Книга «Великие дебаты в Панадуре: буддизм и христианство лицом к лицу» посвящена знаменитым публичным религиозным дебатам, состоявшимся в 1873 году в городе Панадура на Шри-Ланке. В этих обсуждениях представители буддийской и христианской традиций вступили в открытый диалог, обсуждая основные вопросы веры, учения и религиозной практики.

Дебаты стали важным событием в истории религиозной полемики XIX века и привлекли большое внимание как в Азии, так и на Западе. В ходе дискуссий рассматривались такие темы, как природа Бога, смысл спасения, карма, нравственность и авторитет священных текстов.

Книга позволяет познакомиться с аргументами обеих сторон и увидеть, как представители разных религиозных традиций пытались объяснить и защитить свои убеждения.

Издание будет интересно исследователям религиоведения, истории межрелигиозных отношений и всем читателям, интересующимся сравнительным изучением мировых религий.

Великие дебаты в Панадуре: буддизм и христианство лицом к лицу

Косья: Шедруб Линг, 2019. — 212 с., илл.

ISBN 978-5-9905117-2-9

Великие дебаты в Панадуре: буддизм и христианство лицом к лицу - Содержание

С. Ю. Куваев - Дебаты в Панадуре: на заре современного буддизма

Предисловие редактора

Дехигаспе Пан Насара - Введение к ланкийскому изданию 1955 года

Дж. М. Пиблс - Предисловие

Введение

Происхождение и распространение буддизма

Учения буддизма. Нирвана

Жертвенное искупление

Влияние буддизма на нравственность

Что буддисты едят? И на что существуют?

Что такое нирвана?

И вновь: что такое нирвана?

Представление о душе и духе

Перерождение и скандхи

Кончина Гаутамы Будды

Великие дебаты, состоявшиеся в 1873 году в Панадуре близ Коломбо

Дж. Кэппер - Введение к изданию 1873 года

вторник, 26 августа 1873 года

Первая речь преп. Давида да Сильвы

Первая ответная речь преп. Мигеттуватте

Вторая речь преп. г-на Сильвы

Второе возражение преп. Мигеттуватте

четверг, 28 августа 1873 года

Речь преп. Ф. С. Сириманне

[Третья] ответная речь преп. Мигеттуватте

Третья речь преп. г-на Сильвы

Заключительная речь буддистов, или Четвёртый ответ преп. Мигеттуватте

Дж. М. Пиблс - Заключительные заметки

Приложения