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Бонхеффер - Псалтирь - О душепопечении

Псалтирь - библейский молитвенник - Дитрих Бонхеффер
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism
«Псалтирь» Дитриха Бонхёффера - это вызов индивидуалистическому, разделенному сознанию современного человека. Она помогает понять, как библейские псалмы могут стать личными молитвами каждого из нас. В своих лекциях о душепопечении, основываясь на собственном пастырском опыте, Бонхёффер затрагивает такие больные темы, как беседа с равнодушными, душепопечение о больных и умирающих и даже душепопечение о душепопечителях.
***
С 5 апреля 1943 до 8 октября 1944 гг. Бонхёффер провел в военной тюрьме Тегель. Вскоре охранники почувствовали, что слова этого пастора глубоко искренни и способны помогать другим. Они тайком переправляли его в камеры к заключенным, которые были близки к отчаянию. Они брали на хранение его рукописи: прозу и стихотворения, богословские работы. Они создали целую курьерскую службу для связи с семьей и с друзьями.
Он пережил тюрьму, не утратив живейшей восприимчивости ко всем впечатлениям, к смене времен года, ковровым бомбардировкам и напряженной атмосфере допросов, но родным и друзьям на свободе он писал:
«Принимайте с радостью все, с чем встречаетесь».

Он размышляет о милости участвовать в Христовом «бытии за других» в их страданиях и ведет с оставшимися на свободе друзьями разговор о прекрасной посюсторонности XIX века. Пастор заключенных, он отнюдь не пытается выстроить иной благочестивый мир рядом с этим, безбожным. И чудовищное потрясение при известии о неудаче 20 июля производит в нем переворот в понимании ответственности за общество, который дает ему силы с новой непреклонной решимостью выносить все то, что последовало затем.
***
Лекции «О душепопечении» Д. Бонхёффера выходят на русском языке впервые.
Перевод этой книги выполнен по изданию, опубликованному в 14 томе Собрания сочинений Д. Бонхёффера, подготовленного издательством Gütersloher (Dietrich Bonhoeffer, Werke, 17 Bde.). В оригинале за основу текста положена стенографическая запись лекций Бонхёффера, прочитанных в подпольной семинарии в Финкенвальде в течение девяти занятий в 1935/1936 гг. Бонхёффер повторял эти лекции с перестановками и
изменениями до учебного 1938/1939 гг.

Дитрих Бонхёффер - Псалтирь - библейский молитвенник - О Душепопечении

Пер. с нем.: А. Лейцина. О душепопечении: нелегальные лекции в Финкенвальде (1935 - 1937)
Пер. с нем.: Р. Штубеницкая. - М.: Центр «Нарния», 2006. - 192 с.
ISBN 5-901975-29-6

Дитрих Бонхёффер - Псалтирь - библейский молитвенник - О Душепопечении - Содержание

  • Дональд Марсден - Предисловие к русскому изданию
ПСАЛТИРЬ — библейский молитвенник
  • Эберхард Бетге - Предисловие к немецкому изданию
  • Псалом 1
  • «Господи, научи нас молиться!»
  • Учиться молиться во имя Иисуса
  • Молящиеся псалмами
  • Имена, музыка, стихотворная форма
  • Богослужение и псалмы
  • Классификация
  • Творение
  • Псалом 8
  • Закон
  • История спасения
  • Мессия
  • Псалом 21
  • Церковь
  • Жизнь
  • Страдание
  • Вина
  • Псалом 50
  • Враги
  • Псалом 72
  • Конец
  • Прошение о Духе жизни
  • Благословение утренней молитвы
  • Псалом 103
  • Эберхард Бетге - Несколько слов о жизни и творчестве Дитриха Бонхёффера
  • Мартин Лютер Предисловие к Псалтири 1528 г
О ДУШЕПОПЕЧЕНИИ
  • Дмитрий Ватуля
  • Предисловие
  • I. Задачи душепопечения
  • II. Закон и Евангелие в душепопечении
  • III. Посещение на дому
  • IV. Беседа с равнодушными
  • V. Душепопечение о больных и умирающих
  • VI. Искушаемый человек
  • VII. Душепопечение о душепопечителях
  • VIII. Исповедь

Дитрих Бонхёффер - Псалтирь - библейский молитвенник - О Душепопечении - Предисловие к русскому изданию

2006 году христианский мир отметил 100-летие со дня рождения Дитриха Бонхёффера - выдающегося немецкого богослова, пастора, проповедника, чье слово и вера оплачены мученической смертью. В гитлеровской Германии Бонхёффер был одним из основателей Исповедующей церкви, в отличие от официальной, не поддержавшей нацистскую идеологию. В годы войны он мог спокойно и безбедно жить в США, преподавать в университетах, писать научные труды, тем не менее, он вернулся на родину и, наверняка зная, что его ждет гибель, присоединился к Сопротивлению. Он был арестован в 1943 г. и через два года, 9 апреля 1945 г. - всегоза месяц до победы - казнен в концлагере Флоссенбург.
К сожалению, один из самых интересных и глубоких христианских мыслителей и богословов XX века почти незнаком российскому читателю - изданы только три его книги*.
В нашем сборнике впервые на русском языке выходят две книги Бонхёффера, любезно предоставленные немецкими издательствами MBK-Verlag и Chr. Keiser Gütersloher Verlaghaus. Они лаконичны, невелики по объему и необыкновенно емкие по смыслу и кругу поднятых проблем.
«Псалтирь - библейский молитвенник» написана в 1939 г., но не утратила актуальности и по сей день. Эта книга - пламенный вызов индивидуалистичному, разделенному сознанию современного человека. Она помогает понять, как во Христе библейские псалмы становятся личными молитвами - плачем и благодарением нашего сердца.
Вторая книга - «О душепопечении» - записи лекций Бонхёффера, сделанные студентами в 1937 г., когда он был вынужден нелегально проповедовать и преподавать в семинарии в Финкенвальде (Померания). Несмотря на конспективность изложения, в книге отпечаталась живая бонхёфферовская мысль, удивительно проникновенная, ясная и смелая.
В книге говорится о болезненных и скрытых сторонах нашей церковности: равнодушии, нераскаянности, ожесточенности, требующих врачевания и исцеления. В ней показана таинственная суть душепопечения - в трудных отношениях священника, пастора с равнодушными, больными, умирающими и теми, кто печется о душах.
Надеемся, что наша книга будет интересна не только служителям, но и каждому вдумчивому читателю, способному увидеть в ней обращение к самому себе.
Дональд Марсден, президент Центра «Нарния», 2006
*Бонхёффер, Д. Хождение вслед. - М.: РГГУ, 2002.
Следуя Христу. - М.: «Бук Чембэр Интернэшнл», 1992.
Сопротивление и покорность. - М.: Прогресс, 1994.
Views 3 288
Rating 4.5 / 5
Added 22.11.2018
Author brat Dorian
Rate this publication:
4.5/5 (17)

Comments (6 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
Эльвира Жейдс 6 years ago

не могу скачать, вообще не вижу, где это можно сделать

 
V
vall3000 9 years ago

Спасибо!

 
V
vall3000 10 years ago
...никак не пойму - и где и как читать?
N
Natalya_53 13 years ago
Спасибо за книгу!
T
Tov 13 years ago
Душепопечение о душепопечителях - сильно. Спасибо за книгу!

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