Когда игра окончена - Джон Ортберг

Ортберг Джон - Когда игра окончена - Бог рядом - Жажда перемен
Новый человек
Давным–давно кто‑то сказал, что наша жизнь — игра; именно эту метафору я использую в своей книге. Но я вовсе не хочу сказать, будто мы должны относиться к нашей жизни легкомысленно. Г. К. Честертон как‑то написал, что мы, воспринимая себя слишком серьезно, вряд ли в состоянии достаточно серьезно относиться к собственной душе. Но жизнь, как и игра, движется к конечной цели. В ней есть направление; это не просто ряд случайных ходов. Более того, в жизни есть правила, которым надо следовать, и каждый из нас вырабатывает свою стратегию. Игра не будет длиться вечно. Как гласит старинная итальянская пословица, «что пешки, что короли, все вернутся в коробку». Исход неизбежен (я обязан Джеймсу Добсону за этот образ, взятый из его книги «Straight Talk to Men» (Sisters, OR: Multnomah, 1984], 19–20).
Как преуспеть в игре под названием «Жизнь» — вот о чем эта книга. В оглавлении вы увидите принципы этой игры. Конечно, лучше узнать и освоить все правила, но при этом каждая глава (т. е. каждый принцип игры) может быть оценена по отдельности и ее выводы могут использоваться в игре жизни. Так что можете переходить от раздела к разделу в свободном порядке.
Одним из самых распространенных сюжетов в Средневековье была аллегория, в которой жизнь сравнивалась с игрой в шахматы. Неизвестный автор написал: «Играй в игру жизни с осторожностью, потому что твой противник полон коварства; и хорошо обдумывай каждый ход, ведь ставка в игре — твоя душа».
Джон Ортберг - Когда игра окончена
Пер. с англ. — СПб.: ЛКC, 2010. — 336с. — (Новый человек)
Издательство ВИССОН, Санкт–Петербург, 2010
ISBN 978–0-310–25350–1 (англ.)
Джон Ортберг - Когда игра окончена - Содержание
Часть первая Игра
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1 Запомните правило № 1
Часть вторая Цель
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2 «Богатеть в Бога»
Часть третья Расклад
- 3 Три способа ведения счета - 4 Освоение внутренней игры - 5 Сбросьте ваши цепи - 6 Самоотвод Хозяина поля - 7 Никто не может сделать за вас ваш ход - 8 Помните, что ваши вещи — не ваши - 9 Чтобы не было сожалений
Часть четвертая Как играть
- 10 Играйте по правилам - 11 Каждую клеточку заполняйте самым важным - 12 Бросайте игральные кубики - 13 Играйте с благодарностью - 14 Найдите свою миссию
Часть пятая Препятствия
- 15 Помните о теневой миссии - 16 Несколько слов o пользе соревнования - 17 «БОЛЬШЕ» никогда не достаточно - 18 Победа в одиночестве засчитывается за поражение - 19 Будьте таким игроком, с которым хочется сидеть рядом
Часть шестая Победа
- 20 Собирайте настоящие призы - 21 У Того, Кто играет белыми, есть еще один ход
В воображении большинства из нас вечность предстает бесконечно протяженным промежутком времени. И все же мы жаждем чего-то большего, чем просто бесконечно длящаяся жизнь, какой мы знаем ее, со всеми ее разочарованиями и страданиями. На самом деле страх перед бесконечностью существования имеет собственное название — апейрофобия — и может быть не менее мучительным, чем мысль о смерти.
В книге «Образы спасения в Новом Завете» Бренда Колейн пишет, что не продолжительность в первую очередь характеризует вечную жизнь, о которой говорится в Писании. Вечная жизнь «качественно отличается от заканчивающейся смертью жизни человека. Это жизнь Самого Бога». Вечная жизнь — «в первую очередь категория качественная, а не количественная». «[Слово] “вечность” описывает жизнь, которую человек обретает во Христе».
Это означает, что вечная жизнь ждет нас не только в будущем. Мы можем наслаждаться ею уже сейчас. Необязательно дожидаться смерти — можно обрести вечность при жизни на земле. Важнее не то, что мы получим, достигнув будущего места назначения, а то, что мы переживаем сейчас, становясь учениками Иисуса, и что смерть не в силах отнять у нас.
Джон Ортберг - Вечность уже настала - Вся правда о спасении и небесах
Серия "Новый человек".
СПб.: Виссон, 2020. — 240 с.
ISBN 978-1-4964-3164-6
Джон Ортберг - Вечность уже настала - Вся правда о спасении и небесах - Содержание
Предисловие
Уже скоро?
ЧАСТЬ I. Переосмысление спасения
- Самая важная весть - Минимальные требования - «Следуй за Мной»
ЧАСТЬ II. Жизнь в общении с Иисусом
- Интерлюдия - Великое странствие - Духовное пробуждение: всюду видеть Бога - Духовное очищение: оставить прошлое в прошлом - Духовное прозрение: новое понимание - Духовное единение: вместе навсегда
Но в приведенном мной отрывке дверь никак не связана ни с одним из перечисленных символов. Скорее, эта открытая дверь символизирует «безграничные возможности, максимальные шансы сделать что- то стоящее: совершить грандиозные открытия, исследовать неизведанные просторы, стать участником великих преобразований, воспользоваться прежде не выпадавшим случаем принести пользу — словом, прожить жизнь, рассчитанную на вечность».
Открытая дверь — увлекательное приключение длиной в жизнь, потому что она дарит возможность быть полезным Богу. Приглашение к этому приключению и наше «да» или «нет» в ответ — тема книги, которую вы держите сейчас в руках.
Джон Ортберг - Шаг за порог
— СПб.: ЛКС, 2017. — 352 с.
Новый человек
ISBN 978-5-9907920-6-7
Джон Ортберг - Шаг за порог - Содержание
- Глава 1 О, сколько впереди дорог... Не бойся выйти за порог! - Глава 2 Входящие в открытые двери и замирающие на пороге - Глава 3 Преодоление страха что-либо упустить - Глава 4 Расхожие мифы о дверях - Глава 5 Дверь №1 или дверь №2? - Глава 6 Как переступить порог - Глава 7 Что мы узнаём о себе, входя в открытые Богом двери - Глава 8 Комплекс Ионы - Глава 9 Слава Богу за закрытые двери - Глава 10 Дверь в стене
Послесловие
Благодарности
Примечания
С этой книгой в руках вы в шаге от удивительных открытий, приближающих вас к постижению непостижимой личности Иисуса Христа!
Его влияние на наш мир огромно, непостижимо и беспрецедентно. Его земной путь был недолгим, но Его учение оказало воздействие на все сферы человеческой жизни. Его последователи совершили немало ошибок — часто во имя Его, и все же их количество неуклонно растет. Его личность продолжает притягивать людей, заставляя их следовать за Ним.
Он — самая известная историческая фигура, и тем не менее мы почти ничего не знаем о Нем.
Кто же этот Человек — наш Господь Иисус Христос?
Джон Ортберг предлагает нам отправиться на поиски ответа на этот вопрос. Мы просто обязаны его найти, потому что в истории человечества нет и не будет более важного вопроса.
Джон Ортберг - пастор пресвитерианской церкви «Menlo Park» (штат Калифорния). Автор ряда книг, ставших бестселлерами на его родине, сотрудничает с различными христианскими периодическими изданиями, такими как «Christianity Today» и «Leadership Journal».
Джон Ортберг - Распахнувший небеса - Кто этот Человек - Иисус Христос
Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 2015. — 368 с. — (Новый человек).
ISBN 978-5-94861-218-8 (ЛКС)
ISBN 978-5-905913-85-3 (Виссон)
ISBN 978-5-94861-218-8 (ЛКС)
ISBN 978-5-905913-85-3 (Виссон)
Джон Ортберг - Распахнувший небеса - Кто этот Человек - Иисус Христос - Оглавление
Предисловие Кондолизы Райс
Благодарность
Благодарность
- 1. Человек, Которого не забудут - 2. Крушение царского величия - 3. Революция человечности - 4. Чего хочет женщина? - 5. Безвестный странствующий Богослов - 6. Иисус не был героем - 7. «Помогай друзьям и карай врагов» - 8. Не все подвластно кесарю - 9. Праведная жизнь или праведник? - 10. Этот мир действительно мал - 11. И впрямь допотопный брак - 12. Выдающийся вклад в историю искусств - 13. Пятница - 14. Суббота - 15. Воскресенье
Эпилог. Поразительный замысел
Примечания
Примечания
Замысел книги возник на поле для игры в гольф, в тот момент, когда несколько беседовавших между собой приятелей вдруг решили, что неплохо бы время от времени собираться для обсуждения связанных с духовным ростом проблем. Я с ними согласился, сообщив, что подумываю, не написать ли мне чтонибудь на эту тему. В результате слияния наших чаяний вы держите в руках эту ставшую первым шагом на долгом пути к намеченной цели книгу.
Какими нас хочет видеть Бог, какими мы были Им задуманы... Автор предлагает читателям понять, зачем они были сотворены, как им обновить свой разум и высвободить время для духовного преображения, как найти поток Святого Духа и оказаться в нем, чтобы достичь заветной цели — обрести себя.
Джон Ортберг - В поисках себя
Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 2012. — 384с— (Новый человек)
ISBN 978-5-94861-173-0 (ЛКС)
ISBN 978-5-904737-77-1 (Виссон)
ISBN 978-5-904737-77-1 (Виссон)
Джон Ортберг - В поисках себя - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Обретение себя
- 1. Узнайте, зачем бы сотворены - 2. Какими быть не хочется
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Движение в потоке Святого Духа
- 3. Найдите поток Сбятого Духа - 4. Как бы растете - 5. Поступите мудро - признайте сбое поражение - 6. Меньше старайтесь
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Обновление разума
- 7. Пусть ваши Желания ведут вас к Богу - 8. Думайте о возвышенном - 9. Будьте разборчивы - 10. Не тревожтесь в одиночку
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Высвобождение бремени
- 11. Пусть беседа станет молитвой - 12. Как не поддаться искушению - 13. Определите главное препятствие - 14. Сели на мель? Скорее вернитесь в поток Святого Духа
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Развитие взаимоотношений
- 15. С Богом омут не беда - 16. Общение Жизненно необходимо - 17. Будьте человеком - 18. Общение с трудными людьми способствует духовному росту
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. Преображение Жизненного опыта
- 19. Бог не безучастен к вашей работе - 20. Прославьте Бога трудом - 21. Возвращению домой предшествует изгнание
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. И впредь...
- 22. Стремитесь к вершине
Я убежден, что Бог призывает нас ходить с Ним и обращаться к Нему, убежден, что готовность ответить на Его призыв многократно умножает наши силы. Возможно, Божья сила поможет вам выполнить работу, решиться пойти на риск, развить заложенное в вас дарование или правильно распорядиться средствами, которые вы могли бы пожертвовать. Вероятно, согласие последовать за Ним заставит вас взглянуть в лицо своему глубочайшему страху. И, безусловно, оно поможет вам узнать себя и мотивы своих собственных поступков.
С помощью этой книги мы приобретем навыки, необходимые для «хождения по воде»: узнаем, как расслышать Божий призыв, преодолеть страх, рисковать по вере, справляться с неудачами, доверять Богу. Я надеюсь, что вы не просто прочтете эту книгу, но что она пробудит в вас желание откликнуться на Божий призыв.
Итак, я приглашаю вас на прогулку. Прогулку по воде.
Просто не забывайте о том, что если вы хотите ходить по воде, прежде всего необходимо выйти из лодки.
Джон Ортберг - Прогулки по воде
Пер. с англ. — 2-е изд., испр.— СПб.: Шандал, 2009. — 320 с. — (Новый человек)
ISBN 978-5-94861-112-9
Джон Ортберг - Прогулки по воде - Содержание
Предисловие
- 1. Гуляя по воде - 2. Трутни в лодке - 3. Расслышавшие призыв - 4. Ходящие по воде - 5. Видящие ветер - 6. Кричащие от страха - 7. Проявляющие слабость - 8. Сосредоточенные на Иисусе - 9. Учащиеся Ждать - 10. Насколько велик ваш Бог?
Источники
Все мы подобны заблудшим овцам. У всех нас вместе взятых и у каждого по отдельности есть привычки, от которых нам не избавиться, были поступки, которые нам уже не исправить, присутствуют недостатки, которые мы не в силах преодолеть. Вот с каким контингентом приходится иметь дело Богу. Точно так же, как стекло предрасположено разбиваться, а нитроглицерин — взрываться, при самых «правильных» предпосылках мы склонны поступать неправильно. Эту нашу особенность богословы называют греховностью. Мы беззастенчиво лжем, мы готовы пожертвовать своим честным именем ради нескольких долларов. («Я превысил скорость? Сам не понимаю, как это вышло, — должно быть, у меня врет спидометр».) Мы сплетничаем, чтобы на несколько мгновений ощутить свое превосходство. На работе мы стараемся создать ложное впечатление своего трудолюбия, чтобы быстрее продвинуться вверх по служебной лестнице. («Этот пакет новых программ позволит вам прямо на работе залезать в Интернет, а в случае чего одним щелчком переключаться на ложный экран (он называется „Экран для босса"), создающий видимость, будто вы трудитесь над проектом».) Мы стараемся запугивать подчиненных и своих детей, чтобы манипулировать ими или просто наслаждаться ощущением собственной власти.
Джон Ортберг - Несовершенные люди
Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2009. — 368 с. — (Новый человек)
ISBN 978-5-94861-106-8
ISBN 978-5-94861-106-8
Джон Ортберг - Несовершенные люди
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Нормальные: «Моя дорогая, таких не бывает»
- 1. Проблема дикобразов - 2. Чудо единения - 3. Братство циновки: настоящая дружба
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Как сблизиться, не поранившись
- 4. С открытым лицом: способность быть самим собой - 5. Положите ваши камни: принимаем друг друга - 6. Искусство понимать людей сопереживание - 7. Сообщество людей стоит борьбы за него: конфликт
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Секреты прочных взаимоотношений
- 8. Духовная хирургия: прощение - 9. Никем не ценимый gap: говорить правду в глаза - 10. Уничтожая барьеры: включение во внутренний круг - 11. Секреты любящего сердца: благодарность - 12. Наконец-то нормальные: на небесах
Скажу больше: после того как я умру, после того как все подтвердится (я окажусь на небесах, где ангелы поют, смерть сокрушена, «перекличка» сделана), — какая‑то часть меня самого удивится всему этому. Подумать только: в конце концов все оказалось правдой! А я сомневался!
Может быть, совсем неплохо задавать вопросы, слушать возражения и открыто выражать сомнение?
Может быть, лучше не притворяться, что все люди поделены на два лагеря: на тех, кто сомневается, и тех, кто не подвергает сомнению эти истины?
Можно ли (наверное, это даже правильно) верить и в то же время сомневаться?
Джон Ортберг - He бойтесь сомнений
Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 2013. — 224с— (Новый человек)
ISBN 978-5-94861-184-6 (ЛКС)
ISBN 978-5-904737-96-2 (Виссон)
Джон Ортберг - He бойтесь сомнений - Содержание
- Благодарности
- Предисловие
1. Вера, сомнение, рождение
- Почему я верю - Почему я сомневаюсь - Желание верить - Желание сомневаться - Сомнение и вера в каждой душе
2. Зачем ломать голову?
- Когда умные люди не согласны - Когда нейтральность — плохой выбор - Что разумнее: вера или сомнение? - Вы брошены - Лети — лови
3. Какая вера действительно имеет значение?
- Публичные убеждения - Частные убеждения - Сердечные убеждения - Убеждения Иисуса
4. Тоска, по дому
- Тоска по дому - До?ма во Вселенной - Космическая бездомность - Война миров - Ностальгия как ключ к разгадке нашего положения - Приходя домой
5. Прыжок
- Когда рождается вера - Спускаясь с горы - Жизнь у подножья горы - Долина под названием «Если» - За пределами горы
6. Каждый надеется
- Желаемое и действительное - Тот, на Кого надеются - История трех дней - Осторожней с надеждами!
7. Странное молчание Бога
- Адвокат дьявола - 1. Почему нет доказательств? - 2. Почему мы не лучше? - 3. Почему нет конца страданию? - Ставя жизнь на карту
8. Когда сомнение губительно
- Скептик - Циник - Бунтарь - Чего мы хотим?
9. Дар неуверенности
- Сомнение как возможность доверия - Неуверенность делает нас смиреннее в нашей вере - Неуверенность заставляет нас исследовать свое сердце - Неуверенность толкает нас на поиск истины - Неуверенность способствует духовному росту
10. Почему я верю
- Сновидения - Споры - Банановый пирог - Судьи - «Отель "Руанда"» - Голосовая почта - Маленькая Нелл - Пилюля счастья - Иисус, в Которого верят
11. Великий Ловитор
- Отважный юноша - Проблема с ногтями - Единственный путь - Источники
О Авторе
Это обетование было дано Еноху, который ходил «пред Богом». Оно было дано Ною, и Аврааму с Саррой, и Иакову, и Иосифу, и Моисею, и Давиду, и Амосу, и Марии, и Павлу, и еще многим другим, слишком многим, чтобы их перечислить. Это основание для того, чтобы сохранять мужество: «…будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Это поддерживает человека, ходящего во тьме: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной…»
Бог дал Израилю скинию, и ковчег завета, и манну небесную, и храм, и столп облачный, и столп огненный, словно множество листков с клейкой полосой, на которых начертано: «Не забудь: Я буду с тобой».
Когда Бог сошел на землю ради искупления, Его имя было Эммануил — с нами Бог. Когда Иисус уходил, Он обещал прислать Духа утешения, чтобы засвидетельствовать: «…Я с вами во все дни до скончания века».
В конце времен, когда о грехе останется лишь слабое воспоминание и прощение станет таким же анахронизмом, как антенна на сотовом телефоне, будут петь: «…се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их».
«Единство Библии проявляется в реальности события человека и Бога, и в центре этого события — личность Иисуса», — пишут Даллас Уиллард и Ричард Фостер. Бог решил, что вы должны стать Его другом, Его товарищем, Его местообитанием.
Как можно мгновение за мгновением поддерживать живые и полноценные отношения с нашим Небесным Отцом. Автор уверен, Бог ждет, что мы научимся ощущать Его присутствие в сложной мозаике нашей жизни даже тогда, когда кажется, что Он далеко.
Джон Ортберг - Бог рядом
Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2009. — 240 с. — (Новый человек)
ISBN 978-5-94861-103-7
ISBN 978-5-94861-103-7
Джон Ортберг - Бог рядом - Содержание
- Великое стремление Бога
- Где Уолдо?
- Жизнь с Богом
- Величайшее мгновение вашей Жизни
- Прекрасный ум
- Уолдо-младший
- Пути духовности
- «Да будет воля Твоя»
- Когда каЖется, что Бог далеко
- Изгородь
Как мне возрасти духовно? На кого похож духовно зрелый человек? Почему, чтобы стать им, нужно затратить столько времени и сил? И вообще, изменюсь ли я когда нибудь по–настоящему?
Перефразируя Льюиса Смидса, скажу: если вы когда нибудь разочаровывались в своей духовной жизни, сомневались в возможности истинных перемен, чувствовали смущение или растерянность — вы похожи на меня.
Евангелие утверждает, что человек действительно может измениться. Такие перемены никогда не бывают легкими, хотя порой случаются и молниеносные преображения. Но в принципе изменение человека возможно. Время от времени я становлюсь свидетелем подобных изменений в жизни других людей, а порой они случаются и со мной.
Изменение происходит каждый раз, когда человек всерьез задумывается, как научиться у Иисуса приводить в порядок свою жизнь. На протяжении веков мудрецы посвящали себя изучению этого предмета. Но каждому поколению христиан приходится заново открывать проложенный Иисусом путь и учиться ходить им.
Настоящая книга является попыткой сделать часть этой мудрости доступной поколению, живущему не в монастырях или пустынях, а в мире скоростных автострад, забот о карьерном росте и игровых приставок
Джон Ортберг - Жажда перемен
Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: ЛКС, 2011. — 336 с— (Новый человек)
ISBN 978-5-94861-157-0
ISBN 978-5-94861-157-0
Джон Ортберг - Жажда перемен
- 1. «Мы непременно преобразимся» - Надежда на изменение
- 2. Изумленные изменением - Цель духовной жизни
- 3. Тренировки вместо попыток - Истина о духовных практиках
- 4. «Динъ-денъ-деньская радость» - Духовная практика радости
- 5. Неторопливая жизнь - Духовная практика «снижения скорости»
- 6. Вмешательство в сферы небесного - Духовная практика молитвы
- 7. «Подобающая скромность» - Духовная практика служения ближнему
- 8. Жизнь после обращения к Богу - Духовная практика покаяния
- 9. Направляемая жизнь - Обретение водительства Святого Духа
- 10. Свободная жизнь - Духовная практика сохранения тайны
- 11. Гармоничная жизнь - Духовная практика размышления над Священным Писанием
- 12. Чистое сердце - Формирование собственного «жизненного уклада»
- 13. Жизнь долготерпения - Опыт страдания
Ортберг, Джон - Столик на одного? – Как достичь близости с людьми и Богом
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2019. — 416 с.— (Новый человек).
ISBN 978-1-4143-7902-9 (англ.)
Ортберг, Джон - Столик на одного? – Содержание
Предисловие Столик на одного?
- Глава 1 Ты со мной?
- Глава 2 Давайте разберемся
- Глава 3 Рожденные для единения
- Глава 4 Ваше предложение
- Глава 5 Я, моя самооценка и ложь
- Глава 6 Радость присяжных
- Глава 7 Мы должны быть преданными
- Глава Θ Есть что-то, что не любит ограждений
- Глава 9 Нагие и бесстрашные
- Глава 10 В плену у темноты
- Глава 11 Это касается лично вас
- Глава 12 Хьюстон, у нас проблема
- Глава 13 Кто будет плакать на ваших похоронах?
- Глава 14 И напоследок
Примечания
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