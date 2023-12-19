Когда игра окончена - Джон Ортберг

Новый человек

Давным–давно кто‑то сказал, что наша жизнь — игра; именно эту метафору я использую в своей книге. Но я вовсе не хочу сказать, будто мы должны относиться к нашей жизни легкомысленно. Г. К. Честертон как‑то написал, что мы, воспринимая себя слишком серьезно, вряд ли в состоянии достаточно серьезно относиться к собственной душе. Но жизнь, как и игра, движется к конечной цели. В ней есть направление; это не просто ряд случайных ходов. Более того, в жизни есть правила, которым надо следовать, и каждый из нас вырабатывает свою стратегию. Игра не будет длиться вечно. Как гласит старинная итальянская пословица, «что пешки, что короли, все вернутся в коробку». Исход неизбежен (я обязан Джеймсу Добсону за этот образ, взятый из его книги «Straight Talk to Men» (Sisters, OR: Multnomah, 1984], 19–20).

Как преуспеть в игре под названием «Жизнь» — вот о чем эта книга. В оглавлении вы увидите принципы этой игры. Конечно, лучше узнать и освоить все правила, но при этом каждая глава (т. е. каждый принцип игры) может быть оценена по отдельности и ее выводы могут использоваться в игре жизни. Так что можете переходить от раздела к разделу в свободном порядке.

Одним из самых распространенных сюжетов в Средневековье была аллегория, в которой жизнь сравнивалась с игрой в шахматы. Неизвестный автор написал: «Играй в игру жизни с осторожностью, потому что твой противник полон коварства; и хорошо обдумывай каждый ход, ведь ставка в игре — твоя душа».