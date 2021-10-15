Зизиулас - Общение и инаковость
Современное богословие
Книга продолжает тему общения, заданную в более ранней работе «Бытие как общение».
На этот раз автор рассматривает проблему общения и в связи с вопросом об инаковости, показывая, что подлинная инаковость и подлинное своеобразие - как в личностном, так и церковном плане - всегда имеют свое основание не в отделении и обособлении, а именно в общении.
Подтверждение этому Зизиулас находит в трудах отцов церкви, в особенности в сочинениях преп. Максима Исповедника.
Зизиулас Иоанн. Общение и инаковость. Новые очерки о личности и церкви
Пер. с англ. (Серия «Современное богословие»).
М.: Издательство ББИ, 2012.-xii + 407c.
ISBN 978-5-89647-279-7
Иоанн Зизиулас - Общение и инаковость - Новые очерки о личности и церкви - Содержание
Предисловие архиепископа Кентерберийского
Предисловие
Введение: общение и инаковость
Предисловие
Введение: общение и инаковость
ГЛАВА 1 Что значит быть иным: к вопросу об онтологии инаковости
Введение
I. Инаковость и бытие творения
1. Пропасть между нетварным и тварным бытием
2. Преодоление пропасти инаковости
II. Инаковость и бытие Бога
III. Инаковость и бытие Христа
IV. Инаковость и бытие церкви
V. Инаковость и человеческое бытие
1. Инаковость как конститутивный элемент человеческого бытия
2. Инаковость как трагедия человека
а) Инаковость и самость
б) Инаковость и природа
3. Инаковость и «новое бытие»
а) Инаковость и логос природы
б) Инаковость и уникальность
в) Инаковость и эрос
г) Инаковость и существование церкви
д) Инаковость и аскетический этос
е) Инаковость и евхаристический этос
I. Инаковость и бытие творения
1. Пропасть между нетварным и тварным бытием
2. Преодоление пропасти инаковости
II. Инаковость и бытие Бога
III. Инаковость и бытие Христа
IV. Инаковость и бытие церкви
V. Инаковость и человеческое бытие
1. Инаковость как конститутивный элемент человеческого бытия
2. Инаковость как трагедия человека
а) Инаковость и самость
б) Инаковость и природа
3. Инаковость и «новое бытие»
а) Инаковость и логос природы
б) Инаковость и уникальность
в) Инаковость и эрос
г) Инаковость и существование церкви
д) Инаковость и аскетический этос
е) Инаковость и евхаристический этос
ГЛАВА 2 Что значит быть личностью: к вопросу об онтологии личностности
I. Вопрос о личности как вопрос онтологический
П. Основополагающие принципы онтологии личности
III. Заключительные выводы по вопросу об онтологии личностности
П. Основополагающие принципы онтологии личности
III. Заключительные выводы по вопросу об онтологии личностности
ГЛАВА 3 Отец как причина: личностность, порождающая инаковость
I. История вопроса. Святоотеческий период
1. Ранние символы веры
2. Каппадокийцы
II. В защиту каппадокийцев
1. Бытие и личность
2. Причинность и общение
3. Причинность и высшая реальность в Боге
4. Причинность и порядок
5. Антропологическое значение
6. Экклезиологическое значение
7. Значение в контексте идеи единобожия
1. Ранние символы веры
2. Каппадокийцы
II. В защиту каппадокийцев
1. Бытие и личность
2. Причинность и общение
3. Причинность и высшая реальность в Боге
4. Причинность и порядок
5. Антропологическое значение
6. Экклезиологическое значение
7. Значение в контексте идеи единобожия
ГЛАВА 4 Троица и личностность: оценка каппадокийского наследия
Введение
I. Исторический контекст
1. Савеллианство
2. Евномианство
II. Философское значение
III. Антропологические последствия
Приложение: личность и индивид - каппадокийцы были «неверно истолкованы»?
I. Исторический контекст
1. Савеллианство
2. Евномианство
II. Философское значение
III. Антропологические последствия
Приложение: личность и индивид - каппадокийцы были «неверно истолкованы»?
ГЛАВА 5 Пневматология и значение личности: мысли о Втором вселенском соборе
Введение
I. От Никеи до Константинополя: проблемы чрезвычайной важности и новые богословские идеи
1. Разработка диалектики «тварного» и «нетварного»
2. Сомнения в правомерности субстанциалистской терминологии и появление понятия Лица
3. Появление доксологического богословия и разницы между понятиями theologian oikonomia
II. Важные моменты пневматологии Второго вселенского собора
1. Святой Дух - Бог
2. Святой Дух исходит от Отца
III. От Константинополя до наших дней
Заключение
I. От Никеи до Константинополя: проблемы чрезвычайной важности и новые богословские идеи
1. Разработка диалектики «тварного» и «нетварного»
2. Сомнения в правомерности субстанциалистской терминологии и появление понятия Лица
3. Появление доксологического богословия и разницы между понятиями theologian oikonomia
II. Важные моменты пневматологии Второго вселенского собора
1. Святой Дух - Бог
2. Святой Дух исходит от Отца
III. От Константинополя до наших дней
Заключение
ГЛАВА 6 Человеческая способность и человеческая неспособность: богословское исследование феномена личностности
Введение
I. Субстанциалистский подход
II. Личностность как ekstasisn hypostasis бытия
III. Личностность в свете христологии и пневматологии
Заключение
I. Субстанциалистский подход
II. Личностность как ekstasisn hypostasis бытия
III. Личностность в свете христологии и пневматологии
Заключение
ГЛАВА 7 «Тварное» и «нетварное»: экзистенциальное значение халкидонской христологии
I. Появление диалектики тварного - нетварного
II. Экзистенциальное значение диалектики тварного - нетварного
III. Трансформация диалектики тварного - нетварного христологией
IV. Некоторые вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения
1. Смысл смерти
2. Вопрос бессмертия души
3. Спасение мира Христом
Приложение: диалог с Филипом Шеррардом
Письмо Шеррарда
Ответ Зизиуласа
1. Смысл ничто
2. Бог как Творец по необходимости
3. Ошибочные трактовки понятия «природа»
4. Тема бессмертия души
5. Эпилог дискуссии
II. Экзистенциальное значение диалектики тварного - нетварного
III. Трансформация диалектики тварного - нетварного христологией
IV. Некоторые вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения
1. Смысл смерти
2. Вопрос бессмертия души
3. Спасение мира Христом
Приложение: диалог с Филипом Шеррардом
Письмо Шеррарда
Ответ Зизиуласа
1. Смысл ничто
2. Бог как Творец по необходимости
3. Ошибочные трактовки понятия «природа»
4. Тема бессмертия души
5. Эпилог дискуссии
ГЛАВА 8 Церковь как «мистическое» тело Христа: к вопросу о церковной мистике
Введение
I. «Тело Христово» как «мистическое» понятие
II. Евхаристическая мистика
III. Профетическая мистика, или мистика Слова
IV. Мистика священнослужения
V. Аскетическая, или монашеская мистика
Заключение
I. «Тело Христово» как «мистическое» понятие
II. Евхаристическая мистика
III. Профетическая мистика, или мистика Слова
IV. Мистика священнослужения
V. Аскетическая, или монашеская мистика
Заключение
Иоанн Зизиулас - Общение и инаковость - Новые очерки о личности и церкви - Введение
Защита от иного является в нашей культуре фундаментальной необходимостью. Присутствие иного воспринимается нами как нарастающая угроза. Нас заставляют и даже поощряют видеть в ином своего врага прежде, чем мы сможем увидеть в нем или в ней своего друга. Общение с иным не носит спонтанный характер - оно определяется заграждениями, защищающими нас от опасностей, усматриваемых в присутствии иного.
Мы принимаем иного лишь настолько, насколько он или она не угрожает нашей личной жизни или способствует нашему индивидуальному благополучию. Несомненно, это есть прямое следствие того, что на богословском языке именуется «грехопадением человека». Самым основам нашего существования присуща патология - боязнь иного, которую мы наследуем при рождении.
И это есть следствие отвержения Иного par excellence, нашего Создателя, первым человеком, Адамом, а прежде него - демоническими силами, восставшими против Бога. Это отвержение предполагает боязнь иного, которая и составляет суть греха.
Когда утверждение «себя» реализуется посредством отвержения, а не принятия Иного - именно такой выбор сделал Адам, будучи свободен в своих действиях, - превращение иного во врага и угрозу оказывается естественным и неизбежным. Поэтому необходимым условием примирения с любым «иным» является примирение с Богом.
Патологическая укорененность в нашем существовании боязни иного ведет в конечном итоге к боязни не только иного, но и всякой инаковости. Это тонкий вопрос, требующий, как мне кажется, серьезного рассмотрения. Он показывает, сколь глубоко и широко
простирается боязнь иного: мы не боимся лишь определенного иного или иных, но даже если мы приемлем их, это приятие обусловлено тем, что они так или иначе подобны нам самим.
Радикальная инаковость есть анафема. Отличие как таковое есть угроза. Всеобщий и патологический характер этого можно видеть в том, что мы отвергаем отличие даже тогда, когда оно вовсе не представляет для нас угрозы, - отвергаем просто ввиду испытываемого к нему отвращения или неприязни. Так, даже если человек с другим цветом кожи ничем не угрожает нам, мы отталкиваем его или ее единственно по причине отличия. Конечно, сегодня все мы согласимся, что данный пример представляет собой крайность.
Однако можно привести и множество более сложных примеров, показывающих, что боязнь иного есть в действительности лишь боязнь отличного от нас. Все мы так или иначе стремимся спроецировать на иного свой собственный образ, что показывает, сколь
глубоко боязнь иного укоренена в нашем существовании.
Большое спасибо за книгу.
Спасибо!