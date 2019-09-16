Настоящее пособие предназначено в равной степени как для медработников, целью которых является забота о душевном и соматическом здоровье ВИЧ-инфицированных пациентов, так и для священников Русской Православной Церкви, целью которых является забота о духовной стабильности ВИЧ-инфицированных людей.

Важность работы священников в стационарах и отличие ее от работы на приходе с ВИЧ-инфицированными людьми обусловлена тем, что только в специализированных стационарах сосредоточены самые большие группы ВИЧ-инфицированных людей, и пациентам не надо скрывать свои проблемы, нет боязни «заклейменности». А это, в свою очередь, дает возможность священнику максимально и всесторонне оказывать больным людям всеобъемлющую пастырскую помощь в процессе их духовного окормления.

Антоний (Кадышев) – Ольга Егорова - Пастырская работа с ВИЧ-инфицированными пациентами в условиях стационара. Методические рекомендации для священников Русской Православной Церкви и сестер милосердия

Издательский дом «Познание», 2019. — 128 с.

ISBN 978-5-906960-77-1

Антоний (Кадышев) – Ольга Егорова - Пастырская работа с ВИЧ-инфицированными пациентами в условиях стационара - Содержание

Введение

Основные характеристики психических расстройств при вич-инфекции

Психотерапия ВИЧ-обусловленных психических расстройств

Организация пастырской работы священников Русской Православной Церкви

с ВИЧ-инфицированными пациентами в условиях стационара

Общие принципы и последовательность пастырской работы в стационаре

Советы священника ВИЧ-инфицированному больному

Особенности пастырской работы священника среди пациентов стационара

Характеристики ВИЧ-инфицированных пациентов, требующих особого отношения в пастырской работе священника

Особенности работы священника в лечебных ВИЧ-отделениях ИКБ № 2 г. Москвы

Что нужно знать священнику в работе с ВИЧ-инфицированными пациентами стационара

Общие принципы создания службы сестринского ухода за ВИЧ-инфицированными пациентами в условиях стационара

Организационная структура службы сестринского ухода (на примере создания службы сестринского ухода в ИКБ № 2 г. Москвы)

Материально-техническое обеспечение службы сестринского ухода ИКБ № 2 г. Москвы

Особенности работы служб сестринского ухода в лечебно-профилактических учреждениях, на примере ИКБ № 2 г. Москвы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение А. Физиологические проблемы ВИЧ-инфицированного человека

Приложение Б. Психологические проблемы ВИЧ-инфицированного человека

Приложение В. Комплексный динамический портрет ВИЧ-инфицированного человека

Приложение Г. Общие характеристики ВИЧ-инфицированных пациентов

Приложение Д. Характеристика физического, эмоционального и духовного состояния группы пациентов-женщин

Приложение Е. Характеристика физического, эмоционального и духовного состояния группы пациентов-мужчин

Приложение Ж. Характеристика физического, эмоционального и духовного состояния группы 19-29-летних пациентов

Приложение И. Характеристика физического, эмоционального и духовного состояния группы 30-39-летних пациентов

Приложение К. Характеристика физического, эмоционального и духовного состояния группы 40-49-летних пациентов

Приложение Л. Характеристика физического, эмоционального и духовного состояния группы 50-59-летних пациентов

Приложение М. Характеристика физического, эмоционального и духовного состояния группы воцерковленных пациентов

ЛИТЕРАТУРА

Антоний (Кадышев) – Ольга Егорова - Пастырская работа с ВИЧ-инфицированными пациентами в условиях стационара – Введение

Определяя свое отношение к эпидемии ВИЧ/СПИД, Русская Православная Церковь дает этому явлению духовно-нравственную оценку: «Социальные и медицинские факторы и явления, способствующие формированию так называемых групп риска, являются причинами эпидемии ВИЧ лишь опосредованно и вторично. Подлинной причиной стремительного роста и распространения эпидемии Церковь считает невиданное умножение греха и беззакония, утрату фундаментальных духовных ценностей, нравственных устоев и ориентиров, поразившие все человеческое общество. Церковь предупреждает, что в случае последовательного развития этих процессов общество ждет катастрофа».

Русская Православная Церковь, являясь важной частью гражданского общества России и имея многовековой опыт служения народу, справедливо считает, что борьба с распространением ВИЧ (СПИДом) будет действенна только при условии социального партнерства религиозных общин, государства и общества, в котором главная роль отводится государству.

Одна из главных задач на данном этапе эпидемии — оказание помощи людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. Понимание этой задачи выражено следующим образом: «Если мы не в состоянии избавить больного от ВИЧ, необходимо сохранить его психологическое и соматическое здоровье на максимально возможное время». При этом следует помнить, что социальные, духовные и нравственные аспекты, а также жизненные обстоятельства влияют на состояние больного не меньше, чем медицинские проблемы. Действуя совместно с медицинскими, они способны как усугубить состояние больного человека, так и помочь в адаптации к состоянию вирусоносительства, преодолеть жизненный кризис, мобилизоваться в противостоянии болезни.

Особое место в этом ряду занимают духовные аспекты переживаний человека, являющиеся в период духовных кризисов не только причиной душевных катастроф, но и «перерождения» человека, в результате чего человек обращается к Богу. Задача Церкви — помочь такому человеку встретиться с Господом, очиститься и испытать на себе просвещающее действие Божественной благодати, что равносильно духовному исцелению, которое есть стяжание бескорыстной любви. Духовное врачевание человека — самое главное дело священника, а Церковь — лечебница, исцеляющая душу человека. Поэтому сейчас, когда дело касается помощи людям, инфицированным ВИЧ, медицина и Церковь становятся естественными партнерами.