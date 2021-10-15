Современное богословие

Книга продолжает тему общения, заданную в более ранней работе «Бытие как общение».

На этот раз автор рассматривает проблему общения и в связи с вопросом об инаковости, показывая, что подлинная инаковость и подлинное своеобразие - как в личностном, так и церковном плане - всегда имеют свое основание не в отделении и обособлении, а именно в общении.

Подтверждение этому Зизиулас находит в трудах отцов церкви, в особенности в сочинениях преп. Максима Исповедника.

Зизиулас Иоанн. Общение и инаковость. Новые очерки о личности и церкви

Пер. с англ. (Серия «Современное богословие»).

М.: Издательство ББИ, 2012.-xii + 407c.

ISBN 978-5-89647-279-7

Иоанн Зизиулас - Общение и инаковость - Новые очерки о личности и церкви - Содержание

Предисловие архиепископа Кентерберийского

Предисловие

Введение: общение и инаковость

ГЛАВА 1 Что значит быть иным: к вопросу об онтологии инаковости

Введение

I. Инаковость и бытие творения

1. Пропасть между нетварным и тварным бытием

2. Преодоление пропасти инаковости

II. Инаковость и бытие Бога

III. Инаковость и бытие Христа

IV. Инаковость и бытие церкви

V. Инаковость и человеческое бытие

1. Инаковость как конститутивный элемент человеческого бытия

2. Инаковость как трагедия человека

а) Инаковость и самость

б) Инаковость и природа

3. Инаковость и «новое бытие»

а) Инаковость и логос природы

б) Инаковость и уникальность

в) Инаковость и эрос

г) Инаковость и существование церкви

д) Инаковость и аскетический этос

е) Инаковость и евхаристический этос

ГЛАВА 2 Что значит быть личностью: к вопросу об онтологии личностности

I. Вопрос о личности как вопрос онтологический

П. Основополагающие принципы онтологии личности

III. Заключительные выводы по вопросу об онтологии личностности

ГЛАВА 3 Отец как причина: личностность, порождающая инаковость

I. История вопроса. Святоотеческий период

1. Ранние символы веры

2. Каппадокийцы

II. В защиту каппадокийцев

1. Бытие и личность

2. Причинность и общение

3. Причинность и высшая реальность в Боге

4. Причинность и порядок

5. Антропологическое значение

6. Экклезиологическое значение

7. Значение в контексте идеи единобожия

ГЛАВА 4 Троица и личностность: оценка каппадокийского наследия

Введение

I. Исторический контекст

1. Савеллианство

2. Евномианство

II. Философское значение

III. Антропологические последствия

Приложение: личность и индивид - каппадокийцы были «неверно истолкованы»?

ГЛАВА 5 Пневматология и значение личности: мысли о Втором вселенском соборе

Введение

I. От Никеи до Константинополя: проблемы чрезвычайной важности и новые богословские идеи

1. Разработка диалектики «тварного» и «нетварного»

2. Сомнения в правомерности субстанциалистской терминологии и появление понятия Лица

3. Появление доксологического богословия и разницы между понятиями theologian oikonomia

II. Важные моменты пневматологии Второго вселенского собора

1. Святой Дух - Бог

2. Святой Дух исходит от Отца

III. От Константинополя до наших дней

Заключение

ГЛАВА 6 Человеческая способность и человеческая неспособность: богословское исследование феномена личностности

Введение

I. Субстанциалистский подход

II. Личностность как ekstasisn hypostasis бытия

III. Личностность в свете христологии и пневматологии

Заключение

ГЛАВА 7 «Тварное» и «нетварное»: экзистенциальное значение халкидонской христологии

I. Появление диалектики тварного - нетварного

II. Экзистенциальное значение диалектики тварного - нетварного

III. Трансформация диалектики тварного - нетварного христологией

IV. Некоторые вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения

1. Смысл смерти

2. Вопрос бессмертия души

3. Спасение мира Христом

Приложение: диалог с Филипом Шеррардом

Письмо Шеррарда

Ответ Зизиуласа

1. Смысл ничто

2. Бог как Творец по необходимости

3. Ошибочные трактовки понятия «природа»

4. Тема бессмертия души

5. Эпилог дискуссии

ГЛАВА 8 Церковь как «мистическое» тело Христа: к вопросу о церковной мистике

Введение

I. «Тело Христово» как «мистическое» понятие

II. Евхаристическая мистика

III. Профетическая мистика, или мистика Слова

IV. Мистика священнослужения

V. Аскетическая, или монашеская мистика

Заключение