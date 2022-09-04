Александр Шевченко - Заступитесь кто-нибудь

Я представляю третье поколение христиан в своем роду. Четырнадцатилетним подростком я произнес первую проповедь, которая длилась ровно шесть минут. За последние 18 лет мне выпал жребий служить в сотнях славянских церквей, а значит, быть причастным к тысячам людских судеб. Если бы можно было пересказать хоть десятую часть тех исповедей, которые мне пришлось услышать от молодых людей, родившихся и выросших в «образцовых» христианских семьях, то для многих эта книга могла бы стать самым большим камнем преткновения на пути в церковь. Я молился о том, чтобы здесь не было упреков, унижения и критики, но чтобы звучала правда, которая сможет хоть кого-то спасти. Этот скромный труд взгляд изнутри. Это не только мои наблюдения, но в большой мере и личный опыт, а также откровения, которые помогли мне преодолеть все препятствия и быть сегодня там, где я есть, и тем, кто я есть. В течение последних лет этот материал периодически печатался небольшими частями в разных изданиях и теперь собран в этой небольшой книге. Это попытка хоть как-то объяснить столь массовое отпадение от веры детей верующих родителей в условиях эмиграции, и не только.

Разумеется, Бог соблюл для Себя многих, однако большая часть молодых людей, родившихся в христианских домах, так и не обрели спасения либо же потеряли веру в Бога и в церковь. За время моих исследований и молитв я недвусмысленно понял, что мы (пастыри, лидеры, начальники общества, отцы), оказавшись в центре конфликта между Богом и народом, уверенно заняли сторону Бога, тогда как основная миссия заступника в том, чтобы остаться на стороне слабого и грешного. Мы так увлеклись хранением веры, что сберегли ее от собственных детей.

У нас не получилось диалога с молодым поколением. Мы в силу возраста, опыта и положения легко превозмогли молодых, злоупотребив своими преимуществами. Таким отношением мы поставили собственных детей перед выбором: либо беспрекословно смириться пред волей родительской, волей церкви (автоматически приравнивая её к воле Божьей), либо воспротивиться и вступить с нами в открытый конфликт. Однако произошло что-то значительно более страшное. В угоду церкви целое поколение предпочло жить двойной жизнью личной и общественно-религиозной. Отсюда и весь «брак» нашего христианского продукта. Двуличие противоестественно для целостной натуры, потому деформирует и личную жизнь, и общественную. Как говорится, ни вашим ни нашим: не получилось у нас ни «качественных» грешников, ни «качественных» святых. Церковь, состоящая из таких людей, не в силах помочь себе подобным.

Человеческая душа должна стать объектом опеки прежде всего. Если религиозный уклад готов пожертвовать хоть одной душой во имя своей системы, то это вернейший признак не только непригодности такой системы, но и начала ее конца.

Александр Шевченко - Заступитесь кто-нибудь

Церковь Дом Хлеба, Сакраменто, 2011. - 160 с.

Александр Шевченко - Заступитесь кто-нибудь - Содержание

Вступление

Глава 1. Роль и место заступника

Глава 2. Корневая причина обольщения

Глава 3. Отеческая земля и пророки

Глава 4. Что из чего вытекает?

Глава 5. Определить происхождение ревности

Глава 6. Жертва ради спасения

Глава 7. Кровное или духовное родство?

Глава 8. Обратная сторона кризиса

Глава 9. ДВРовцы. Предопределение или привилегия?

Послесловие

Александр Шевченко. Биография

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