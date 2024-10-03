Наша новая серия "Arcanum ex libris" будет охватывать книги не только по алхимии, но и магии, астрологии, герметизму, труды розенкрейцеров и других тайных обществ. Мы хотим показать, что алхимия не являет собой обособленную тайную науку, а представляет собой часть области знания, которую с древних времен обозначали, как оккультную или скрытую.

Открывает серию книга анонимного автора "Великая книга Природы", представляющая собой своеобразную антологию алхимического и герметического знания розенкрейцеров и франкмасонов. В этой книге читатель сможет обнаружить не только сугубо алхимические рецепты, но и магические, аллегорическое произведение "Герметический Апокалипсис", словарь алхимических терминов и знаков, сведения об оккультных науках и многое другое. Книга имеет интересную структуру, которую выбрал сам неизвестный автор, когда предисловие замещает собой заключение книги и в котором, он достаточно интересно аргументирует такой выбор.

Хотелось бы ещё упомянуть, что данная книга представляла значительный интерес в оккультных кругах Франции, поэтому в издании 1910 года имеется введение написанное Освальдом Виртом, французским оккультистом и художником, который в 1888 году вместе с Жозефом Пеладаном, Станиславом де Гуайта, Сент-Ив Д'львейдром и Папюсом основали Каббалистический Орден Розы+Креста.

Данная книга будет интересна большинству читателей, так как поднимает и описывает множество тем, связанных, как с оккультными науками, так и тайными обществами, как можно это увидеть на воспроизведённой титульной странице печатного издания.

Введение

Как бы ни была необходима публикация произведения, подобного тому, что я представляю публике, ни один смертный никогда не осмеливался попытаться это сделать: ошибки, невежество и суеверия всегда встречались на пути тех, кто хотел использовать силы человека.

Тысячи сокровищ находятся в наших руках, и мы не можем ими наслаждаться: существо которое нас сформировало, показывает нам счастье, а мы имеем слабость находится только внутри себя.

Принцип всего! источник истины! отец всего, что меня окружает! Было бы вам оскорбительно, если бы вы вернули человеку те идеи, которые вы ему дали, и которые из-за многих ошибок он потерял? Поскольку вы открыли мне великую Книгу Природы, поскольку вы позволили мне просматривать её, я могу поверить, что вы выбрали меня, чтобы я вспоминал давно скрытые истины. Да, я должен думать, что моё предприятие не вызовет недовольства у вас, так как именно вам я обязан идеей и силой исполнения.

Прежде чем приступить к делу, я должен предупредить читателя, что приложу все усилия, чтобы сделать эту работу доступной; если я иногда покажусь непонятным, то это всегда будет вина тех, кто это прочитает. Каждая глава будет объяснена другой.

Название работы рассмешит некоторых лжеученых и помешает им пройти через неё: погрузившись в густую тьму, они не смогут заподозрить существование света.

Великая книга природы

Пер. с фран. - Харьков: ФЛП Артыщенко Б.К., 2021. - 156 с. - Серия «Arcanum ex libris».

ISBN 978-966-979399־5־

Великая книга природы – Содержание

От издательства

Великая книга природы или Апокалипсис философский и герметический

Введение

Оккультные науки

Герметический Апокалипсис

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

Глава восьмая

Глава девятая

Комментарий к предыдущему откровению или обоснованная интерпретация герметического апокалипсиса

Язык адептов или краткий словарь философии.

Вьшиска из арабской рукописи М. Керса

Предисловие

Предисловие Освальда Вирта к изданию 1910 г.