Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Великие дебаты в Панадуре
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism

Книга «Великие дебаты в Панадуре: буддизм и христианство лицом к лицу» посвящена знаменитым публичным религиозным дебатам, состоявшимся в 1873 году в городе Панадура на Шри-Ланке. В этих обсуждениях представители буддийской и христианской традиций вступили в открытый диалог, обсуждая основные вопросы веры, учения и религиозной практики.

Дебаты стали важным событием в истории религиозной полемики XIX века и привлекли большое внимание как в Азии, так и на Западе. В ходе дискуссий рассматривались такие темы, как природа Бога, смысл спасения, карма, нравственность и авторитет священных текстов.

Книга позволяет познакомиться с аргументами обеих сторон и увидеть, как представители разных религиозных традиций пытались объяснить и защитить свои убеждения.

Издание будет интересно исследователям религиоведения, истории межрелигиозных отношений и всем читателям, интересующимся сравнительным изучением мировых религий.

Великие дебаты в Панадуре: буддизм и христианство лицом к лицу

Косья: Шедруб Линг, 2019. — 212 с., илл.

ISBN 978-5-9905117-2-9

Великие дебаты в Панадуре: буддизм и христианство лицом к лицу - Содержание

  • С. Ю. Куваев - Дебаты в Панадуре: на заре современного буддизма

  • Предисловие редактора

  • Дехигаспе Пан Насара - Введение к ланкийскому изданию 1955 года

  • Дж. М. Пиблс - Предисловие

Введение

  • Происхождение и распространение буддизма

  • Учения буддизма. Нирвана

  • Жертвенное искупление

  • Влияние буддизма на нравственность

  • Что буддисты едят? И на что существуют?

  • Что такое нирвана?

  • И вновь: что такое нирвана?

  • Представление о душе и духе

  • Перерождение и скандхи

  • Кончина Гаутамы Будды

Великие дебаты, состоявшиеся в 1873 году в Панадуре близ Коломбо

  • Дж. Кэппер - Введение к изданию 1873 года

  • вторник, 26 августа 1873 года

  • Первая речь преп. Давида да Сильвы

  • Первая ответная речь преп. Мигеттуватте

  • Вторая речь преп. г-на Сильвы

  • Второе возражение преп. Мигеттуватте

  • четверг, 28 августа 1873 года

  • Речь преп. Ф. С. Сириманне

  • [Третья] ответная речь преп. Мигеттуватте

  • Третья речь преп. г-на Сильвы

  • Заключительная речь буддистов, или Четвёртый ответ преп. Мигеттуватте

  • Дж. М. Пиблс - Заключительные заметки

Приложения

  • Дж. М. Пиблс - Чествование памяти полк. Олькотта спиритуалистами, теософами и буддистами

  • Агван-Хайдав - Диспут с длинноволосым пандитой Цэрэнпилом

  • Беседа облика, сознания и сущности

  • Именной указатель

  • Глоссарий

  • Примечания

Views 45
Rating
Added 20.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

