Великие дебаты в Панадуре
Книга «Великие дебаты в Панадуре: буддизм и христианство лицом к лицу» посвящена знаменитым публичным религиозным дебатам, состоявшимся в 1873 году в городе Панадура на Шри-Ланке. В этих обсуждениях представители буддийской и христианской традиций вступили в открытый диалог, обсуждая основные вопросы веры, учения и религиозной практики.
Дебаты стали важным событием в истории религиозной полемики XIX века и привлекли большое внимание как в Азии, так и на Западе. В ходе дискуссий рассматривались такие темы, как природа Бога, смысл спасения, карма, нравственность и авторитет священных текстов.
Книга позволяет познакомиться с аргументами обеих сторон и увидеть, как представители разных религиозных традиций пытались объяснить и защитить свои убеждения.
Издание будет интересно исследователям религиоведения, истории межрелигиозных отношений и всем читателям, интересующимся сравнительным изучением мировых религий.
Великие дебаты в Панадуре: буддизм и христианство лицом к лицу
Косья: Шедруб Линг, 2019. — 212 с., илл.
ISBN 978-5-9905117-2-9
Великие дебаты в Панадуре: буддизм и христианство лицом к лицу - Содержание
С. Ю. Куваев - Дебаты в Панадуре: на заре современного буддизма
Предисловие редактора
Дехигаспе Пан Насара - Введение к ланкийскому изданию 1955 года
Дж. М. Пиблс - Предисловие
Введение
Происхождение и распространение буддизма
Учения буддизма. Нирвана
Жертвенное искупление
Влияние буддизма на нравственность
Что буддисты едят? И на что существуют?
Что такое нирвана?
И вновь: что такое нирвана?
Представление о душе и духе
Перерождение и скандхи
Кончина Гаутамы Будды
Великие дебаты, состоявшиеся в 1873 году в Панадуре близ Коломбо
Дж. Кэппер - Введение к изданию 1873 года
вторник, 26 августа 1873 года
Первая речь преп. Давида да Сильвы
Первая ответная речь преп. Мигеттуватте
Вторая речь преп. г-на Сильвы
Второе возражение преп. Мигеттуватте
четверг, 28 августа 1873 года
Речь преп. Ф. С. Сириманне
[Третья] ответная речь преп. Мигеттуватте
Третья речь преп. г-на Сильвы
Заключительная речь буддистов, или Четвёртый ответ преп. Мигеттуватте
Дж. М. Пиблс - Заключительные заметки
Приложения
Дж. М. Пиблс - Чествование памяти полк. Олькотта спиритуалистами, теософами и буддистами
Агван-Хайдав - Диспут с длинноволосым пандитой Цэрэнпилом
Беседа облика, сознания и сущности
Именной указатель
Глоссарий
Примечания
