ПСАЛТИРЬ — библейский молитвенник

«Псалтирь» Дитриха Бонхёффера - это вызов индивидуалистическому, разделенному сознанию современного человека. Она помогает понять, как библейские псалмы могут стать личными молитвами каждого из нас. В своих лекциях о душепопечении, основываясь на собственном пастырском опыте, Бонхёффер затрагивает такие больные темы, как беседа с равнодушными, душепопечение о больных и умирающих и даже душепопечение о душепопечителях.

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С 5 апреля 1943 до 8 октября 1944 гг. Бонхёффер провел в военной тюрьме Тегель. Вскоре охранники почувствовали, что слова этого пастора глубоко искренни и способны помогать другим. Они тайком переправляли его в камеры к заключенным, которые были близки к отчаянию. Они брали на хранение его рукописи: прозу и стихотворения, богословские работы. Они создали целую курьерскую службу для связи с семьей и с друзьями. Он пережил тюрьму, не утратив живейшей восприимчивости ко всем впечатлениям, к смене времен года, ковровым бомбардировкам и напряженной атмосфере допросов, но родным и друзьям на свободе он писал: «Принимайте с радостью все, с чем встречаетесь».

Он размышляет о милости участвовать в Христовом «бытии за других» в их страданиях и ведет с оставшимися на свободе друзьями разговор о прекрасной посюсторонности XIX века. Пастор заключенных, он отнюдь не пытается выстроить иной благочестивый мир рядом с этим, безбожным. И чудовищное потрясение при известии о неудаче 20 июля производит в нем переворот в понимании ответственности за общество, который дает ему силы с новой непреклонной решимостью выносить все то, что последовало затем. *** Лекции «О душепопечении» Д. Бонхёффера выходят на русском языке впервые. Перевод этой книги выполнен по изданию, опубликованному в 14 томе Собрания сочинений Д. Бонхёффера, подготовленного издательством Gütersloher (Dietrich Bonhoeffer, Werke, 17 Bde.). В оригинале за основу текста положена стенографическая запись лекций Бонхёффера, прочитанных в подпольной семинарии в Финкенвальде в течение девяти занятий в 1935/1936 гг. Бонхёффер повторял эти лекции с перестановками и

изменениями до учебного 1938/1939 гг.

Дитрих Бонхёффер - Псалтирь - библейский молитвенник - О Душепопечении

Пер. с нем.: А. Лейцина. О душепопечении: нелегальные лекции в Финкенвальде (1935 - 1937)

Пер. с нем.: Р. Штубеницкая. - М.: Центр «Нарния», 2006. - 192 с.

ISBN 5-901975-29-6

Дитрих Бонхёффер - Псалтирь - библейский молитвенник - О Душепопечении - Содержание

Дональд Марсден - Предисловие к русскому изданию ПСАЛТИРЬ — библейский молитвенник

Эберхард Бетге - Предисловие к немецкому изданию

Псалом 1

«Господи, научи нас молиться!»

Учиться молиться во имя Иисуса

Молящиеся псалмами

Имена, музыка, стихотворная форма

Богослужение и псалмы

Классификация

Творение

Псалом 8

Закон

История спасения

Мессия

Псалом 21

Церковь

Жизнь

Страдание

Вина

Псалом 50

Враги

Псалом 72

Конец

Прошение о Духе жизни

Благословение утренней молитвы

Псалом 103

Эберхард Бетге - Несколько слов о жизни и творчестве Дитриха Бонхёффера

Мартин Лютер Предисловие к Псалтири 1528 г

О ДУШЕПОПЕЧЕНИИ

Дмитрий Ватуля

Предисловие

I. Задачи душепопечения

II. Закон и Евангелие в душепопечении

III. Посещение на дому

IV. Беседа с равнодушными

V. Душепопечение о больных и умирающих

VI. Искушаемый человек

VII. Душепопечение о душепопечителях

VIII. Исповедь

Дитрих Бонхёффер - Псалтирь - библейский молитвенник - О Душепопечении - Предисловие к русскому изданию

2006 году христианский мир отметил 100-летие со дня рождения Дитриха Бонхёффера - выдающегося немецкого богослова, пастора, проповедника, чье слово и вера оплачены мученической смертью. В гитлеровской Германии Бонхёффер был одним из основателей Исповедующей церкви, в отличие от официальной, не поддержавшей нацистскую идеологию. В годы войны он мог спокойно и безбедно жить в США, преподавать в университетах, писать научные труды, тем не менее, он вернулся на родину и, наверняка зная, что его ждет гибель, присоединился к Сопротивлению. Он был арестован в 1943 г. и через два года, 9 апреля 1945 г. - всегоза месяц до победы - казнен в концлагере Флоссенбург. К сожалению, один из самых интересных и глубоких христианских мыслителей и богословов XX века почти незнаком российскому читателю - изданы только три его книги*.