их наказывают как злодеев; а когда их наказывают, они ра дуются, как будто им дали жизнь.

Что душа в теле — то христиане в мире.Такими удивительно точными, скромными, и в то же время тревожащими и волнующими словами описывается качество христианской жизни в одном из самых ранних христианских памятников, анонимном «Послании к Диогнету» (конец II века). Тревожащими, потому что они нам напоминают о чем-то несбывшемся в нашей жизни. Вол нующими, потому что еще не все потеряно, и что-то может еще исполниться. Здесь говорится не о монастырской жизни (монастырей тогда еще не было), таково было первона чальное христианство в миру. Позже, с образованием мо настырей, произошла некоторая духовная поляризация. Монахи давали обеты, к ним предъявлялись более высо кие требования. Миряне издали уважали монахов, но часто думали, что настоящее христианство им, мирянам, не по силам. Можно сказать, что в «Послании к Диогнету» со держится описательная характеристика того, что на рус ском языке называется емким словом «духовность».

Хри стианская духовность — это постоянная ориентация на Христа, на дух Его учения, это некоторое волевое усилие ко Христу. Это признание Его Истины, которая есть выс шее выражение истины вообще, и следование ей во всех ее проявлениях, прежде всего в личной и общественной жиз ни. Это способность все видеть в свете этой истины и не абсолютизировать относительное. Это то, что суховато можно назвать «христианской этикой».