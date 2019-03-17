Существуют такие вопросы, на которые ответить невозможно, но отвечать — можно и нужно. К их числу относятся вопросы о смысле жизни, разумности мира, причинах страдания. Универсальных ответов, которые могли бы с легкостью принять представители различных культур, этносов и идеологий, на эти вопросы не существует. Более того, каждое поколение должно отвечать на них самостоятельно, да, наверное, и каждый отдельный человек — тоже. Подобно тому, как фальшиво звучат моральные (в том числе теологические) штампы, — стереотипные ответы на вопрос о смысле страданий мало кого могут удовлетворить и утешить. Современный кризис христианской культуры в пространстве постмодернистского Запада в значительной степени обусловлен тем, что традиционные клишированные ответы на экзистенциальные вопросы более не удовлетворяют современного человека, равно как неинтересны ему жонглирования Законом и Евангелием. Сложность и многоплановость мира, драматизм переживаемого момента истории трудно вместить в какие-либо рациональные границы. Вопросы о смысле происходящего превращаются в мрачный призрак, преследующий и пугающий современного человека, когда он остается один на один со своею совестью и с Богом. В этом отношении книга Лейфа Андерсена не дает ответа на поставленные выше вопросы. Если читатель ожидает от нее разрешение того мучительного состояния духа, которое философы именуют экзистенциальным кризисом, то его ждет разочарование. Основное достоинство рецензируемой книги я вижу именно в том, что она не навязывает читателю готовых решений в духе Краткого курса истории ВКП(б), который, как известно, был мерою всех вещей: существующих — мерою их существования и несуществующих — мерою их несуществования. Если бы книга Лейфа Андерсена претендовала на подобный статус универсального ключа ко всем тайнам человеческого существования, она, безусловно, превратилась бы в одно из существующих богословских клише: в набор очень хороших, очень правильных и хорошо всем известных положений, от которых никому не делается теплее или холоднее. Андерсен Лейф - Боже, почему Ты спишь? СПб.: ООО «Издательство Светоч», 2018.-240 стр. ISBN 978-5-904630-24-9

Андерсен Лейф - Боже, почему Ты спишь? - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I 1. ЗАГАДКА СПЯЩЕГО БОГА

2. ОТВЕТ ЕСТЬ A. Объяснение или проповедь Б. Страдание — враг и милость B. Бог — творец страдания

3. ОТКУДА ПРОИСХОДИТ СТРАДАНИЕ? A. Мы сами избрали страдание Б. Сам Бог избрал страдание B. Отче наш Г Он исполнен любви во всем, что делает

4. САТАНА ИЛИ БОГ A. Сильный и сильнейший Б. Вина человека, ответственность Бога B. Причиненное самому себе, незаслуженное

5. В ЧЕМ СМЫСЛ? A. «Смысл страдания» Б. Неисследимый Бог B. На пути к радости в невзгодах Г Стоящий рядом с Богом

6. ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ A. «Я хочу состязаться с Богом» Б. «О чем ни попросите...» B. «Благодаря всегда за все...»

7. ПОЭТОМУ A. Спасение Б. Нищета B. Богатство Г Надежда

8. ЗАЩИТАЖИЗНИ КАК ОНА ЕСТЬ ЧАСТЬ II 9. ЕВАНГЕЛИЕ О СОКРЫТОМ БОГЕ A. Христианство — вера, которая разочаровывает Б. Освобождающая вера под крестом B. Поэтому Г. Теология славы Д. Кьеркегор как теолог креста

10. СЛАБОСТЬ БОГА A. Границы всемогущества Б. Погибель как камень преткновения B. О рабстве воли и Божьем предопределении

11. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ И НОВЫЙ ЗАВЕТ A. Библия неделима Б. Библия разделена B. После Христа

ПЕРЕЧЕНЬ ЦИТИРУЕМЫХ ФРАГМЕНТОВ БИБЛИИ

Андерсен Лейф - Боже, почему Ты спишь? - Загадка спящего Бога

Заголовок книги — не провокация. Это цитата: Восстань, что спишь, Господи! Пробудись, не отринь навсегда. Пс. 43:24 Библии прекрасно знаком самый большой страх и, казалось бы, у нашего времени есть патент на этот страх: страх перед тем, что Бог ушел. Мы не спрашиваем, существует ли Бог вообще, но снова и снова задаемся вопросом о том, где Он. Повернулся ли Он к нам спиной? Уснул ли Он? Чем же Он занимается? И над этим вопросом люди не размышляют в одиночестве. С ошеломляющей прямотой детей Божьих они вопиют к этому непостижимому Богу и спрашивают о том, почему Он не пробуждается быстро. В чем же смысл всего этого?

Смысл того, что Он оставил нас, взывающих к Нему, смысл того, что Он позволил нам остаться в одиночестве, плакать и кричать в пустое, тихое небо? Если говорить о Боге с неверующими людьми, раньше или позже непременно возникнет вопрос, который может послужить решающим аргументом против веры в Бога: «Как может существовать любящий Бог, когда... и т.д.». Часто это говорится с торжеством, как будто они сами выдумали этот аргумент: «...когда в мире есть так много зла?» Мы привыкли (и часто вполне правомерно) слышать это как теоретическое возражение, цель которого — рассуждать о Боге с ком־ фортной дистанции. К сожалению, оказывается, что ответить на этот вопрос трудно.

Поэтому мы проявляем нетерпение: «О нет, не нужно опять этих старых клише, неужели они не могут найти вопросы получше?» Нет, не могут. И мы тоже не можем. Едва ли есть какой-нибудь более мучительный вопрос или какой-либо более уместный аргумент против веры в любящего Бога. И если на него трудно ответить в ходе жаркой дискуссии или теоретически, за письменным столом, можно подумать, что на него совершенно невозможно ответить в реальной жизни. Что сказать родителям, маленький сын которых получил травму и умер у них на глазах? Что христианство может сказать людям, которые ходят, шатаясь, как живые трупы, в концлагере? Что я могу сказать самому себе в тот день, когда моя жизнь разлетится на куски?