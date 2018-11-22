ПСАЛТИРЬ — библейский молитвенник

Бонхеффер - Псалтирь - О душепопечении
«Псалтирь» Дитриха Бонхёффера - это вызов индивидуалистическому, разделенному сознанию современного человека. Она помогает понять, как библейские псалмы могут стать личными молитвами каждого из нас. В своих лекциях о душепопечении, основываясь на собственном пастырском опыте, Бонхёффер затрагивает такие больные темы, как беседа с равнодушными, душепопечение о больных и умирающих и даже душепопечение о душепопечителях.
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С 5 апреля 1943 до 8 октября 1944 гг. Бонхёффер провел в военной тюрьме Тегель. Вскоре охранники почувствовали, что слова этого пастора глубоко искренни и способны помогать другим. Они тайком переправляли его в камеры к заключенным, которые были близки к отчаянию. Они брали на хранение его рукописи: прозу и стихотворения, богословские работы. Они создали целую курьерскую службу для связи с семьей и с друзьями.
Он пережил тюрьму, не утратив живейшей восприимчивости ко всем впечатлениям, к смене времен года, ковровым бомбардировкам и напряженной атмосфере допросов, но родным и друзьям на свободе он писал:
«Принимайте с радостью все, с чем встречаетесь».
Он размышляет о милости участвовать в Христовом «бытии за других» в их страданиях и ведет с оставшимися на свободе друзьями разговор о прекрасной посюсторонности XIX века. Пастор заключенных, он отнюдь не пытается выстроить иной благочестивый мир рядом с этим, безбожным. И чудовищное потрясение при известии о неудаче 20 июля производит в нем переворот в понимании ответственности за общество, который дает ему силы с новой непреклонной решимостью выносить все то, что последовало затем.
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Лекции «О душепопечении» Д. Бонхёффера выходят на русском языке впервые.
Перевод этой книги выполнен по изданию, опубликованному в 14 томе Собрания сочинений Д. Бонхёффера, подготовленного издательством Gütersloher (Dietrich Bonhoeffer, Werke, 17 Bde.). В оригинале за основу текста положена стенографическая запись лекций Бонхёффера, прочитанных в подпольной семинарии в Финкенвальде в течение девяти занятий в 1935/1936 гг. Бонхёффер повторял эти лекции с перестановками и
изменениями до учебного 1938/1939 гг.
изменениями до учебного 1938/1939 гг.
Дитрих Бонхёффер - Псалтирь - библейский молитвенник - О Душепопечении
Пер. с нем.: А. Лейцина. О душепопечении: нелегальные лекции в Финкенвальде (1935 - 1937)
Пер. с нем.: Р. Штубеницкая. - М.: Центр «Нарния», 2006. - 192 с.
ISBN 5-901975-29-6
Дитрих Бонхёффер - Псалтирь - библейский молитвенник - О Душепопечении - Содержание
- Дональд Марсден - Предисловие к русскому изданию
ПСАЛТИРЬ — библейский молитвенник
- Эберхард Бетге - Предисловие к немецкому изданию
- Псалом 1
- «Господи, научи нас молиться!»
- Учиться молиться во имя Иисуса
- Молящиеся псалмами
- Имена, музыка, стихотворная форма
- Богослужение и псалмы
- Классификация
- Творение
- Псалом 8
- Закон
- История спасения
- Мессия
- Псалом 21
- Церковь
- Жизнь
- Страдание
- Вина
- Псалом 50
- Враги
- Псалом 72
- Конец
- Прошение о Духе жизни
- Благословение утренней молитвы
- Псалом 103
- Эберхард Бетге - Несколько слов о жизни и творчестве Дитриха Бонхёффера
- Мартин Лютер Предисловие к Псалтири 1528 г
О ДУШЕПОПЕЧЕНИИ
- Дмитрий Ватуля
- Предисловие
- I. Задачи душепопечения
- II. Закон и Евангелие в душепопечении
- III. Посещение на дому
- IV. Беседа с равнодушными
- V. Душепопечение о больных и умирающих
- VI. Искушаемый человек
- VII. Душепопечение о душепопечителях
- VIII. Исповедь
Дитрих Бонхёффер - Псалтирь - библейский молитвенник - О Душепопечении - Предисловие к русскому изданию
2006 году христианский мир отметил 100-летие со дня рождения Дитриха Бонхёффера - выдающегося немецкого богослова, пастора, проповедника, чье слово и вера оплачены мученической смертью. В гитлеровской Германии Бонхёффер был одним из основателей Исповедующей церкви, в отличие от официальной, не поддержавшей нацистскую идеологию. В годы войны он мог спокойно и безбедно жить в США, преподавать в университетах, писать научные труды, тем не менее, он вернулся на родину и, наверняка зная, что его ждет гибель, присоединился к Сопротивлению. Он был арестован в 1943 г. и через два года, 9 апреля 1945 г. - всегоза месяц до победы - казнен в концлагере Флоссенбург.
К сожалению, один из самых интересных и глубоких христианских мыслителей и богословов XX века почти незнаком российскому читателю - изданы только три его книги*.
В нашем сборнике впервые на русском языке выходят две книги Бонхёффера, любезно предоставленные немецкими издательствами MBK-Verlag и Chr. Keiser Gütersloher Verlaghaus. Они лаконичны, невелики по объему и необыкновенно емкие по смыслу и кругу поднятых проблем.
«Псалтирь - библейский молитвенник» написана в 1939 г., но не утратила актуальности и по сей день. Эта книга - пламенный вызов индивидуалистичному, разделенному сознанию современного человека. Она помогает понять, как во Христе библейские псалмы становятся личными молитвами - плачем и благодарением нашего сердца.
Вторая книга - «О душепопечении» - записи лекций Бонхёффера, сделанные студентами в 1937 г., когда он был вынужден нелегально проповедовать и преподавать в семинарии в Финкенвальде (Померания). Несмотря на конспективность изложения, в книге отпечаталась живая бонхёфферовская мысль, удивительно проникновенная, ясная и смелая.
В книге говорится о болезненных и скрытых сторонах нашей церковности: равнодушии, нераскаянности, ожесточенности, требующих врачевания и исцеления. В ней показана таинственная суть душепопечения - в трудных отношениях священника, пастора с равнодушными, больными, умирающими и теми, кто печется о душах.
Надеемся, что наша книга будет интересна не только служителям, но и каждому вдумчивому читателю, способному увидеть в ней обращение к самому себе.
Дональд Марсден, президент Центра «Нарния», 2006
*Бонхёффер, Д. Хождение вслед. - М.: РГГУ, 2002.
Следуя Христу. - М.: «Бук Чембэр Интернэшнл», 1992.
Сопротивление и покорность. - М.: Прогресс, 1994.
не могу скачать, вообще не вижу, где это можно сделать
Спасибо!