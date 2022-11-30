Чтение на каждый день познакомит вас с библейским материалом недели и поможет углубиться в Божье Слово. После чтения следуют рекомендации для вашей личной молитвы. Наконец, раз в неделю вам предстоит встречаться с вашей малой группой и вместе узнавать о красоте и чуде Божьего творения, греховности и боли этого мира, пророках и отступниках, хороших и плохих царях, Божьем суде и обновлении. Вместе просмотрев видео, вы сможете обсудить увиденное с группой в пособии есть вопросы для обсуждения, которые дадут достаточно пищи для ума.

Полтора месяца пролетят быстро, но мы молимся, чтобы они оставили глубокий след в вашей жизни: чтобы вы осознали значимость великой Божьей истории лично для вас и еще больше полюбили Его и Его Слово.

Занятие 1 – Начало Бытие

Почему мы существуем? Нан появился род людской? Каково наше предназначение? Куда мы идем? Почти все задумываются над этими вопросами - мы хотим постичь смысл жизни. На многие из них Библия отвечает в своей первой же книге - Бытие. Эта книга говорит о красоте и чуде Божьего творения, а также о греховности и боли этого мира. Она указывает на Бога, Который нас создал, и на то, как нужно и как не нужно строить с Ним отношения. Она задает направление для всего остального Писания и всей истории человечества.

Книга Бытие изобилует подробностями, но все они вращаются вокруг четырех основных событий и четырех ключевых лиц. События - сотворение, грехопадение, потоп и рассеяние народов - создают предпосылки для грядущей истории искупления. Люди - Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф - известны также как патриархи Израиля. К концу этой книги мы увидим, что Бог сотворил нас для отношений с Ним, грех испортил эти отношения, Бог стал предпринимать шаги, чтобы возродить нас, а ключ к возрождению и восстановлению отношений с Ним - вера. Эти основные темы будут вновь и вновь подниматься в Писании -ив нашей жизни.

Великая Божья история – Шестинедельное путешествие по Ветхому Завету – Пособие по Ветхому Завету

Учебное пособие

Киев, «Путешествие по Библии», 2015. – 100 с.

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