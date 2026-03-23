Жизнь никогда не стоит на месте, и раз возникшая любовь исследователя никогда не ограничивается познанными им красотами объекта своего интереса. По крайней мере, так должно быть. Ведь, раскрыв одни страницы истории, невольно желаешь перевернуть другие, пока еще только едва проглядываемые сквозь толщу веков и пыль забвения.

Согласимся, странно видеть, как раз начатое научное исследование внезапно завершается, словно по невидимому расписанию, на самом интересном месте. Да и как можно остановиться на полпути, когда речь идет о таком феномене человеческой цивилизации, как блистательная Священная Римская (Византийская) империя?!

В течение многих лет автор этих строк был занят почти исключительно темой вечной Византии, хотя и акцентировал внимание на некоторых, наиболее интересных ему аспектах: «симфоническом» взаимоотношении Церкви и Империи, рожденном вслед за признанием верховной властью Православия, сакральном характере римской императорской власти, ее прерогативах и источниках, а также историческом опыте деятельного, энергичного и очень часто спасительного для христианской цивилизации участия царей в делах церковного управления и вероучения.

Алексей Величко - Византийская симфония

ООО «Издательство «Вече», 2013

ISBN 978-5-4444-1335-7

Алексей Величко - Византийская симфония - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ИМПЕРИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

I. Спор о титульной нации

II. Византия — Священная Римская империя

III. Западная империя

IV. Российская империя и империи Запада; некоторые особенности имперской политики

ЗАКОН И БОЖЕСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ИДЕЯ ПРАВА В ВИЗАНТИИ

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ВИЗАНТИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ

I. Становление императорской власти в Риме

II. Императорский статус в дохристианский период

III. Статус Византийских императоров, христианская эпоха

IV. Правоспособность и дееспособность императора

ВИЗАНТИЙСКИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ

ЕДИНОЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ И ВИЗАНТИЙСКОЕ «МНОГОЦАРСТВИЕ»

ИКОНОБОРЧЕСТВО В ИСТОРИИ И НАУКЕ

I. Идея государства и образ Церкви вчера и сегодня

II. Вехи иконоборчества

III. Мотивы иконоборчества и его вожди

IV. Политический кризис и перипетии иконоборчества

V. После иконоборчества — церковные и политические последствия

РАСКОЛ КАФОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ И ПОПЫТКИ ЕЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В XI - XV вв.

I. Восток и Запад: борьба двух пап

II. «Великий раскол» 1054 г.

III. Попытки воссоединения Церкви после раскола

IV. Лионская и Ферраро-Флорентийская унии

V. После униальных Соборов

АПОЛОГИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО: В ЗАЩИТУ СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА РУССКОЙ ЦЕРКВИ

I. «Симфония властей» и «Третий Рим»

II. Русский Раскол

III. Патриарх и царь: кризис «двоевластия»

IV. Русский папизм

V. Упразднение патриаршества и создание Святейшего Синода

VI. «Государственная церковность» и результаты Синодального периода Русской Церкви